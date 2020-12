Wiesloch. (RNZ) "Gleiches Geld für gleiche Arbeit", "Ländertarif jetzt" und "Diese Bezahlung finden wir verwerflich": Das hatten die Gewerkschaft Verdi und die Mitarbeiter der Servicegesellschaft Nordbaden (SGN), Tochterunternehmen des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch, betont. Mit Unterschriftenaktionen, Streiks und Appellen an die Politik hatten sie Druck gemacht.

Jetzt haben sie Grund zum Jubeln: Am Mittwochabend gelang der Durchbruch in den Tarifverhandlungen, Lohnerhöhungen von 10 bis 14 Prozent wurden für die Beschäftigten erreicht. Bis zum 1. November 2021 wird der Monatslohn für alle um 260 Euro steigen: in zwei Schritten, zum 1. Januar 2021 um 190 Euro und zum 1. November 2021 um weitere 70 Euro. Für das Jahr 2020 erhalten alle Beschäftigten eine Einmalzahlung in Höhe von je 1200 Euro.

Eine Wäscherei- und Küchenhilfe der SGN beispielsweise erhält aktuell 1954 Euro brutto, ab Januar sind es 2144 und ab November 2021 dann 2214 Euro. Ganze 2600 Euro wären es gemäß dem angestrebten Ländertarif-Niveau. Das Gehalt eines Kochs der SGN steigt von 2626 zunächst auf 2816 und dann auf 2886 Euro. Laut Ländertarif stünden ihm wiederum rund 3000 Euro brutto zu.

"Erstmals seit 14 Jahren erreichen wir durch dieses kräftige Plus, dass die Lohnschere zum Ländertarif kleiner wird. Das war den Beschäftigten sehr wichtig", so Monika Neuner von Verdi. Für das Psychiatrische Zentrum gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, auch Beschäftige in den Service-Sparten anderer Psychiatrien werden seit Langem deutlich besser bezahlt als bei der SGN.

Freilich sei der Ländertarif, der 15 bis sogar 30 Prozent über dem gegenwärtigen SGN-Gehalt liegt, jetzt noch nicht erreicht, so Neuner gegenüber der RNZ: Man zeige sich vorerst zufrieden, weil man "richtig viel erreicht" habe, lasse aber nicht nach: "Das Ziel ‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit’ werden die Wieslocher Aktiven weiter verfolgen. Wiesloch soll nicht die einzige Landespsychiatrie bleiben, bei denen die Servicebeschäftigten keinen Ländertarif-Lohn erhalten. Auch die Landesregierung als Eigentümerin nehmen wir weiterhin in die Pflicht", so Neuner.

"Für uns war es nicht selbstverständlich zu streiken, auf Landespolitiker und Aufsichtsratsmitglieder zuzugehen. Der Weg war steinig. Aber aus Angst wurden bei den Kolleginnen und Kollegen Mut und Selbstbewusstsein. Zusammen haben wir jetzt ein wirklich respektables Ergebnis erreicht", meint Irina Andrienko, Wäschereihilfe und Mitglied der Verdi-Verhandlungskommission.

Kay Clement, ebenfalls in der Kommission aktiv und beruflich Koch, ergänzt: "Unser Erfolg soll allen Mut machen, die wie wir im Servicebereich von Krankenhäusern arbeiten. Sie können genau wie wir die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen für die Forderung nach fairer Bezahlung gewinnen – und erfolgreich sein wie wir."

"Für eine gute Versorgung der Patientinnen und Patienten braucht es alle Berufsgruppen, auch diejenigen in der Küche und der Wäscherei. Patientenversorgung ist Teamarbeit. Unsere politische Forderung, ein Krankenhaus – eine Belegschaft, muss wieder Realität in diesem Land werden", so Irene Gölz, Verdi-Landesfachbereichsleiterin für Gesundheit und Soziales.

Bei der SGN sind gegenwärtig 130 Personen in Küche, Wäscherei, Privatstation, Café, Kantine und Shop des Psychiatrischen Zentrums beschäftigt. Seit 2006 fallen die SGN-Beschäftigten nicht mehr unter den Tarifvertrag der Länder, sondern unter einen niedrigeren Haustarifvertrag – und laut Verdi wurde mit den Jahren nicht nur die Differenz zum Ländertarif immer größer, sondern darüber hinaus noch nicht einmal regelmäßig die Inflation ausgeglichen – eine unrühmliche "Sonderrolle" unter allen neun Zentren für Psychiatrie im Land.