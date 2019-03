Wiesloch. (hds) Der Widerstand der Verteidiger war heftig, aber kurz und nach etwas mehr als einer halben Stunde musste beim traditionellen Rathaussturm in Wiesloch die weiße Fahne geschwenkt werden. Kein Wunder, denn Oberbürgermeister Dirk Elkemann hatte die Fronten gewechselt, erschien in einem feschen Gardekostüm der KG Blau-Weiss und mischte sich so, zunächst unerkannt, unter das angreifende Völkchen. Die Narren der Weinstadt hatten sich zudem mit dem Kurpfälzischen Fanfarenzug, dem Musikzug Dilsberg und dem Karnevalsklub aus Nußloch, der mit seinen furchteinflößenden "Gajemänndl" angereist war, verstärkt. Unterstützt wurden die siegessicheren Scharen zudem von den tapferen Musketieren aus Altwiesloch. Ebenfalls unter die unternehmungslustigen Angreifer hatten sich die Prinzessin der KG Blau-Weiss, Alisia I. sowie das Altwieslocher Paar Jennifer I. und Marcel I. und auch die närrischen Hoheiten aus Nußloch gemischt. Und viele Besucher waren gekommen, um das Spektakel auf dem Marktplatz zu beobachten.

Dabei hatte Bürgermeister Ludwig Sauer, mit flottem Zylinder auf dem Kopf, anfänglich noch Optimismus verbreitet und den närrischen Heerscharen erbitterten Kampf angesagt. "Unser OB ist leider verhindert, er musste nach Berlin reisen. Seine Mission: um für unsere Stadt so einiges bei der Kanzlerin zu erreichen". All dies geschehe, um "Ruhm und Reichtum" nach Wiesloch zu holen. Gemeinsam mit dem Rathausteam und einigen Mitgliedern des Gemeinderats wollte Sauer sich dem schier übermächtigen Ansturm auf die Verwaltungshochburg entgegenstemmen.

Für den Einpeitscher Reinhold Hirth, als "Reinhilde" in ein schmuckes Damenkostüm gewandet, und KG-Präsident Stefan Wolter waren die doch aus ihrer Sicht eher "kläglichen Bemühungen" der Verteidiger von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Zwar mühte sich Sauer in einem köstlichen Dialog mit "Reinhilde" tapfer, das Unabwendbare zu verhindern, der "Seitenwechsel" seines Chefs war es aber letztendlich, der die mutigen Damen und Herren im Rathaus aufgeben ließ. Und der OB war es dann auch, der mit der kleinen Garde zum finalen "Sturm" aufrief. Zuvor hatten sich die angreifenden Truppen noch zu einer flotten Polonaise zusammengefunden, um ihren Forderungen - musikalisch unterstützt - noch mehr Nachdruck zu verleihen. Aus den Fenstern des ersten Stockes flogen zwar noch ein paar Wurfgeschosse der süßen Art, aber damit konnte die Kapitulation nur etwas verzögert werden.

Auweia, da hilft nur noch gute Miene zum bösen Spiel zu machen: Die Rathausspitze bei der Entgegennahme der Kapitulationsbedingungen, die es in sich haben. Aber wie kommt es, dass der Rathausschlüssel wieder beim OB (in Gardeuniform) landet? Foto: Pfeifer

Bis Aschermittwoch herrschen nun die Narren im Rathaus, der überdimensionierte Schlüssel wurde brav übergeben und zähneknirschend die Kapitulationsbedingungen unterschrieben. In dem sechs Punkte umfassenden Papier wird beispielsweise gefordert, die Fußgängerzone in Richtung Fachmarktzentrum zu verlängern, und da das Winzerfest in diesem Jahr bekanntlich ohne ein großes Zelt auskommen muss, wird die Verwaltung verpflichtet, jedem Besucher ein kleines Einmannzelt zur Verfügung zu stellen. Wegen der hohen Verkehrsbelastung in Altwiesloch sehen die Bedingungen gleich zwei Möglichkeiten vor. So sollte eine sinnvolle Ortsumgehung erneut geprüft werden. Da dies jedoch erst, und wenn überhaupt, in vielen Jahren umsetzbar sei, solle zwischenzeitlich der Lkw-Verkehr über die Güterstraße in Wiesloch umgeleitet werden. "Damit der OB, der dort wohnt, am eigenen Leibe spürt, welchen Belastungen seine Bürger ausgesetzt sind", so die Forderung.

Aber die kreativen Narren hatten auch gleich einen "Plan B" parat. Denn sollte all dies nicht fruchten, solle man die Altwieslocher in die "Äußere Helde" umsiedeln und den dort entstehenden Stadtteil als "Neuwiesloch" bezeichnen. Damit noch nicht genug, müssten auch Baiertaler- und Dielheimer Straße als zweispurige Stadtautobahn ausgebaut werden. Die "Äußere Helde" steht übrigens bei den Blau-Weissen in der Prioritätenliste ganz oben. "Wir fordern die Verwaltung auf, die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts zügig voranzutreiben, so dass dieses Projekt auf jeden Fall vor dem Hauptstadtflughafen BER abgeschlossen werden kann." "Da sehe ich nun wahrlich kein Problem", meinte zuversichtlich Reinhold Hirth.

Eine Bedingung wurde Ludwig Sauer zufolge bereits in vorauseilendem Gehorsam erfüllt. Wegen der mangelnden Barrierefreiheit im Alten Rathaus solle die Verwaltung nochmals prüfen, wie und wann da was verbessert werden könne. Wenn dies alles nicht funktioniere, müsse der Oberbürgermeister sein Dienstzimmer für Trauungen zur Verfügung stellen. "Dies geschieht heute bereits in speziellen Fällen", informierte Sauer, der auch die übrigen Forderungen mit "Können wir so akzeptieren, aber bring das nächste Mal doch ein paar Schätze mit, damit wir das alles bezahlen können". Gut fand er den Wunsch, im Rathaus solle man prüfen, ob nicht - wie früher üblich - eine Seniorensitzung unter Federführung der KG Blau-Weiss in den Terminkalender aufgenommen werden könne.

Die Führungsspitze der KG Blau-Weiss bedankte sich beim Finale bei Dirk Elkemann, der "hervorragend mitgespielt" habe. "Bei seiner Figur war es für uns kein Problem, ein passendes Kostüm zu finden", meinte Hirth. Auch wenn der OB beim Einmarsch der Garden alle um Haupteslänge überragte.

Um die Narren auf dem Marktplatz wieder mal bestens zu versorgen, hatten die Wieslocher Frauen Getränke und Würstchen vorbereitet und auch der Wettergott hatte ein Einsehen, denn es blieb trocken.