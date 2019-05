Mühlhausen. (seb) "Dass uff de Gass was los is": Das sei das Ziel der Umgestaltung der Mühlhausener Hauptstraße, die er für sehr gelungen halte, sagte Bürgermeister Jens Spanberger, als er die vielen Besucher zum Fest anlässlich der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts der Ortsdurchfahrt begrüßte - vor dem Kindergarten St. Josef, der im Oktober fertigsaniert sein, und neben einer Baulücke, die durch eine private Maßnahme zeitnah geschlossen werden soll.

Doch schon jetzt ergebe sich ein ansehnliches Bild, so Spanberger: Die Hauptstraße sei "freundlicher, heller und schöner", ein öffentlicher Raum "zum Wohlfühlen", bestens geeignet für Gespräche, Treffen oder große Feste. Die Investition in diesen "Meilenstein für die städtebauliche Fortentwicklung" belaufe sich insgesamt auf rund 1,5 Millionen Euro (nachdem Abschnitt eins 1,4 Millionen gekostet hatte). Mehr als 40 Prozent davon wurden durch Landeszuschüsse aus Ortskernsanierungsprogramm und Ausgleichstock gedeckt.

Freundlicher und einladender wurde die Hauptstraße in Mühlhausens Ortskern gestaltet. Neben der sanierten Fahrbahndecke ist die Barrierefreiheit sehr willkommen, ebenso die zusätzlichen Parkplätze und die bessere Ausleuchtung dank moderner LED-Lampen. Fotos: Pfeifer

Nicht nur wurde die durch die vielen Jahre als Bundesstraße lädierte Fahrbahndecke saniert, so Spanberger: Es war eine "komplette Neugestaltung". Straßen- und Gehwegbereich seien nun barrierefrei, das neue Pflaster wirke attraktiv. Nicht sichtbar: Der Abwasserkanal wurde saniert, die Wasserleitungen ausgetauscht, neue Versorgungsleitungen für Telekommunikation und Gas wurden verlegt und dank Leerrohren ist man bereit fürs schnelle Internet des Kreises.

Neue Parkplätze, lange gewünscht, konnten angelegt werden, derzeit auch auf einer Freifläche, wo die Gemeinde ein Haus abgerissen hat und die Gelegenheit nutzen will, dort etwas Neues zu entwickeln. Moderne, sparsame LED-Beleuchtung verbessere überdies die Ausleuchtung des Straßenraums und damit das Sicherheitsgefühl, so Spanberger. Eine besondere Leuchte ist darunter: Sie enthält zwei Ladepunkte für Elektromobile, kann Feinstaub messen, könnte öffentliches drahtloses Internet bieten und zur Notrufsäule ausgebaut werden.

Alles in allem sei es "eine Bereicherung für uns", so Spanberger, die Hauptstraße könne nun zur lebendigen Ortsmitte werden und ihrem Zweck nicht nur als "wichtige Verbindung", sondern vor allem auch als "Ort der Begegnung" gerecht werden. Er dankte den Anwohnern und Ladeninhabern im Ortskern für Verständnis und Geduld, auch den Gastronomen, die beim Fest gemeinsam mit den örtlichen Winzern fürs leibliche Wohl sorgten und die neue Chance auf Außenbewirtung teilweise schon nutzten. Spanberger dankte den Planern und Baufirmen für die gute Zusammenarbeit und hob ihre "tolle Leistung" hervor.

Mit dem offiziellen Banddurchschnitt wurde Bauabschnitt zwei der Mühlhausener Hauptstraße offiziell freigegeben. Damit startete auch ein geselliges Fest, das die "Rettigheimer Kleeblattmusikanten" mit beliebten Songs umrahmten. Fotos: Pfeifer

Beeindruckt zeigte sich Pfarrer Joachim Viedt von der katholischen Seelsorgeeinheit: "Was Sie hier in den letzten Jahren geleistet haben, ist wunderbar", sagte er und bedankte sich bei Bürgermeister und Rat für den Einsatz, auch für die Unterstützung beim Kindergarten St. Josef: Der sei "noch eine Baustelle", aber auch da, wie bei der Hauptstraße, erwarte er, "dass eine ganz tolle neue Einrichtung daraus wird".

Mit einer Mischung aus Alt und Neu, Spaß, Nostalgie und Gänsehautstimmung, sorgten die "Rettigheimer Kleeblattmusikanten" für beste Laune beim Fest: Ulrike Biesel-Weidig (Geige), Susan Körner (Gesang), Bernd Niederer (Gitarre und Gesang), Uwe Janssen (Gitarre und Gesang), Michael Stelz (Bass), Markus Schramhauser (Akkordeon) und Armin Rühl (Schlagzeug). Susan Körner überzeugte beispielsweise als Amy McDonald mit "Mr. Rock’n’Roll" oder bei "It’s got to be perfect" von Fairground Attraction, Uwe Janssen sang Eric Clapton’s "Lay down, Sally" und Bernd Niederer agierte absolut souverän als Mark Knopfler bei "Sultans of Swing".