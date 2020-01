Die Schulkinder begeisterten das Publikum des Neujahrsempfangs in Frauenweiler mit Akrobatik. Das Beste für 2020 wünschten (v.li.) Bürgermeister Ludwig Sauer, Stefan Seewöster, Klaus Adam, Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Adrian Seidler. Fotos: Pfeifer

Frauenweiler. (hds) Oberbürgermeister Dirk Elkemann hatte beim Neujahrsempfang des Stadtteilvereins Frauenweiler nicht nur ein dickes Lob für die Organisatoren für deren Engagement mitgebracht, sondern konnte auch bezüglich der Sanierung der Mehrzweckhalle eine frohe Botschaft verkünden: Abhilfe zeichnet sich ab.

"Die Halle ist eine energetische Katastrophe", räumte Elkemann ein, "die Duschen sind marode und auch die Heizung macht es nicht länger mit." Daher sind im diesjährigen Wieslocher Haushalt 150.000 Euro für Planungskosten eingestellt und in den Folgejahren 3,5 Millionen Euro für die eigentliche Sanierung vorgesehen. "Das letzte Wort hat jedoch der Gemeinderat", fügte er hinzu.

In seinem Rückblick auf 2019 nannte Elkemann einige Schwerpunkte, die es anzugehen gelte und bezog sich dabei auf seine Ausführungen beim Neujahrsempfang der Stadt in der Vorwoche.

Nach dem musikalischen Auftakt durch ein Bläserquartett der Jugendstadtkapelle Wiesloch, das auch zum Finale aufspielte, begrüßte der Vorsitzende des Stadtteilvereins, Stefan Seewöster, die Gäste in der voll besetzten Halle und blickte auf die Aktivitäten des Vorjahrs zurück. Er erwähnte unter anderem den Faschingsumzug, hier habe sich die neue Route auf jeden Fall bewährt.

Die Gemarkungsreinigung sei mit einer "Rekordbeteiligung" erfolgreich angegangen worden und bei der Kommunalwahl 2019 sei es gelungen, erneut zwei Vertreter der Wählergemeinschaft in den Wieslocher Gemeinderat zu entsenden. Erfreulich sei die hohe Wahlbeteiligung in Frauenweiler gewesen.

Grund zum Feiern gab es zudem, da der Spielmanns- und Fanfarenzug sein 50-jähriges Bestehen habe begehen können. Und auch im laufenden Jahr steht ein Jubiläum an, denn die Grundschule besteht seit einem halben Jahrhundert, so Seewöster.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die anstehenden Festivitäten gab es von den Kindern der Schule: Gleich mehrere Klassen präsentierten ein pfiffiges Neujahrsgedicht, zeigten eine gelungene Pyramidenakrobatik, sangen und überzeugten später nochmals mit einer tollen "Rope Skipping"-Vorführung.

Lobende Worte gab es für das Projekt "Frauenweiler bient auf" mit großer Beteiligung. Für das Organisationsteam Tanja und Torsten Fritz bestand Grund zur Freude, erhielten sie doch vom Vorsitzenden des FC Frauenweiler, Jörg Stade, einen Scheck über 300 Euro zur Unterstützung ihrer Arbeit.

Seewöster sprach in seiner Vorschau aber auch Probleme an. Viele Aktivitäten würden nur von wenigen Menschen geplant und durchgeführt. "Wir benötigen da mehr Unterstützung", forderte er ein, zumal die Bindung an Vereine seitens der Bevölkerung immer mehr nachlasse. "Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu betätigen, ist zwar vorhanden, aber wie können wir das sinnvoll bündeln?"

Mit dem Projekt "Frauenweiler spricht" soll Abhilfe geschaffen werden. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Aktion des Stadtteilvereins, der Bürgerstiftung Wiesloch und des Vereins "Bündnis für Demokratie und Toleranz". Adrian Seidler erläuterte in der "Doppelfunktion" als stellvertretender Vorsitzender des Stadtteilvereins und als Vorstandsmitglied des Bündnisses gemeinsam mit Dr. Johann Gradl von der Bürgerstiftung die Zielsetzung.

Gerade in Zeiten von sozialen Netzwerken, fortschreitender Digitalisierung und einer sich immer schneller drehenden Welt sei es wichtig, miteinander persönlich zu sprechen, sich auszutauschen und Ideen zu entwickeln, erläuterten sie. "Wir haben dazu eigens einen Fragebogen vorbereitet, in dem Sie Wünsche und Anregungen zu Papier bringen können. Am 7. März werden wir das alles gemeinsam auswerten und die nächsten Schritte planen."

Gradl informierte über die Entstehungsgeschichte der Aktion: Begonnen habe all das mit einem Projekt "Deutschland spricht" und das sei im Vorjahr seitens der Bürgerstiftung auf Wiesloch angewendet worden – und jetzt auch in Frauenweiler. Erreicht werden soll ein intensiveres Miteinander und alle seien eingeladen: Alteingesessene, Neubürger und (noch) Fremde.

Über gemeinsame Themen und Veranstaltungen will man den Schulterschluss intensivieren. In dem Fragebogen selbst sind einige Themenfelder bereits vorgegeben, man sei jedoch offen für zusätzliche Vorschläge. Kontakt zu den Initiatoren kann unter der E-Mail-Adresse info@frauenweiler.info aufgenommen werden oder direkt mit Adrian Seidler (Telefon 06222/318292).

Im Anschluss an den offiziellen Teil hatten die Besucher bei Getränken und Gebäck noch ausreichend Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.