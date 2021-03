Die Stadtverwaltung würde den Verbindungsweg zwischen Rauenberg und Rotenberg gerne sanieren. Doch der Gemeinderat hat Bedenken, weil zwischen dem Weg und dem Wohngebiet Weiherhäusel das Neubaugebiet „Sandäcker“ entstehen soll. So fürchtet man, dass Baufahrzeuge den neuen Weg beschädigen könnten. Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Rauenberg. Nach und nach sollen die Feld- und Wirtschaftswege in Rauenberg, die sich teilweise in einem miserablen Zustand befinden, saniert werden. Dafür hat der Gemeinderat im Haushalt 2020 insgesamt 150.000 Euro für die Erneuerung der Wege bereitgestellt. Doch bei einer Ausschreibung von drei Wegen mit einer Gesamtlänge von 3,3 Kilometern stellte sich nun heraus, dass die Kostenschätzung nicht einzuhalten ist: Acht Firmen gaben für die Ausschreibung Angebote ab, die zwischen 271.898,16 Euro und 419.304,16 Euro lagen. Trotz der Mehrkosten von 122.000 Euro gab der Gemeinderat nun grünes Licht für die Erneuerung, übte aber Kritik an der Auswahl der Wege, die zwischen dem 1. April und dem 31. Mai angegangen werden sollen.

"Wir haben eine Fülle von Wirtschaftswegen in sanierungsbedürftigem Zustand", berichtete Bauamtsleiter Martin Hörner in der Sitzung. Drei habe man nun ausgewählt, weil es dort sehr dringlich sei, die Oberflächen zu sanieren. "Es sollen nicht einzelne Stellen geflickt werden, sondern die Wege grundlegend saniert werden, weil sie teilweise abgesackt sind", erklärte der Bauamtsleiter. Erneuert werden sollen der 600 Meter lange Verbindungsweg zwischen der Rauenberger Weinstraße und der Rotenberger Weinbergstraße, der 1,4 Kilometer lange Radweg parallel zur Kreisstraße zwischen Rauenberg und Malschenberg sowie der 1,3 Kilometer lange Weg vom Ortseingang Malschenberg an der Friedhofstraße bis zur Grillhütte.

Die Wege sollen in einem speziellen Verfahren saniert werden, bei dem der alte Belag aus Asphalt oder Beton abgefräst und mit Zuschlagstoffen und Bindemitteln vermischt als Unterbau wiederverwendet wird. Auf diesen Unterbau kommt dann noch eine Ausgleichsschicht und ein neuer Asphaltbelag. Die Stadt spart dadurch nicht nur Entsorgungskosten, "die Belastbarkeit der Wirtschaftswege wird dadurch ebenfalls verbessert", so die Beschlussvorlage.

Doch die Auswahl der Verwaltung, welche Wege in diesem Jahr saniert werden sollen, stieß auf Kritik: Gerade beim Verbindungsweg zwischen Rauenberg und Rotenberg sehen die Gemeinderäte die Gefahr, dass nach einer Sanierung der Weg durch Baufahrzeuge beschädigt wird, wenn das benachbarte Neubaugebiet "Sandäcker" entwickelt wird. "Der Wirtschafts- und Feldweg wird durch die Baumaßnahmen nicht in Anspruch genommen", sagte Hörner. Er sei für schwere Geräte und Baufahrzeuge gar nicht geeignet. "Die Erschließung des Neubaugebiets erfolgt über andere Wege", so der Bauamtsleiter. Nur zu Fuß oder mit dem Rad soll der Verbindungsweg später von den "Sandäckern" aus zu erreichen sein.

Doch damit wollten sich die Gemeinderäte nicht zufrieden geben. Zu oft hätte man erlebt, dass bei Bauarbeiten die städtische Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen wurde, Verursacher aber selten ausgemacht werden könnten. Franz Sieber (Freie Wähler) sprach sich zwar grundsätzlich für die Sanierung dieses Weges zwischen Rotenberg und Rauenberg aus, hielt aber den Zeitpunkt wegen der bevorstehenden Arbeiten im Neubaugebiet für ungünstig. Unterstützung erhielt er von seiner Fraktionskollegin Christa Albrecht: Es gebe viele andere kaputte Wege, die man sanieren könnte, zum Beispiel den Weg "Höfe am Sträßel". "Es gibt Dutzende Wege zu sanieren", sagte auch Jürgen Bender (CDU). Die Erneuerung sei aber eine sinnvolle Investition: "Sie dient nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch der Naherholung", so Bender. Von guten Wegen profitierten auch Radfahrer und andere Freizeitmenschen.

"Ich höre von keinem, dass wir Geld sparen müssen", ärgerte sich Manuel Steidel (Grüne) über die Kostensteigerung bei der Sanierung. Rund 122.000 Euro teurer als geplant soll die Sanierung der Wege werden. Diese Zusatzkosten belasten den Haushalt des laufenden Jahres, der kommende Woche verabschiedet werden soll. "Ich bin dafür, die Ausschreibung aufzuheben und neu auszuschreiben", sagte Steidel. Allerdings sah Hörner dafür keinen Grund: "Vom Vergaberecht her haben wir da keine Handhabe." Um das Geld einzusparen, schlug Stephan Hakala (Freie Wähler) schließlich vor, im nächsten Jahr keine Feldwege zu sanieren.

"Wir haben in diesem Bereich in den nächsten Jahren viel aufzuholen", mahnte unterdessen Bürgermeister Peter Seithel. Und Christiane Hütt-Berger (SPD) schlug deshalb vor: "Wir sollten aus der Sache lernen und für die Zukunft eine Priorisierung der einzelnen Wegstrecken vornehmen." Wegen des Verbindungswegs will die Stadtverwaltung nun aber noch einmal mit der Baufirma, die den Zuschlag bekommen hat, in Gespräche gehen. Hörner ist guter Dinge, dass man die Firma davon überzeugen kann, einen anderen Weg zu sanieren, da nur die Wegstrecken ausgeschrieben waren. Voraussetzung dafür ist aber, dass der neue Abschnitt die gleiche Lage und Länge sowie die gleiche Beschaffenheit, dass heißt ein gleiches Schadensbild, aufweise, erklärte der Bauamtsleiter.

Am Ende stimmte eine breite Mehrheit für die geplanten Sanierungen, Manuel Steidel, Sven Burger und Stephan Hakala stimmten dagegen.