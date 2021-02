Von Sophia Stoye

Wiesloch. "Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerschaft und die Eltern wollen nicht länger Opfer wahlpolitischer Plänkeleien sein. Sie verlangen, dass das Recht auf Bildung ernstgenommen wird", heißt es in einem offenen Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann. Scharfe Kritik wird darin am Verhalten des Ministeriums während der Pandemie geäußert, unterzeichnet wurde er von der Gesamtelternbeiratsvorsitzenden der Wieslocher Schulen Martina Messer.

Im Namen aller Eltern, deren Kinder eine Schule in Trägerschaft der Stadt besuchen, kritisiert Messer das Verhalten des Kultusministeriums als unzuverlässig und planlos: "Monatelang hatte das Kultusministerium Zeit, sich auf den zweiten Lockdown einzustellen. Jeder, der den Pandemieverlauf aufmerksam verfolgt hat, wusste, dass dieser erneute Lockdown kommen wird. Die Frage war nicht ob, sondern wann. Doch was tut das Kultusministerium, um sich auf die Situation vorzubereiten – nichts", schreibt Messer.

Das Resultat sei ein katastrophaler virtueller Unterrichtsbeginn am 11. Januar gewesen, bei dem die vom Ministerium empfohlene Lernplattform "Moodle" abgestürzt sei. Seit Sommer habe man Zeit gehabt, sich auf dieses Szenario einzustellen, so Messer. Man hätte Server-Kapazitäten testen oder Lehrer im Online-Unterricht fortbilden können, aber nichts davon sei geschehen. "Auch im Dezember, als absehbar war, dass der Präsenzunterricht im Januar nicht aufgenommen wird, wurden die letzten Tage vergeudet, statt dem System einen Stresstest zu unterziehen", kritisiert die Gesamtelternbeiratsvorsitzende. Aber trotz des Wissens um diese fehlenden Kapazitäten – wie laut Messer in einem Schreiben an die Schulleitungen Anfang Januar eingeräumt wurde – habe man "alle Schulen Baden-Württembergs sehenden Auges in das Chaos rennen" lassen.

"Wir sind schon durch den ersten Lockdown mit viel Durcheinander gegangen, im zweiten Lockdown wurde dann schon mehr geregelt", berichtet der Elternbeiratsvorsitzende des Ottheinrich-Gymnasiums Dirk Bodenstein im RNZ-Gespräch. "Umso größer war dann die Enttäuschung, dass am 11. Januar Moodle völlig überlastet war", so Bodenstein weiter, auf dessen Initiative – gemeinsam mit seinem Stellvertreter Richard Bremer – der offene Brief entstand.

"Wir haben gemerkt, dass egal, was wir als Schule machen, es schon an den Basics scheitert", berichtet Bodenstein. Viele Eltern, die weniger Kontakt mit den Schulleitungen haben, seien schnell wütend auf die Schulen geworden. "Aber die können nichts dafür, weil sie sich nur an die Vorgaben halten", erklärt der Elternbeiratsvorsitzende. Viel eher sei das Problem, dass neue Vorgaben viel zu kurzfristig bekannt gemacht werden. "Dann kommt teilweise ein Brief, der 20 bis 22 Seiten lang ist und in so einem Beamtendeutsch geschrieben ist, dass kein Mensch etwas versteht", kritisiert Bodenstein.

Die Schulen seien dann mit der Umsetzung der Vorgaben, die oft innerhalb weniger Tage erfolgen muss, alleingelassen. Bis die jeweiligen Informationen schließlich an die einzelnen Eltern weitergegeben werden, vergehe noch einmal mehr Zeit. Zudem hapere es auch an der technischen Ausstattung: "Die Lehrer trauen sich nicht, alle Schüler mit Video in die Online-Stunde reinzuholen, weil das System sonst überlastet ist", berichtet Martina Messer im RNZ-Gespräch. Am Geld könne es ihr zufolge nicht liegen, in dieser Pandemie sei schon viel Geld zur Rettung verschiedenster Branchen ausgegeben worden.

"Für einen Bereich wurde allerdings viel zu wenig Geld investiert – unsere Zukunft", schildert sie im offenen Brief und fordert im Namen der Elternschaft Leihgeräte und Dienstrechner für alle Schüler und Lehrer, den Ausbau der Kapazitäten der Landesserver, Entlastung für die Lehrkräfte, die die schulischen Netzwerke betreiben, und eine weniger kurzfristige Kommunikation von Informationen. Außerdem müsse das Kultusministerium schon jetzt vorausschauende Richtlinien für den Rest des Schuljahres bekannt geben, Messer nennt als Beispiel, die Anzahl an Klassenarbeiten auf ein tragbares Maß zu begrenzen.

Zudem müssten auch Konzepte für einen möglichen Präsenzunterricht erstellt werden: Im offenen Brief werden die Anschaffung von Luftreinigern für die Klassenräume, die Anbringung von Plexiglastrennwänden zwischen den Schulbänken oder die Eruierung von Alternativkonzepten wie beispielsweise die Auslagerung in größere (öffentliche) Räumlichkeiten vorgeschlagen.

"Das Ende der Pandemie wird an den Schulen nicht das Ende der pandemiebedingten Probleme sein", äußert sich Messer im offenen Brief. Man müsse auch langfristige Optionen definieren, um die coronabedingten Versäumnisse der Schüler aufzuholen. "Bisher gab es vom Kultusministerium immer nur Reaktionen auf die Pandemie, wir wünschen uns auch mal Aktionen", fasst Bodenstein zusammen.