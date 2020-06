Rauenberg. (tt) Endlich geht es wieder los: Ab Montag dürfen auch die Kinder wieder in den Kindergarten, die bislang nicht in der Notbetreuung oder im reduzierten Regelbetrieb in den Einrichtungen betreut wurden. Auf den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen – wie es im Beamtendeutsch heißt – hat man sich auch in Rauenberg in den letzten Wochen vorbereitet. "Wir haben mit diesem Öffnungs-Szenario gerechnet", sagte Bürgermeister Peter Seithel in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Man habe so gut wie möglich geplant. Die Eltern konnten aber erst relativ spät über die genauen Modalitäten im Pandemiebetrieb informiert werden, weil man eigentlich weitere Vorgaben vom Landesjugendamt, der Aufsichtsbehörde für die Kinderbetreuungseinrichtungen, erwartet hatte. Nun gelten aber die Regeln weiter, die schon für die Notbetreuung erlassen wurden.

Wichtigste Änderung für die Eltern: "Wir müssen die Bringzeiten staffeln, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Gebäuden sind", berichtet Sandra Elzer, Fachgebietsleiterin für die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Rauenberg. Außerdem gebe es verschiedene Zugänge zu den Einrichtungen: So wird zum Beispiel im Kinderhaus Märzwiesen auch die Terrasse genutzt, um die Wege der Eltern mit ihren Kindern zu entzerren. "Viele Themen, die zu beachten sind, werden im Sommer kein Problem sein. Aber wir planen schon für den Winter", gibt die Fachbereichsleiterin zu bedenken.

Im Kindergartenalltag gilt nach wie vor: "Die Kinder dürfen sich nicht durchmischen", erklärt Elzer. Deshalb musste man im Garten Parzellen abteilen, in denen die verschiedenen Gruppen spielen können. Gegessen wird auch nach Gruppen getrennt, auch die Abstandsregeln sollen bei den Mahlzeiten zwischen den Kindern eingehalten werden. Insgesamt wollen die Erzieher die Hygieneregeln den Kindern pädagogisch vermitteln: "Die Kinder sollen aber auch Normalität leben dürfen", sagt Elzer. An die Eltern appelliere man deshalb, in den nächsten Wochen besonders achtsam zu sein. So sollten sich die Eltern morgens mehr Zeit nehmen, wenn sie ihre Kinder bringen, um bei möglichen Problemen nicht in Zeitnot zu geraten.

Seit Mitte März gab es in den städtischen Kindergärten eine Notbetreuung – zunächst nur für Eltern mit systemrelevanten Berufen. "In einer Einrichtung wurden 21 Kinder notbetreut. Da gab es für 60 Kinder dann noch neun freie Restplätze", berichtet Elzer. Denn im reduzierten Regelbetrieb durften nur maximal 50 Prozent der Kinder betreut werden, die sonst die Einrichtung besuchen. Man habe vor diesem Hintergrund mit allen Trägern lange darüber diskutiert, wie man die Kinder zurück in die Einrichtungen holen könne. "Ein rollierendes System sahen wir unter den Umständen aber nicht als sinnvoll an", so Elzer. Wer einen der Plätze bekam, haben die Einrichtungsleitungen mit den Erzieherinnen entschieden: "Dabei stand das Kindeswohl im Fokus", erklärt Elzer. Berücksichtigt wurden etwa Krankheiten, ob ein Elternteil alleinerziehend ist oder ob es die Kinder zu Hause nicht einfach haben.

"In dieser teils sehr bedrückenden Situation haben Eltern teilweise Unglaubliches geleistet", sagte Friso Neumann (FDP) in der Sitzung. Seine Partei hatte ein rollierendes System bei der Vergabe der Plätze gefordert, die nicht durch eine Notbetreuung belegt waren. "Meine Frage ist jetzt: Werden neue Kinder in den Einrichtungen aufgenommen, auch wenn möglicherweise bestehende Betreuungsverträge nicht erfüllt werden können?", wollte Neumann wissen. Auch wenn der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz derzeit außer Kraft gesetzt sei, nehme man jetzt die Kinder neu auf, die seit März auf einen Platz warten, so Elzer. Es seien aber auch während der Notbetreuung Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen eingewöhnt worden.

"Bei den Eingewöhnungen stehen wir im Austausch mit den Familien und haben viele individuelle Lösungen gefunden", berichtet Elzer. Zum 1. Juli stünden nun 15 Neuaufnahmen in den zwei städtischen Einrichtungen an. "Sonst haben wir drei Eingewöhnungen pro Monat. Diese Veränderung in den Gruppen müssen auch die ,alten’ Kinder aushalten", sagt Elzer.

Nicht nur in Hinblick auf diese Herausforderung sprach Manuel Steidel (Grüne) im Gemeinderat von einer tollen Leistung der Erzieher: "Die Kinder sind angerufen worden und es gab Briefe an die Kinder", dankte er für das Engagement. "Alle haben sich angestrengt und ich will Danke sagen an die Erzieher und auch an die Kinder, die manches aushalten mussten und manchmal vergessen werden", fügte Christiane Hütt-Berger (SPD) hinzu.