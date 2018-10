Von Armin Rößler

Walldorf. Der Anblick ist schlimm: Glassplitter, leere Pappbecher, rußschwarze Brandflecken. Rund um die neue Sporthalle der Schillerschule in Walldorf sieht es auch am Mittwochnachmittag noch verheerend aus. "Das ist verrückt", sagt eine Mutter, die ihre drei Kinder an den Scherben vorbeilotst. "Und hier, bei der Schule, sollen sich die Kinder doch eigentlich sicher fühlen."

Am Abend zuvor, in der Halloween-Nacht, müssen sich hier, in der "Neuen Sozialen Mitte" mit Grundschule, Kindergarten und Kinderkrippe, Mensa und Sporthalle, tumultartige Szenen abgespielt haben: Die Polizei berichtet von 30 bis 40 Jugendlichen, die sich gegen 23.30 Uhr im Schulhof versammelt hatten. Aus der Gruppe sollen "brennende Flaschen" gegen das Schulgebäude geworfen worden sein.

Laut Polizeibericht hatte sich gegen 22 Uhr eine größere Anzahl Jugendlicher in der Nußlocher Straße aufgehalten. Einige davon warfen plötzlich aus der Menge heraus Molotowcocktails gegen die Rathauswand. Als einige Autofahrer anhielten, flüchtete die Gruppe.

Rund eineinhalb Stunden kam es dann gegen 23.30 Uhr im Schulhof der Sambuga- und der Schillerschule zu weiteren Randalen: Wieder versammelten sich dutzende Jugendliche, einige davon warfen "brennende Flaschen" gegen das Schulgebäude.

Schlimmer noch: Nachdem ein Ehepaar die Randalierer zur Rede stellte, wurde der Ehemann laut Polizei von mehreren Jugendlichen geschlagen und getreten, seine Frau erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Der Mann musste mit Kopfverletzungen und Prellungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, die Frau wurde vor Ort behandelt. Die Jugendlichen sollen in Richtung Jugendzentrum geflüchtet sein.

In einem Großeinsatz kontrollierte die Polizei mit zehn Streifenwagen in der Nacht bis gegen 1.30 Uhr im gesamten Stadtgebiet Jugendliche, die in Kleingruppen angetroffen wurden, meist zwischen 15 und 18 Jahre alt, nicht nur Walldorfer, sondern auch aus St. Leon-Rot, Wiesloch oder Schwetzingen. Ein 19-Jähriger, der stark nach Benzin roch, wurde vorläufig festgenommen. In seiner Nähe hatten die Beamten einen Molotowcocktail sichergestellt. Nach der Spurensicherung wurde der Jugendliche wieder entlassen.

Brand- und Glasreste fanden sich an der Betonsäule des Rathauseingangs und in unmittelbarer Nähe im Schilfgras, an einem Container und der holzgetäfelten Fassade der Sporthalle der Sambuga-/Schillerschule sowie in der Schulstraße/Bahnhofstraße.

Der für die mobile Jugendarbeit zuständige Sozialarbeiter der Stadt Walldorf wollte sich auf RNZ-Anfrage zu den Vorfällen erst äußern, "wenn ich mit meinem Chef geredet habe".