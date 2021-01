Wiesloch. (pol/make) Auf dem Gelände der forensisch-psychiatrischen Klinik des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden ist es am Dienstag zu einem schweren Konflikt mit einem kaum zu bändigen Patienten gekommen. Sogar ein Polizeihubschrauber und das Spezialeinsatzkommando waren im Einsatz.

Der männliche Patient, der zurzeit in dieser Klinik untergebracht ist, weigerte sich nach seinem Freigang wieder in seine Station zurückzukehren. Der 36-Jährige riss an der Hausfassade festmontierten Aschenbecher ab und bewaffnete sich anschließend mit den scharfkantigen Überresten. Er schlug damit auf Fensterscheiben ein und drohte Mitarbeitern sowie den Polizeibeamten vor Ort Gewalt an.

Aufgrund der Gefährdungslage wurden Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Mannheim, die Polizeihundeführerstaffel und weitere Beamte des Polizeireviers Wiesloch zum Einsatzort geordert.

Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, wurden speziell ausgebildete Beamten des Sondereinsatzkommandos (SEK) dazugeholt, welche per Hubschrauber eingeflogen wurden.

Diese konnten den Mann fixieren. Dabei wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Mitarbeiter der Klinik und Polizeibeamte blieben unverletzt. Der Mann wird ärztlich in der Klinik versorgt.