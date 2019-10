Baiertal. (RNZ) Die Raiffeisen Privatbank eG in Wiesloch-Baiertal hat zwei neue Vorstandsmitglieder: Ralf Haller wird den Vorstand der 1898 gegründeten Genossenschaftsbank ab 1. November 2019 verstärken, bereits seit 1. Oktober 2019 ist Frank-Karsten Willer als Vorstandsmitglied aktiv. Das teilte jetzt die Bank in einer Presseerklärung mit.

Die beiden neuen Vorstände folgen auf Udo Engelhardt und Daniel Ehmer, von denen man sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt hat, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Auf Nachfrage der RNZ verwies der Aufsichtsratsvorsitzende der Raiffeisen Privatbank, Manfred Link, auf die anstehende ordentliche Generalversammlung der Bank am Dienstag, 12. November, um 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus, Alte Hohl 5 in Baiertal. Dort werde die Raiffeisen Privatbank genauere Informationen zu den Veränderungen im Vorstand sowie zum Geschäftsjahr 2018 liefern.

"Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung der beiden neuen Vorstände und sind davon überzeugt, dass Herr Willer und Herr Haller die Raiffeisen Privatbank in eine positive Zukunft führen werden", wird der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Link in der Mitteilung zitiert. Die künftigen Vorstandsmitglieder seien ausgesprochen erfahren und kompetent und sehr gut für die zu bewältigenden Aufgaben qualifiziert, zeigt sich der Chef des Aufsichtsrats in der Presseerklärung überzeugt.

Der 51 Jahre alte Frank-Karsten Willer stammt der Mitteilung zufolge aus Tuttlingen und war zuletzt Vorstand bei einer Volksbank in dieser Region. Der Diplom-Betriebswirt (BA) sei bereits seit 1994 im Genossenschaftssektor tätig und habe mehrere Ehrenämter ausgeübt. Ralf Haller (53) war zuletzt Vorstandsmitglied der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg. Der Diplom-Betriebswirt (FH) sei seit zehn Jahren im genossenschaftlichen Bankensektor tätig.

Die Raiffeisen Privatbank betreut ihren eigenen Angaben zufolge mit 29 Mitarbeitern insgesamt mehr als 4800 Kunden - 2100 davon sind Mitglieder. Die Bilanzsumme der Genossenschaftsbank beträgt rund 168 Millionen Euro.