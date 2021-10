Wie wird das Radverkehrsnetz in Walldorf in Zukunft aussehen? Foto: Jan A. Pfeifer

Walldorf. Walldorf hat gute Voraussetzungen, um eine fahrradfreundliche Kommune zu werden, denn die Siedlungsstruktur ist sehr kompakt. Das ist die Überzeugung von Verkehrsplaner Uwe Petry, der mit seinem Planungsbüro "Verkehrsalternativen Radfahren und Zufußgehen" (VAR+) derzeit ein Radverkehrskonzept für die Astorstadt entwickelt. Vor Kurzem waren interessierte Walldorferinnen und Walldorfer zu einer Informationsveranstaltung in die Astoria-Halle eingeladen, um dort ihre eigenen Erfahrungen in Walldorf einzubringen.

An vier Thementischen konnten die Teilnehmer mit den Planern in Austausch treten, Hinweise geben, Vorschläge unterbreiten und Kritik am Entwurf für das Radverkehrskonzept üben. Das Papier soll in Zukunft Basis und Orientierung für die weitere verkehrliche Entwicklung des Radfahrens in Walldorf werden.

"Wir brauchen eine Infrastruktur für Menschen, die heute noch nicht Fahrradfahren", sagte Petry bei der Begrüßung der rund 50 Teilnehmer. Dafür müsse man den Radverkehr neu denken, so der Experte. Deshalb haben Petry und sein Team ein Radverkehrsnetz für Walldorf entwickelt, das an diesem Abend ebenfalls vorgestellt wurde. Wie beim Autoverkehr – wo es Unterscheidungen zwischen Autobahn, Bundes-, Landes- und Kreisstraße gibt – soll auch das Radnetz klassifiziert werden. "Jeder Radfahrer soll die Infrastruktur für seine Geschwindigkeit vorfinden", ist Petrys Credo.

Dazu gehören zum Beispiel Radschnellverbindungen, möglichst kreuzungsfreie, mindestens drei Meter breite Fahrradstrecken, auf denen hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten gefahren werden sollen und die von anderen Verkehrsarten getrennt sind.

Geplant sind zwei Routen, die Walldorf betreffen: Die Verbindung Heidelberg-Bruchsal führt vom Sandhäuser Waldstadion entlang der Rheintal-Bahnstrecke und den Aussiedlerhöfen zum S-Bahnhof Wiesloch/Walldorf. Von dort führt die Verbindung weiter entlang des Geländes von Heidelberger Druckmaschinen zur L 628 in Richtung Rot.

Der zweite Schnellweg kommt von Oftersheim und soll dann entlang der L 598 und der L 723 zum Bahnhof geführt werden. Zusätzliche Pendlerverbindungen sollen die Routen abbilden, die täglich viele Menschen fahren und die eine höhere Reisegeschwindigkeit haben – im Durchschnitt 20 Kilometer pro Stunde. Danach kommen Basisrouten, auf denen die Geschwindigkeit im Durchschnitt 15 Kilometer pro Stunde beträgt. Zum Schluss folgt das Verdichtungsnetz.

An einem der vier Thementische war das Radwegnetz auch Gegenstand der Diskussion:

> Klassifiziertes Radverkehrsnetz: Neben den Pendlerstrecken und Radschnellwegen wurden hier noch weitere Vorschläge für das Radnetz gemacht: So könnten sich die Teilnehmer vorstellen, die Dannheckerstraße zur Pendlerroute zu machen, während die parallel verlaufende Kurpfalzstraße zur Fahrradstraße wird. Angesprochen wurden auch das morgendliche Chaos an der Waldschule sowie die nicht geteerten Wege im Hochholz. Es gab aber auch Verbesserungsvorschläge für Wege, die nicht auf Walldorfer Gemarkung liegen.

> "Ad-hoc-Maßnahmen": Am zweiten Thementisch wurde diskutiert, dass Piktogramme und Hinweise auf Fahrradfahrende im Verkehrsraum wichtig seien. Dabei wurden auch Problemstellen benannt, wie die Unterführung am Friedhof, aber auch der Mühlenweg-Kreisel wurde kritisch gesehen. Die Brücke nach Wiesloch am Bahnhof ist mit der Baustelle derzeit besonders schwierig zu überqueren.

> Besondere Gefahrenstellen und spezifische Situationen: Mit kritischen Stellen und Gefahrenpunkten befasste sich ein weiterer Thementisch. Als besonders problematisch für Fahrradfahrer wurden die Kreisverkehre in der Stadt genannt. Insbesondere die Situation am Mühlwegkreisel an der Wieslocher Straße machte vielen Teilnehmern Sorgen: Von Wiesloch kommend würden die Autofahrer teilweise mit hohem Tempo auf den Kreisel zufahren, so die Beobachtung. Querungen für Fußgänger und Radfahrer gebe es nicht. Auch der Kreisel Heidelberger Straße wurde genannt sowie die Strecke vom S-Bahnhof Wiesloch/Walldorf ins südliche Industriegebiet. Weitere Problemstellen wurden in der Winterstraße am Astorstift ausgemacht, zudem wurde die Geschwindigkeit der Fahrzeuge am Schulzentrum kritisiert.

> Radstrategie Walldorf: An diesem Thementisch wurde von Teilnehmerinnen und Teilnehmern "mehr Mut" zur Erreichung des Ziels einer fahrradfreundlichen Stadt gefordert. Es wurde überlegt, ob nicht die Schwetzinger Straße als Fahrradstraße geeignet wäre und wie mehr Bewusstsein für das Radfahren in Walldorf gefördert werden könnte. Schutzstreifen für den Radverkehr würde man sich auch in Tempo-30-Zonen wünschen, auch wenn dies rechtlich schwierig ist.

Am Ende durften alle Teilnehmer beim Netzentwurf mitreden: Mit roten Punkten konnten sie auf einer ausgehängten Karte deutlich machen, welche Routenplanung für sie keinen Sinn ergibt. Ein grüner Punkt diente dazu, die Planer in ihren Überlegungen für die jeweilige Strecke zu bestätigen. "Es gab eine Menge Anregungen, die wir jetzt gut sichten werden", sagte Stadtbaumeister Andreas Tisch zum Ende der Veranstaltung. "An die Schwerpunkte müssen wir ran, auch wenn Lösungen schwierig sind", so Tisch. Man wolle das Maximum für Radfahrer herausholen.

"Das war ein aufschlussreicher Abend mit guten Ideen", sagte auch Bürgermeister Matthias Renschler. Für eine Bewertung sei es noch zu früh, man werde aber im weiteren Verfahren alle Vorschläge prüfen. "Ziel ist es, Walldorf fahrradfreundlicher zu machen", so Renschler.