Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Kopenhagen statt Wiesloch. In ein paar Tagen wird Svenja Kuhfuß ihre Zelte in der Weinstadt abbrechen, um nach Kopenhagen zu ziehen. Sie erfüllt sich damit einen ihrer Lebensträume. "Ich wollte schon immer in einer Stadt am Wasser leben und dies in einer Altstadtwohnung." Nun übernimmt sie ab dem kommenden Schuljahr die Leitung der deutschen St. Petri-Schule in Kopenhagen. Das ist weltweit die älteste deutsche Schule, in vier Jahren wird das 450-jährige Bestehen gefeiert.

Noch leitet Kuhfuß die Geschicke am Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch, allerdings wird der 22. Juli ihr letzter Arbeitstag sein. "Ich gehe im Gleichschritt mit unserem Abiturjahrgang, an diesem Tag findet die Abschlussfeier statt", sagt die 55-Jährige. Die Oberstudiendirektorin hat indes ein sich selbst gestecktes Ziel knapp verfehlt, wollte sie doch "zumindest ein Jahrzehnt" am Gymnasium bleiben. Dieses kleine Jubiläum dürfte sie indes verschmerzen. 2012 trat sie die Nachfolge von Eckhart Kamm an.

Der neue Weg, den sie nunmehr gehen wird, beschäftigte sie bereits seit längerer Zeit. "Das Ausland hat mich schon immer gereizt und so standen London und Kopenhagen bei mir ganz oben auf der Liste", erklärt Kuhfuß. Zur dänischen Hauptstadt hat sie einen besonderen Bezugspunkt, führte sie doch ihre erste Fahrt mit eigenem Führerschein nach dem Abitur dorthin.

Und so blätterte sie intensiv in den Stellenausschreibungen und wurde fündig. Es folgte die Bewerbung beim Auswärtigen Amt, das Vorstellungsgespräch an der St. Petri-Schule, um dann die Zusage zu erhalten. Rückblickend bezeichnete Kuhfuß den gesamten Prozess als "aufwendig", aber es hat dann alles geklappt. "In Dänemark geht es bereits am 7. August los, für das Kollegium natürlich früher." An Urlaub ist in diesem Jahr daher nicht zu denken, vielmehr laufen die Vorbereitungen für die neue Stelle auf Hochtouren. Bezahlt wird Svenja Kuhfuß übrigens vom Auswärtigen Amt, ihr Vertrag mit der Kopenhagener Schule ist auf zumindest sechs Jahre ausgerichtet.

Von Detmold nach Heidelberg

Die in Detmold geborene Kuhfuß studierte nach dem Abitur evangelische Theologie und Anglistik in Tübingen. "War eher Zufall, da ich dort mit einer Freundin eine Wohngemeinschaft gründen konnte. Sie hat mich im positiven Sinne beeinflusst, mitzugehen." Nach Beendigung des Studiums und ihrer Promotion (Dichter des 17. Jahrhunderts, George Herbert) arbeitet sie zunächst fünf Jahre an der Uni als Assistentin, stets getrieben von dem Wunsch, ihre vorher begonnene Referendariatszeit an einer Schule noch zu beenden, um dies später in ihren künftigen Beruf umsetzen zu können. "Es hat mir Spaß gemacht, mit Schülerinnen und Schülern sowie dem Kollegium zu arbeiten", sagt sie.

Der Weg in die hiesige Region lag ursächlich begründet in einem Wechsel ihres Mannes, den sie in Tübingen kennengelernt hatte, nach Heidelberg. Er übernahm dort einen Lehrstuhl an der Universität. Kuhfuß selbst legte zunächst eine schulische Zwischenstation in Eppelheim ein, ehe 2012 der nächste Schritt folgte: die Schulleitung am Ottheinrich-Gymnasium. "Für mich schließt sich ein Kreis, denn ich erhielt die Nachricht, dass es mit Wiesloch geklappt hat, just während der Abi-Feier der Eppelheimer Schule, die damals im Palatin stattfand."

Positiver Rückblick

Ihr Rückblick auf die vergangenen neun Jahre fällt positiv aus. "Die Dynamik im Kollegium, vor allem jetzt unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie, hat mich beeindruckt". Vieles sei mit großem Engagement angepackt worden und Schwerpunkte wie Digitalisierung, gerade in der Pandemie, und der neue Schulgarten wurden von ihr hervorgehoben.

Aber auch die Aufnahme neuer Fächer in den Unterricht (Informatik als Leistungsfach) und das Thema "Nachhaltigkeit" nehmen einen wichtigen Stellenwert ein. Ihr persönliches Fazit ist klar formuliert: Alles hat gepasst, alle haben mitgezogen. "Dabei möchte ich nicht nur das Kollegium – am Ottheinrich-Gymnasium sind derzeit etwa 100 Lehrkräfte – mit einbeziehen, sondern die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern".

Nun heißt es die Koffer packen, verbunden mit einer sicherlich nicht leichten familiären Umstellung. Ihr Mann verbleibt in Heidelberg, demnach werden Treffen wohl nur am Wochenende oder in den Ferien stattfinden können. So zieht sie nun in ihre favorisierte Altstadtwohnung, unweit der kleinen Meerjungfrau gelegen. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe", gibt sie sich zuversichtlich.

Über ihre Nachfolge am Ottheinrich-Gymnasium ist indes noch nicht entschieden. Kommissarisch wird Christian Annuschat, bisher stellvertretender Schulleiter, das Amt übernehmen. Es erfolgt eine Ausschreibung und die neue Stelle wird dann zum Schuljahr 2022/2023 besetzt werden.