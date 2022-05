Von Alicia Litterst, Sophia Neumann und Lara Steinbuch, Klasse 9b, Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch

St. Leon-Rot. Eigentlich wollte er im August 2021 nur Zigaretten kaufen. Dafür verließ ein 24-Jähriger am 7. August eine Party in St. Leon-Rot mit dem Auto eines Freundes. Zunächst soll der Angeklagte nur Beifahrer gewesen sein, doch am Zigarettenautomaten setzte er sich schließlich selbst ans Steuer. Ein Fehler, der ihn als Angeklagten in den Gerichtssaal des Wieslocher Amtsgerichts brachte.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss legte er eine Strecke von etwa eineinhalb Kilometern bis in die Bahnhofstraße in St. Leon-Rot zurück – und das ohne Fahrerlaubnis. Auf dem Weg bemerkte eine Zeugin das verdächtige Fahrzeug, woraufhin sie die Beamten der Polizei alarmierte. Diese hielten das Fahrzeug an und nahmen beide Männer mit auf das Revier. Die dort durchgeführten Bluttests ergaben sowohl einen Alkoholwert von 1,43 Promille als auch einen hohen Kokainwert.

Dabei ist der Angeklagte nicht das erste Mal der Strafjustiz aufgefallen: Bereits einige Monate zuvor war der 24-Jährige schon einmal wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht erschienen. Damals wurde ihm der Führerschein entzogen, außerdem musste er eine Geldstrafe zahlen.

Deshalb plädierte die Staatsanwältin diesmal für ein härteres Urteil. Eine Geldstrafe habe offensichtlich keine Wirkung gezeigt, demnach sei nun eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung angemessen. Die Geschwindigkeit, in der der Angeklagte "rückfällig" geworden sei und erneut eine Straftat begangen habe, sei einfach zu hoch gewesen.

Der Angeklagte bestritt die Tat nicht. Sein Strafverteidiger und er betonten im Verlauf des Prozess immer wieder, dass es an der Tat "nichts zu beschönigen" gebe. Jedoch habe der 24-Jährige sein Umfeld nun geändert: Jetzt spielten Rauschmittel wie Alkohol oder Kokain seiner Angabe nach keine Rolle mehr. Seit dem Vorfall sei er nicht mehr "richtig betrunken" gewesen und habe auch keine Drogen mehr konsumiert.

Der 24-Jährige bezeichnete seine Tat als "saudumm" und sagte, er möchte nun versuchen, in seinem Beruf aufzusteigen und seinen Führerschein wiederzuerlangen. Dies solle ihm durch eine zu hohe Geldstrafe nicht verbaut werden, hob sein Strafverteidiger hervor. Deshalb plädierte er für eine niedrigere Geldstrafe und eine Freiheitsstrafe von höchstens drei Monaten, allerdings auf Bewährung ausgesetzt.

Vier Monate auf Bewährung, ausgesetzt auf drei Jahre: So lautete Richter Michael Renschs abschließendes Urteil. Der Staatsanwaltschaft zufolge fiel es vergleichsweise milde aus, sie äußerte ihren Unmut über die in ihren Augen gemäßigte Strafe. Richter Rensch begründete sein Urteil damit, dass der Angeklagte auf die Geldstrafen keinerlei Reaktion gezeigt hatte.

Allerdings habe der Angeklagte während des Prozesses einen sehr strukturierten Eindruck gemacht, weshalb der Richter eine geringere Geldauflage beschloss, als von der Staatsanwaltschaft vorgesehen, sie beträgt 2400 Euro. Außerdem setzte er die Führerscheinsperre auf ein Jahr und neun Monate fest.

Abschließend legte der Richter dem jungen Mann nahe, seinen Alkoholkonsum dringend zu überdenken und wies ihn eindringlich auf die Gefahren von Drogen hin.