Walldorf. (heb) Das Projekt "Lebensader Oberrhein", mit dem sich die Nabu-Landesverbände Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg der Erhöhung der biologischen Vielfalt verschrieben haben, neigt sich fünf Jahre nach dem Start dem Ende zu.

Zum letzten Kooperationspartnertreffen begrüßte Katrin Fritzsch, Projektleiterin für Baden-Württemberg, gut zwei Dutzend Teilnehmer in Walldorf. Es ging um eine Bestandsaufnahme, aber auch um die Zukunft des Naturschutzprojekts Maulbeerbuckel. Wie geht es nach Ende der Projektförderung weiter? Und wie lassen sich die vielfältigen Aktivitäten verstetigen?

Besonders dankte Fritzsch Bürgermeisterin Christiane Staab als Vertreterin der Stadt Walldorf, der die Fläche gehört. Diese gab den Dank mit den Worten "ohne Stadträte geht nichts" umgehend an den Gemeinderat weiter und hob auch den Beitrag von Forstrevierleiter Gunter Glasbrenner hervor, der selbst viele Jahre dem Gemeinderat angehörte. "Das war eine ideale Kombination und hat viel Bewusstsein geschaffen", betonte sie.

Gemeinsam nahm die Gruppe die aufgelichtete Dünenkuppe in Augenschein. Gefällt wurden vor allem Kiefern, die laut Glasbrenner auf den sandigen Flächen der Rheinebene ohnehin keine Zukunft haben. Den Weg säumen junge Eichen, die bei den Rodungsarbeiten bewusst geschont wurden. Drei Exemplare der als gefährdet geltenden Wohlriechenden Skabiose blühten noch am Wegesrand und im Sandboden waren die Bruthöhlen von Sandbienen zu erkennen. Als ein eigentümlicher Ruf ertönte, war es Christiane Kranz, Geschäftsführerin des Nabu Rhein-Neckar-Odenwald, die diesen als den des Schwarzstorchs identifizierte.

Ein neuer Handlauf aus Holz dient der Besucherlenkung und damit dem Schutz sensibler Arten. Erst in der Vorwoche waren drei Informationstafeln aufgestellt worden, die über die Besonderheiten des sandigen Lebensraumes, die vorkommenden Arten sowie die Naturschutzmaßnahmen vor Ort informieren und Besucher zur Rücksichtnahme aufrufen. Zu lesen ist da auch ein Appell an die Hundebesitzer: "Bitte nehmen Sie Hunde an die Leine. Bitte sammeln Sie den Kot ihres Hundes auf und entsorgen ihn im Restmüll - er führt sonst zur Überdüngung des mageren Bodens."

Hundekot, erklärte Fritzsch, schade den konkurrenzschwachen Dünenpflanzen. Die Besucherlenkung, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zeigten bereits Wirkung, wie Glasbrenner betonte. Die allermeisten Besucher blieben auf den Wegen und leinten ihre Hunde an. Zwar habe es bereits Vandalismus gegeben, doch sei der Handlauf gleich wieder ausgebessert worden.

Aus dem Projekttopf wurden rund 22.000 Euro für die Auflichtung der Dünenkuppe und für die Erdarbeiten bezahlt. Dazu kamen knapp 11.000 Euro für die Besucherlenkung. Die Gelder stammen zu 75 Prozent vom Bundesumweltministerium, 15 Prozent vom Ministerium für Ländlichen Raum in Stuttgart und zu zehn Prozent vom Nabu. Die Kosten der drei Schilder belaufen sich auf rund 3 000 Euro.

Matthias Rupp und Therese Palm von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt des Landes (FVA) betonten die Bedeutung lichter Wälder und des Übergangs zwischen Wald und Offenland. Diese seien über Jahrhunderte landschaftsprägend gewesen. Etliche Pflegetermine seien geplant, berichtete Lorenz Kachler, Leiter der Waldschule. Von Sandhausen inspiriert waren die Idee eines Pflegetages mit dem Gemeinderat und das Einbinden von Schülern. "Wichtig ist, dass der Einsatz positiv besetzt wird und nicht als Strafe", betonte Lehramtsstudent Maximilian Himberger, der mit Schülern bereits Workshops veranstaltet hatte und nun mit den Teilnehmern ein selbst entwickeltes Quiz durchführte.

Wolfgang Högerich, Vorsitzender des Nabu Walldorf-Sandhausen, regte eine Kooperation auch mit den anderen Walldorfer Schulen an. Zur Verstetigung sollte auch die Arbeit der Waldpädagogin Sabrina Ehnert weiter gefördert werden. Projektleiterin Fritzsch interessierte sich für die vier Esel, die auf der Walldorfer Waldweide zum Einsatz kommen, und erfuhr, dass sie zwei Walldorfern gehören. Um das Gebiet nachhaltig zu pflegen, sollte eine größere Fläche mit Schafen, Ziegen, aber eben auch mit Eseln beweidet werden, regte sie an. Hobbyschäfer Onno von der Emde, der die Waldweide betreut, war nicht abgeneigt.

Anders als beim isoliert im Wald liegenden Hinteren Saupferchbuckel soll kein Schnittgut von der Pferdstriebdüne in Sandhausen ausgebracht werden, um die dortigen Pflanzen auch in Walldorf anzusiedeln. "Hier ist nicht Klein-Sandhausen, sondern Walldorf - hier entwickelt sich was Eigenes", unterstrich Katrin Fritzsch das Entwicklungspotenzial des Standorts mit seinem kalkhaltigen Sandboden und sagte über die Maßnahmen vor Ort: "Wir haben Gelder in den Sand gesetzt und das war wirklich gut so."