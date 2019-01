Walldorf. (kvs) Wer in Walldorf den Jahresbeginn ein zweites Mal feiern wollte, wie Bürgermeisterin Christiane Staab, der hatte sich am Sonntag in der Astoria-Halle eingefunden. Beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Walldorf gab es zwar keine Böller und Raketen wie üblicherweise zu Silvester, dafür aber vegane, fair gehandelte Gummibärchen, die auch noch schmecken, wie es sofort aus dem Publikum hieß. Und selbst wenn nicht, wer könnte den Storchenküken, die alle Gäste mit dieser kleinen Gabe begrüßten, schon etwas abschlagen.

Das "Quartetto SAPorito" stimmte die zahlreichen Gäste mit dem Streichquartett KV 138, 1. Satz Allegro von Wolfgang Amadeus Mozart fröhlich und beschwingt auf den Jahresrück- und -ausblick ein. Dann blickte die Bürgermeisterin auf die vergangenen zwölf Monate zurück und wagte auch schon einen Ausblick auf Kommendes. Christiane Staab gab ihrer Überzeugung Ausdruck, dass "die Zukunft unserer Stadt Walldorf nur in einem konstruktiven Miteinander gut weiterentwickelt" werden kann. Dafür wolle sie sich auch in ihrer zweiten Amtszeit nach der Wahl am 2. Dezember mit Nachdruck einsetzen, so Staab.

Die Astoriahalle war voll besetzt. Foto: Pfeifer

Wichtigstes Thema und roter Faden ihrer Neujahrsansprache war der Umwelt- und Klimaschutz. "Wir haben schließlich nur diesen einen Planeten" und "wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken", sagte sie. Ob der Bürgerworkshop "Herzenssache Wald - schützen, was wir nutzen", die Kooperation mit dem Naturschutzbund "Lebensader Oberrhein - von nass bis trocken" oder das Projekt "Natur nah dran" - alle Aktionen hatten und haben das Ziel, Lebensraum für Pflanze, Mensch und Tier zu gestalten.

Der Walldorfer Tierpark ist durch ehrenamtliches Engagement um einen Streichelzoo reicher und wird ab 1. April von der Stadt verwaltet. Die Bürgermeisterin bedankt sich bei Bernhard Schreier und Dr. Klaus Spiegel für ihren Einsatz "für die beliebte Freizeitstätte". Besonders begeistert zeigte sich Christiane Staab, wenn auch junge Walldorfer wie die Schüler der Waldschule mit großem Engagement dabei sind. Viele der Projekte werden auch 2019 weitergeführt.

Aus dem Apfeltag, der innerhalb der Fairen Woche veranstaltet wurde und mit "drei Tonnen geernteter Äpfel, die 1800 Liter köstlichen Apfelsaft made in Walldorf ergaben", überraschend erfolgreich war, soll in diesem Jahr "vielleicht sogar eine ganze Apfelwoche" werden. Gesund ist so ein Apfel allemal, genauso wie das Fahrradfahren. "Schwingen wir uns auf den Fahrradsattel und nicht in den Autositz", bat die Bürgermeisterin - und das nach Möglichkeit nicht nur während der erneuten Stadtradel-Aktion, die der Walldorfer Gemeinderat im letzten Jahr als "fahrradaktivstes Kommunalparlament" angeführt hat. "Mobilität wird", darauf verwies Christiane Staab eindrücklich, "in der Region 2019 ein Schwerpunktthema sein."

Für den Wirtschaftsstandort Walldorf konnte die Bürgermeisterin ein gutes Fazit ziehen. Mit der Neuansiedlung der Promega GmbH und von John Deere "gelingt es, den Branchenmix noch breiter aufzustellen". Aber auch die Erweiterung der SAP, die Entwicklung der Innowerft und der Heidelberger Druckmaschinen AG sowie die zahlreichen mittelständischen Unternehmen zeugten von einer prosperierenden Regionalwirtschaft. Was sich in einer "soliden finanziellen Basis" widerspiegelt, so Christiane Staab, von der auch das Land und der Kreis profitieren.

Vorausblickend auf 2019 sprach sie den zweiten Abschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd, das "Haus am Kreisel" als gemeinsamen Standort für Plattform, Kleiderstube und Tafel sowie verschiedene Aufgaben im sozialen Wohnungsbau an. Die schon länger intensiv diskutierte Frage des Standorts eines neuen Feuerwehrhauses muss nach ihrer Meinung zur Entscheidung gebracht werden, wobei für Christiane Staab "ein Standort entlang der Bürgermeister-Willinger-Straße am ehesten in Frage" kommt.

Nachdem im letzten Jahr der Kunstpreis erfolgreich durchgeführt worden ist, wird es im laufenden Kalenderjahr neben der "Kunst im Rathaus" voraussichtlich wieder eine Beteiligung am Metropolink-Festival geben und die Künstlerwohnung in der Scheune Hillesheim soll wieder belegt werden. Musikalisch geht im Jahr 2019 eine Ära zu Ende. Professor Gerald Kegelmann wird als Musikbeauftragter der Stadt und Leiter der "Konzerte der Stadt" verabschiedet. Als Nachfolger "hat der Gemeinderat Dr. Timo Jouko Herrmann berufen, den Initiator und Leiter der ’Walldorfer Musiktage‘", führte die Bürgermeisterin aus.

Nach dem Neujahrsempfang der Stadt Walldorf spielte das SAP Sinfonieorchester zum Neujahrskonzert auf, dessen Spendenerlös an das Hospiz Agape ging. Foto: Helmut Pfeifer

"Im vergangenen Jahr mussten wir von einer großen Persönlichkeit Abschied nehmen", bedauerte Christiane Staab. Sie erinnerte an den früheren Bürgermeister Dr. Jürgen Criegee, in dessen "langer Amtszeit sich Walldorf zu einer wirtschaftlich aufblühenden, modernen Stadt entwickelte". Bereits im Herbst werde man das Jubiläumsprogramm fürs Jahr 2020 - 1250 Jahre Walldorf - vorstellen, versprach Christiane Staab abschließend.

Alle Anwesenden waren zum anschließenden Neujahrskonzert des SAP Sinfonieorchesters unter der Leitung von Johanna Weitkamp eingeladen, das zugunsten des Hospizes Agape spielte. Der aufrichtige Dank des Stadtoberhauptes galt in diesem Zusammenhang den Mitarbeitern und ehrenamtlich Engagierten des Hospizes sowie vor allem "Anneli und Dietmar Hopp, ohne die es das Hospiz nicht gäbe".