Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Die jährliche Storchenberingung ist für die Stadt Walldorf seit vielen Jahren ein besonderes Ereignis. Die Aktion mit dem städtischen Hubsteiger, der sympathische "Herr der Ringe" und der direkte Blick ins Storchennest, da war ein netter Zeitungsbericht mit attraktiven Fotos garantiert. Doch warum gibt es dieses Jahr keine Jungstörche in Nahaufnahme in der Zeitung zu sehen?

"Wir haben die Beringung für dieses Jahr abgeblasen", sagt Bürgermeisterin Christiane Staab auf Nachfrage. Auslöser war ein Gespräch mit dem Naturschutzbund (Nabu) Walldorf-Sandhausen Anfang März, bei dem sich die Bürgermeisterin mit dem Vorwurf konfrontiert sah, dass durch die Beringung das Leben der Jungvögel gefährdet werde.

Der Vorstoß kommt von Gründungsmitglied Ulrich Schmidt, der sich in Walldorf jahrzehntelang ehrenamtlich um verletzte und hilflose Vögel gekümmert hat. Seine Beobachtungen hat er unter dem Titel "Verlustreiche Storchenberingung" zusammengefasst. Darin heißt es: Eine Storchenberingung sei dann problemlos, wenn man sie im Alter von sechs Wochen durchführen könne. Die Jungstörche fielen dann in die bekannte "Schreckstarre" und ließen alles über sich ergehen. Ab der siebten Woche entwickle sich der Fluchtreflex.

In der Zeitung lese man dann schon mal, dass nicht alle beringt werden konnten, weil sich welche "davongemacht" hätten, schreibt Schmidt und erhebt den Vorwurf: "Es fehlt leider immer die Erklärung, was es mit dem Davonmachen auf sich hat. Dass nämlich ihr erster Flug gleichzeitig ihr letzter war, der Flug in den Tod. Fliegen können sie in dem Alter ja erst abwärts, aber noch nicht zurück ins sichere Nest." Jahrelang habe er versucht, die Termine für die Beringung zu bekommen. "Die werden in der ersten Nacht vom Fuchs geholt, wenn ich nicht zufällig in der Nähe bin", sagt Schmidt und betont: "Jeder Verlust ist einer zu viel."

Walldorfs inoffizielles Wappentier fühlt sich auf der Storchenwiese offensichtlich wohl. Gegen die Beringungsaktionen zur Beobachtung der Tiere wurden jetzt schwere Vorwürfe erhoben: Sie gefährdeten das Leben der Jungtiere, heißt es. Foto: Hebbelmann

Die Türme auf der Storchenwiese seien hoch und es fehlten die Strukturen, damit die Störche wieder ins Nest gelangen könnten. Das sei beim Aussiedlerhof Nauert anders, wo sich ebenfalls ein Storchennest befindet. Schmidt schlägt vor, nicht mehr auf der Wiese, sondern nur noch auf dieser Scheune zu beringen. Zumal die Störche zu unterschiedlichen Zeiten brüten und der Weg, den die Stadt extra für die Beringung gebaut hat, an allen Nestern vorbeiführt. Dass die Störche dieses Jahr nur ein bis zwei Junge haben, führt Schmidt darauf zurück, dass die Deponie der AVR während der Corona-Zeit geschlossen war. "Die waren ernährungsmäßig an der Grenze."

Die Hinweise des Vogelkundlers nimmt die Bürgermeisterin ernst und betont: "Das Risiko gehen wir nicht mehr ein." Sie wolle von Seiten der Stadt aktiv keine Beringungsaktion mehr anstoßen und stattdessen mit dem Nabu und dem Beringer einen Weg finden, wie eine Beringung so erfolgen kann, dass die Jungvögel geschont werden.

Helmut Stein war trotzdem in Walldorf und wundert sich über die Vorwürfe. Der ehrenamtliche Beringer für die "Vogelwarte Radolfzell" war mit einem Hubsteiger zwischen Mingolsheim und Malsch unterwegs. Nur in einem Nest waren die Störche so weit, dass er sie beringen konnte.

Seit 2008 beringe er ehrenamtlich die Störche von Weinheim bis Mingolsheim, davor ab 2000 den ganzen Luisenpark, erklärt Helmut Stein, Fahrtgeld, Benzin, zahle er alles selbst. "Nur einmal im Heidelberger Zoo ist einer runtergehüpft, sonst ist nie was passiert", betont er.

"Jedes Jahr habe ich den Steiger von der Stadt bekommen, die waren immer ganz begeistert", sagt er und ergänzt: "Normalerweise springt keiner runter. Wenn die Leute vor Ort rechtzeitig Bescheid sagen, ist es kein Problem." Für ihn sei es einfacher, wenn er den Termin selbst bestimmen könne. "Wenn ich anrufe, muss ich warten, weil es wegen der Presse nicht passt oder weil der Steiger nicht da ist. Das zieht sich dann eine Woche oder länger hin."

Zu Steins Aufgaben gehört nicht nur das Beringen der Jungstörche, sondern vor allem das Ablesen der Ringe der Altstörche, was mit dem Spektiv aus einiger Entfernung erfolgt. Dafür braucht er viel Zeit und Geduld, gerade in Walldorf. Während die Störche im Zoo Publikum gewohnt sind, sind die Walldorfer Störche eher scheu, weil die Wiese für den Publikumsverkehr gesperrt ist. "Die fliegen vom Nest weg oder setzen sich rein und ich kann nichts ablesen", sagt er. Zwei Nester sind in einer Kiefer, die könne er nicht beringen. Und die "Ableserei" sei noch schwieriger, vor allem, wenn die Tiere auf einem Bein stehen. "Und dann macht er endlich das Bein runter und hat gar keinen Ring!" Aus seiner Sicht sollte man möglichst alle Störche beringen oder gar keinen. Er müsse noch ein zweites Mal kommen und die Paare ablesen, die ihm noch fehlen.

Zu dem Vorstoß des Nabu Walldorf-Sandhausen, die Beringung einzustellen, weil die Bedingungen in Walldorf schwierig geworden sind, es inzwischen so viele Störche gibt und allgemein schon jede Menge Daten über Störche gesammelt wurden, sagt er: "Man weiß schon Vieles, aber man kann auch immer wieder Neues herausfinden. Etwa, dass Störche fremdgehen." Das habe er gerade in Mingolsheim erlebt: dass der Partner während der Brut das Nest verlasse.

"Solange wir Ringe bekommen, beringen wir, das kommt von oben von der Vogelwarte", sagt er. Die Nester und die Störche werden immer mehr, aber die Zahl der Mitarbeiter ist begrenzt und es kommen keine nach. Helmut Stein ist 68 Jahre alt, die meisten sind älter. "Wir machen das ja der Natur zuliebe."