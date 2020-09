Bislang halten sich die Jugendlichen in Frauenweiler am Bauwagen der Grundschule auf, nun soll ein neuer Ort gefunden werden. Foto: Helmut Pfeifer

Frauenweiler. (stoy) Viel Müll sollen die Jugendlichen hinterlassen, durch Lärm die Anwohnerinnen und Anwohner gestört, teilweise sogar mit Drogen gedealt haben. Zwar konnte die Polizei den Drogenhandel auf RNZ-Nachfrage nicht bestätigen, fest steht allerdings, dass es für die Jugendlichen in Frauenweiler keinen richtigen öffentlichen Treffpunkt gibt. Bisher nutzten sie einen Bauwagen an der Grundschule, den die Lehrerinnen und Lehrer während der Schulzeit als grünes Klassenzimmer verwenden. Nun soll ein Jugend-Treff geschaffen werden, wie der Jugendgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschloss.

Laut Stefan Seewöster, Vorsitzender vom Stadtteilverein Frauenweiler, hat sich die Grundschulrektorin Esther Kirsch bereits damit einverstanden erklärt, dass der Bauwagen mit Sitzgelegenheit hinter die Schule umgesiedelt werden darf; dies wolle Bürgermeister Ludwig Sauer allerdings erst noch einmal prüfen. "Ich weiß nicht, ob das Versetzen des Bauwagens ausreicht. Es geht uns nicht darum, die Jugendlichen zu vertreiben, sondern die Konflikte zu entschärfen und Treffpunkte zu schaffen", erklärt Adrian Seidler, stellvertretender Vorsitzender des Stadtteilvereins Frauenweiler.

Eine Auswertung der Stadt ergab, dass insgesamt 117 Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren in Frauenweiler leben, so Hauptamtsleiterin Andrea Gärtner. Dass diese einen Ort bräuchten, wo sie sich ungestört treffen könnten, sei der Stadt klar. Deswegen will man "etwas Ähnliches bieten", meint Seidler und betont, dass man zumindest "die Problematik der Schlägereien und den Handel von verbotenen Sachen" durch eine erhöhte Polizeipräsenz verringern konnte. Nun steht die Idee im Raum, einen Platz in Frauenweiler zu finden, der weit genug vom Wohngebiet weg ist, um keine Anwohnerinnen und Anwohner zu stören, aber trotzdem nicht zu abgeschieden und gut erreichbar ist. "Das wisst ihr als Jugendliche besser", meint Seewöster und bringt die Frage auf den Tisch, ob ein Keller im Dorf oder ein Gelände außerhalb besser sei.

"Für die Jugendlichen in Frauenweiler ist es egal, ob sie einen eigenen Bauwagen kriegen oder in einen Keller dürfen – Hauptsache sie haben ein Dach über dem Kopf", erläutert Jugendgemeinderätin Sara Lee Holzmeier. Johannes Franke entgegnet: "Bei einem Keller im Dorf hat man das Problem der Verfügbarkeit. Eine freie Fläche hingegen ist immer zugänglich." Auch Adrian Seidler stimmt den Jugendlichen zu und erklärt, dass die Idee sei, ein Treff zu organisieren, der schnell realisierbar ist und eine Überdachung hat. Wichtig ist, laut Sozialarbeiter Jindro Stehlik, dass die Sieben- bis Zwölf-Jährigen einen geschützteren Raum haben. Für die Älteren ist vor allem ein ordentlicher Handyempfang, WLan und vielleicht auch ein Basketballkorb interessant.

Einig sind sich alle: Bevor etwas entschieden werden kann, muss erst mit den Jugendlichen gesprochen werden. Deswegen werden Vertreter der Stadt gemeinsam mit den Jugendgemeinderäten zeitnah einen coronagerechten Termin ansetzen, an dem sie sich mit den Jugendlichen aus Frauenweiler austauschen werden. "Dafür brauchen wir Eure Unterstützung als Kommunikationsrohr, damit die Jugendlichen auch wirklich kommen", appelliert Andrea Gärtner an den Jugendgemeinderat.