Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Parken wird in den kommenden Tagen in der Weinstadt zum Problem. Wegen dringend anstehender Sanierungsarbeiten kann die Tiefgarage am Palatin seit vergangenem Samstag bis einschließlich 28. Oktober nicht genutzt werden. Im Bereich der Adenauertiefgarage, direkt gegenüber des neuen Kubus-Komplexes, dauern die gerade begonnen Arbeiten bis voraussichtlich Ende des Jahres an.

"Wir gehen jetzt in verschiedenen Bauabschnitten vor", erläuterte Palatin-Geschäftsführer Matthias Eckstein. Bereits bei seiner Amtsübernahme im Vorjahr hatte er feststellen müssen, dass sich der Zustand der Tiefgarage in einem sanierungsbedürftigen Zustand befand. Er leitete nach Rücksprache mit der Stadt, die Eigentümerin der Palatin GmbH ist, die ersten Maßnahmen ein. Bereits im Frühjahr wurde dort gewerkelt, um erste Vorbereitungen für die später zu erfolgenden Untersuchungen zu treffen. Ein Novum dabei: Als rund 400 Quadratmeter Asphalt "abgestemmt" werden mussten, legten Palatin-Mitarbeiter selbst Hand an.

Jetzt wird neuer Beton aufgetragen, der dann mit einer speziellen Schicht versiegelt wird. "Dies geschieht in mehreren Arbeitsgängen und wegen der Trocknungsphasen müssen wir eben die zehntägige Schließung der gesamten Bereichs vornehmen", betonte Eckstein. Derzeit stehen im Palatin knapp 400 Abstellmöglichkeiten für Autos zur Verfügung, die in den kommenden Tagen nicht genutzt werden können. "Wir haben so manche Schäden erst nach der Ausfräsung des Bodens festgestellt, da ist über viele Jahre leider nichts gemacht worden", musste Eckstein konstatieren. Aber es ist nicht nur der marode Beton, der erneuert werden muss. Auch ein Deckenbereich im zweiten Untergeschoss musste wegen Risse abgestützt werden. Außerdem wurde ein leichter Wassereintritt im Bereich der Schranke beobachtet, den es zu beheben gilt.

"Wir haben noch zwei weitere Bauabschnitte vor uns, die wir in den kommenden Jahren durchführen werden. Dabei geht es in erster Linie um statisch relevante Elemente, die überprüft und gegebenenfalls erneuert werden müssen", betonte der Palatin-Geschäftsführer. Man müsse in jedem Jahr, vor allem wegen des finanziellen Aufwands, die Lage neu beurteilen. Dies geschehe in enger Abstimmung mit der Stadt. Seit Jahren bereits wird das Palatin mit 655.000 Euro im Jahr subventioniert, in 2019 wurde dieser Betrag um 80.000 Euro – und dies gilt bis auf weiteres – nach Aussagen der Wieslocher Kämmerin Petra Hoß aufgestockt. "Das Palatin zahlt dann von diesem Betrag dann auch die anstehenden Sanierungsarbeiten im Tiefgaragenbereich", sagte die Kämmerin. Der Fehlbetrag für das Palatin wird sich in diesem Jahr, bedingt durch die Ausfälle wegen der Corona-Pandemie, auf insgesamt 1,2 Millionen Euro belaufen, der aus den städtischen Kassen ausgeglichen werden muss.

Bei der Adenauertiefgarage hat sich der Start für die Sanierung verzögert, erst am 12. Oktober fiel der Startschuss und die Arbeiten sollen nach Aussage von Rüdiger Schwalb vom zuständigen Fachbereich im Rathaus bis Ende des Jahres andauern. Es habe Probleme mit der beauftragten Firma gegeben. "Die Planer kamen da leider nicht in die Gänge", musste Schwalb einräumen und dies habe zu einer Verzögerung beim Sanierungsbeginn geführt. Unter anderem muss auch eine Brandschutztür für den hinteren Bereich, der von den öffentlichen Parkplätzen abgetrennt ist, eingesetzt werden. Eigentümer der Tiefgarage am Adenauerplatz ist die Stadt, betrieben werden soll die Einrichtung später vom Investor des Kubus.