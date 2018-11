St. Leon-Rot. (seb) Zum Richtfest, dem "Fest der Handwerker", begrüßte Bürgermeister Dr. Alexander Eger zahlreiche Gäste am Anbau der Parkringschule St. Leon-Rot, allen voran die Mitarbeiter der 19 beauftragten Firmen und acht Fachingenieure. Der Dank an sie für die gute Arbeit stand für ihn im Mittelpunkt. Er bezog auch das Team der Schule um den neuen Leiter Axel Glanz und Konrektor Stephan Veelaid mit ein und freute sich über den Erfolg der Gemeinschaftsschule, die sich "sehr gut etabliert" habe. Dadurch wurde ja erst die räumliche Erweiterung notwendig, die Schule hat nun eine weitere Klassenstufe, die zehnte, und ein anderes pädagogisches Konzept mit einem höheren Raumbedarf.

Angesichts der anderen Großprojekte, die St. Leon-Rot derzeit und in naher Zukunft stemmen muss, stellte der Bürgermeister aber auch klar: "Irgendwann sollte Schluss sein." Baulich sei die Schule, nachdem bereits die "großen Teile des Puzzles" Multifunktionshalle und Mensa platziert seien, nun "gut aufgestellt", das seien die "bestmöglichen Rahmenbedingungen": sicher eine "Motivation für die Schulleitung, weiter so erfolgreich tätig zu sein".

Beim Richtfest (v.li.): Ortsbaumeister Peter Dietz, Dachdecker Olaf Breitbart, Bürgermeister Alexander Eger, Rektor Axel Glanz, Tina Weingand (Elternbeirat) und Konrektor Stephan Veelaid. Foto: Lerche

In die Kinderbetreuung muss allerdings weiter investiert werden, so Eger mit Blick zum Beispiel auf die gestiegene Nachfrage nach der Hortbetreuung, die provisorisch in Containern untergebracht wurde. "Baulich kommen wir gar nicht so schnell hinterher, wie der Bedarf wächst." Seine abschließenden Dankesworte richtete Eger auch an die Mitglieder von Verwaltung, Gemeinderat, Elternvertretung und Schulförderverein.

Den Zweck der harten Arbeit stellte Olaf Breitbart von der zuständigen Dachdeckerfirma in den Mittelpunkt seines Richtspruchs: Die Gemeinde bringe "große Opfer, um zu dienen und zu nutzen ihrer großen Kinderschar". Mit "frohem Stolz" sprach auch er Gruß- und Dankesworte.

Seit Juni dieses Jahres wird an dem Anbau zwischen Trakt I und Fachklassentrakt gearbeitet. Er hat acht Klassenzimmer und Differenzierungsräume auf drei Stockwerken, eine Fläche von 1500 Quadratmetern und eine Gesamtbaumasse von zirka 8000 Kubikmetern. Zumindest zeitlich, so Ortsbaumeister Peter Dietz, liegen die Arbeiten im Plan, im Herbst des nächsten Jahres sollen sie abgeschlossen sein.

Die Kosten allerdings sind gegenüber den anfänglichen Berechnungen massiv gestiegen. Das der guten Baukonjunktur und vollen Auftragsbüchern geschuldete Phänomen ist auch anderen Gemeinden nicht unbekannt. "Luxus" habe man von vornherein nicht eingeplant, so Dietz, zudem wurde an Fassade und Innengestaltung jede Einsparmöglichkeit genutzt, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Ende 2017 ging man noch von Kosten von 4,7 Millionen aus, auch das eine starke Erhöhung gegenüber den ersten Überlegungen. Mittlerweile rechnet man mit Gesamtkosten von 5,3 Millionen Euro.