Wiesloch. (RNZ) Unter dem Motto "Echt. für Sie da! – Serviceleistungen der Wieslocher Unternehmen" läuft seit gut zwei Wochen sehr erfolgreich die neue Online-Plattform für Kundinnen und Kunden der Wieslocher Unternehmen.

"Wir freuen uns außerordentlich, jetzt über 80 Gastronomen, Dienstleister, Geschäfte und Einzelhändler auf unserem Portal ‚Echt.Wiesloch‘ mit ihren Angeboten vorstellen zu können", so der Geschäftsführer des Vereins Stadtmarketing, Michael Maier, der als Grafiker und Web- Spezialist die Plattform entwickelt hat.

Vor allem für die Osterfeiertage kann man nun www.echt-wiesloch.de sehr gut nutzen, um kleine oder große Ostergeschenke zu finden, Gutscheine für den "Nach-Corona"-Gebrauch zu bestellen oder sich selbst eine tolle Freude zu bereiten. Dies kann durch Online-Shops, telefonische oder Bestellung per E-Mail und Auslieferung oder die kontaktlose Übergabe im jeweiligen Geschäft geschehen. Zur individuellen Beratung stehen alle Geschäfte mit Rat und Tat zur Verfügung und sind mehr als bemüht die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Auch die Gastronomen stehen bereit und bieten mit den individuellen Abhol- oder Lieferdiensten viele leckere Oster-Genüsse an, wenn man selbst einmal nicht den Kochlöffel schwingen will.

Das eine oder andere Geschäft lockt derzeit zusätzlich mit Rabatt-Aktionen auf aktuelle Waren und Kollektionen.

Auf dem Portal können Interessierte allgemein durch die Serviceleistungen und Angebote der verschiedenen Firmen klicken und auswählen. Außerdem kann man nach Branchen suchen oder über die unterschiedlichen Kategorien zu den individuellen Angeboten gelangen.

"Wir alle möchten, dass es nach der Corona-Krise unsere Stadt mit all ihren Geschäften, unsere Gastronomen und all die Dienstleister und Geschäfte noch gibt. Sie alle bereichern unser Leben und machen unsere Stadt erst aus", unterstreicht Oberbürgermeister Dirk Elkemann, "deshalb appelliere ich an alle Wieslocherinnen und Wieslocher und an alle Kundinnen und Kunden der Wieslocher Geschäfte und des Einzelhandels: Zeigen Sie sich solidarisch und unterstützen Sie, wo immer Sie können, den lokalen Handel."

Info: Das Antragsformular kann man auf www.echt-wiesloch.de herunterladen und direkt ausfüllen. Oder sie wenden sich an: Michael Maier, Geschäftsführer Stadtmarketing e.V., info@echt-wiesloch.de, 06222 / 38 28 638, oder an Ines Adam, Stadt Wiesloch, i.adam@wiesloch.de, 06222 / 84 220.