Malschenberg. (GW) Nachdem bereits am Freitag nach dem Motto "Partykatzen hoch die Tatzen" der Auftakt des Portugieserfestes stattfand, meinte es der Wettergott auch am Samstag gut mit Malschenberg. Der angekündigte Regen prasselte nur am Vormittag auf das Portugieserdorf nieder, pünktlich zum Nachmittag wurde es trocken. Ganz nach alter Tradition trafen sich die Honoratioren sowie die alte und neue Portugieserkönigin. Begleitet vom Musikverein unter der Leitung von Dirigent Erich Merklinger, von Perkeo und Mundschenk, DRK und Feuerwehr setzte sich der kleine Umzug Richtung Festplatz am unteren Ortseingang in Bewegung. Dort erwarteten nicht ganz so viele Besucher wie sonst auf die Eröffnungszeremonie.

Ortsvorsteher Ludwig Schäffner ging in seiner Begrüßungsansprache auf die lange Tradition des Portugieserfestes ein. Bereits zum 60. Mal huldige man mit dem Fest der Portugieserrebe, die früher in Malschenberg weit verbreitet war. Nachdem der alte Festplatz in der Ortsmitte dem Kirchneubau weichen musste, zog man auf den neuen Festplatz am unteren Ortseingang um. Hier empfing früher ein großes Festzelt samt Vergnügungspark die Besucher, die Vereine wechselten sich mit der Bewirtung ab. "Seit mehreren Jahren bauen die Vereine nun schon das Portugieserdorf auf dem Festplatz auf. So können alle Vereine und Institutionen mitmachen", so der Ortsvorsteher. Für die scheidende Portugieserkönigin Verena Rieger fand er lobende Worte. "Verena hat uns ein Jahr lang bestens begleitet und unser Dorf bei vielen Anlässen repräsentiert. Dafür danken wir ihr", sagte Ludwig Schäffner. Wie Verena I. in ihrer Abschiedsrede betonte, habe ihr das Jahr viel Freude und Spaß gemacht.

Anschließend galt es, die neue Portugieserkönigin mit der Übergabe der Krone in ihr Amt einzuführen. Das übernahm in diesem Jahr die Kurpfälzische Weinkönigin Patricia I., die mit ihren Prinzessinnen Katharina und Mona nach Malschenberg gekommen war. Die neue Portugieserkönigin Annika I. Hock wird nun ein Jahr lang die Malschenberger begleiten. In ihren ersten Worten wies sie auf den wohlbekannten Portugieserwein hin und lud die Gäste zum Mitfeiern ein.

"Als echter Kenner und Genießer trinkt man den Portugieserwein", meinten auch Perkeo Jürgen Keilbach und sein Mundschenk Thomas Müller unter dem Beifall des Publikums. Nach Grußworten der Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci (SPD) und Stephan Harbarth (CDU) sorgten die Trachtenkapelle Malschenberg, der Gesangverein Klangfarben unter der Leitung von Bernd Schmitt-Eckert sowie die Gitarrengruppen der Brunnenbergschule unter der Leitung von Alt-Rektor Edgar Weidenheimer und der amtierenden Rektorin Christina Pochodzalla für die musikalische Umrahmung. Böllerschüsse vom Schützenverein und ein Glas Portugieserwein "fer umme" rundeten die Eröffnung des 60. Portugieserfestes ab. In den Hütten und Ständen der Vereine wurde danach kräftig gewerkelt, um die Nachfrage nach Speisen und Getränken zu bewältigen. Es wurde bis in die Nacht hinein kräftig gefeiert.

Info: Heute, Montag, ab 11 Uhr Schlachtplatten und andere Spezialitäten auf dem Festplatz. Kinderunterhaltung ab 15 Uhr, großes Feuerwerk um 21.30 Uhr.