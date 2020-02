... „Keine Kippen auf den Boden“ mahnte Reinhold Hirth als Hausmeister in der Bütt. Foto: Jan A. Pfeifer​

... die Löwengarde sorgte in Troll-Kostümen für gute Laune. Foto: Pfeifer​

In der Bütt hatte die ehemalige Weinhoheit Verena Kenz die Lacher auf ihrer Seite ... Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Präsident Stefan Wolter strahlte: Volles Haus bei der Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Wiesloch im Staufersaal des Palatins. Die Garden wirbelten, mit den Guggenmusikern "Schlabbedengla" aus Bruchsal hatte man sich ein lautstarkes und fröhliches Ensemble eingeladen, in der Bütt ging es mal verwirrend, dann wieder anzüglich-fröhlich zu und "Mr. Happiness" sorgte mit zahlreichen musikalischen Einlagen für beste Stimmung. Bereits vor dem offiziellen Startschuss waren viele gekommen, als Indianer, in schwarz-weiß gestreifter Sträflingsmontur, mit Retro-Trainingsanzügen inklusive Perücken, als Piraten, Robin Hood oder Teufelchen.

"Oberbürgermeister Dirk Elkemann tanzt leider heute auf einer anderen Hochzeit", entschuldigte Wolter die Abwesenheit des Rathauschefs. Die Verwaltungsfahne hielt daher Bürgermeister Ludwig Sauer hoch, unterstützt von einigen Mitgliedern des Gemeinderats. Begrüßt wurden zudem die Ehrenpräsidenten sowie der Elferrat der Karnevalsgesellschaft aus Brühl nebst Prinzenpaar. Klaus Rüger, von 2003 bis 2019 als "Wieslocher Stehkragen" in der Bütt, hat inzwischen diesen Job an den Nagel gehängt und selbst das Bitten von Präsident Stefan Wolter, sich den "Rücktritt" doch nochmals zu überlegen, führte wohl nicht zu einem Umdenken.

In Lilatöne gewandet und geschminkt starteten die "Schlabbedengla" nicht nur sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten. Trommelwirbel wurden dabei von Saxofonen und Posaunen unterstützt und die Truppe sorgte gleich zu Beginn mit mächtigem Getöse für einen fulminanten Einstieg und ließ den Staufersaal in seinen Grundfesten erbeben. Danach konnte Sitzungspräsident Patrick Reiß alle Garden auf die Bühne bitten, die in den Farben des Vereins einen beeindruckenden Nachweis ihres Könnens ablieferten. "Ihr seid der Stolz unseres Vereins", waren sich danach Wolter und Reiß einig. Ehe die Bütt auf die Bühne geschoben wurde, erhielt Cigdem Arkan die Tanznadel der KG Blau-Weiss und Franziska Schmeling und Anna Wacker dürfen künftig den Elferrat verstärken.

Gespannt warteten die Besucher dann auf Dr. Matthias Melich aus Malsch. Früher war er aus aktuellem Anlass als politische Größe erschienen, als Trump oder Theresa May, diesmal jedoch kam er nicht dazu, denn ein kleiner vorwitziger Kerl machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Das putzige Tierchen, leicht zerrupft, aber aufmüpfig, quatschte stets dazwischen und hatte flugs seinen Platz an der linken Hand von Melich gefunden, der sich als Bauchredner versuchte. Er musste sich einige anhören, von "geklauter Rede" wurde gesprochen, ein Vergleich zu von Guttenberg gezogen, der schräge Vogel ließ keine verbalen Angriffe auf den perplexen Melich aus. Am Ende des Vortrags wurde der Bauchredner dann enttarnt: Er hatte hinter den Kulissen stimmliche Unterstützung von seinem Kumpel Dieter Babutzka.

Mit Federboas und viel Schwung wirbelten die "Prosecco Girls" über die Bretter, brachten einen Hauch von Brasilien mit und kamen dank der lautstarken Forderung aus dem Publikum um eine Zugabe nicht herum. Dann hatte Reinhold Hirth, der im Vorjahr das Amt des Sitzungspräsidenten an Patrick Reiß weitergegeben hatte, seinen hausmeisterlichen Auftritt. Im grauen Arbeitskittel und mit einer Leiter "bewaffnet" zählte er all jene Dinge auf, die es zu beachten gelte. "Keine Kippen auf den Boden", mahnte er an, um dann auch einige Verhaltensregeln beim Gang auf das stille Örtchen aufzuzählen. Einblicke gewährte er außerdem in das Partyumfeld bei einem "feinen Pinkel" und berichtete über außergewöhnliche Umgangsformen dort – und über das doch überschaubare Speisenangebot. "Es gab luftgetrocknete Gulaschsuppe."

In putzigen Troll-Kostümen trat danach die Löwengarde auf, zuvor hatte "Mr. Happiness" dafür gesorgt, dass mit bekannten Stimmungsweisen und einer Polonaise "Bewegung" im Saal entstand. Später wurde dann gar auf der Bühne und zwischen den Tischen fleißig getanzt. Nach der Pause waren es wieder die Guggenmusiker aus Bruchsal, die unter der Leitung von Musikdirektor Philip Konrad Schwung in die Hütte brachten, stets unterstützt von rührigen Damen aus dem Ensemble, die zwischen den Besucherreihen fröhlich umher hüpften und zum Mitmachen animierten.

"Alice im Wunderland" wurde von der Elferratsgarde bestens interpretiert. Neben der feinen Abstimmung der Bewegungsabläufe gefielen zudem die tollen Kostüme. Nicht nur bei diesem Auftritt gab es lobende Worte von den KG-Verantwortlichen für die jeweiligen Trainerinnen-Teams, die dann mit wohlverdientem Applaus bedacht wurden. "Da wird viel und hart im Hintergrund gearbeitet", sagte Präsident Wolter, der später klammheimlich seinen Platz beim Elferrat räumen musste, um sich hinter der Bühne in die "Pop Queen" zu verwandeln, denn er erschien dann mit seinen Kumpels, den "Havana Club Boys" wieder, um beim umjubelten Männerballett die Hüften kreisen zu lassen. Zuvor gab es noch Anschauungsunterricht von der Präsidiumsgarde, die unter dem Motto "Back to the Eighties" eine tolle Performance bot.

Zwischendurch trat Verena Kenz vor die närrische Schar. Die junge Dame aus Rettigheim ist in der Region jedoch nicht in erster Linie als Büttenrednerin bekannt, sondern als Weinprinzessin, jenes Amt, das sie 2018/2019 im Trio der Kurpfälzischen Weinhoheiten bekleidete. Das schmucke Dirndl hatte sie bei der Prunksitzung gegen einen flotten, roten Rock getauscht, die passende Brille aufgesetzt, um dann wehklagend ihr Schicksal vorzutragen. "Meine Uhr tickt, ich bin 30 Jahre alt und immer noch Single", bejammerte sie ihre Situation. Sie berichtete über untaugliche Versuche beim Online-Dating und konstatierte mit einem Hauch von Resignation, sie habe in ihrem Alter die "erste Scheidung bereits übersprungen". Verena Kenz gelang es, mit einem erfrischenden Vortrag trotz vorgerückter Stunde für herzliche Lacher zu sorgen.

Bevor es an die Bar ging, hatten die Gäste noch ausreichend Gelegenheit, beim Finale alle Mitwirkenden des Abends auf der Bühne zu feiern. Und es gab noch einen Hinweis: am 22. Februar steht der Rathaussturm auf dem närrischen Programm. Der sollte jedoch zügiger ablaufen als die Prunksitzung, die doch einige Längen aufwies.