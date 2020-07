Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Das "Quartier Gerbersruhschule" ist noch für einige Wochen Domizil für Schülerinnen und Schüler der dortigen Gemeinschaftsschule. Denn schon zum Schuljahr 2020/21 – also nach den Sommerferien – ist der Umzug der Schule in die neuen Räumlichkeiten auf dem Schulcampus vorgesehen. Dann wird aus der Gerbersruhschule die Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule. Die derzeitigen Räumlichkeiten der Einrichtung nebst der gesamten Fläche sollen dann nach dem Willen der Stadt Wiesloch veräußert werden. Dies hatte der Gemeinderat unlängst hinter verschlossenen Türen entschieden. Bei einem Pressegespräch erläuterten Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Ludwig Sauer das weitere Vorgehen.

"Wir wollen den gesamten Bereich im Rahmen einer sogenannten Konzeptvergabe verkaufen", betonte der Rathauschef. Unter anderem wird angestrebt, die auf dem Gelände befindliche Sporthalle zunächst weiterhin für den Schul- und Vereinssport zu erhalten. "Wir benötigen die dortigen Kapazitäten noch für eine längere Zeit, da die Sporthallensituation in unserer Stadt sehr angespannt ist und bis zum Bau einer neuen, zusätzlichen Halle sicher noch einige Zeit ins Land gehen wird", hatte der Oberbürgermeister bereits früher angemerkt.

Entstehen soll so in den kommenden Jahren ein neues, attraktives Stadtquartier in bester, innenstadtnaher Wohnlage. Auch Gewerbe, das dem Wohnen nicht entgegensteht, soll hier angesiedelt werden. Jedoch liege der Schwerpunkt klar auf einem "gemischten" Wohnkonzept für unterschiedliche Bedürfnisse, in dem verschiedene Wohnformen wie seniorengerechtes, barrierefreies Wohnen, kleine Wohnungen für Singles und große Wohnungen für Familien sowie geförderter Wohnungsbau nebeneinander realisiert werden sollen. Darüber hinaus sollen auch ökologische und energetische Standards einen hohen Stellenwert haben.

Die Verwaltung wird demnächst einen "Wettbewerb um das beste Konzept" anstoßen. Dafür müssen allerdings Rahmendaten erarbeitet und bestehende Fragen geklärt werden. So wird ein Thema die bestehende Heizzentrale sein, die mehrere Gebäude in der Nachbarschaft versorgt und die gegebenenfalls verlagert werden muss. Für die Konzeptvergabe werden unterschiedliche Anforderungen gelten. Eine Maßgabe wird unter anderem sein, dass die Grundstruktur des denkmalgeschützten Schulgebäudes erhalten werden muss. Dies gilt auch für die meisten Räumlichkeiten im Inneren des Hauptgebäudes. So wird dieses stadtbildprägende Gebäude auch weiterhin sichtbar sein. Die Einladung an Investoren, mit deren Architekten an der Konzeptvergabe teilzunehmen, wird die Stadt veröffentlichen, sobald Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen erarbeitet worden sind. "Damit werden wir in den kommenden Wochen starten", kündigte Elkemann an. Er hofft, Mitte des kommenden Jahres schon ein paar Schritte weiter zu sein.

Natürlich spiele der zu erzielende Preis für das Areal eine große Rolle, jedoch seien die aufgezählten Kriterien für eine künftige Nutzung genauso wichtig. Über die konkreten Vorstellungen in Sachen "Erlös" wollte er sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern. Bereits in früheren Sitzungen des Gemeinderats war über die künftige Nutzung des Geländes und der Gebäude diskutiert worden. "Vorschläge, hier eine Art Zentrum für unterschiedliche Institutionen wie Musikschule, Jugendzentrum und Volkshochschule unter einem Dach zu vereinen, sind letztendlich aus finanziellen Gründen gescheitert. Das hätten wir als Stadt nicht realisieren können", betonte Elkemann, zumal für eine solche Zusammenlegung umfangreiche Umbaumaßnahmen notwendig geworden wären.