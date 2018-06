Walldorf. (pol/rl) Die Hintergründe der Krawalle im Stadtgebiet in der Nacht zum Mittwoch sind noch immer unklar. Die Polizei ermittelt wegen der Molotowcocktail-Würfe gegen das Rathaus und die Schulen wegen Brandstiftung. Neben den Flaschen sei auch ein Brandsatz gegen die Fensterfront des Polizeipostens geworfen, der im Rathaus untergebracht ist, hieß es.

Darüber hinaus soll in der Nacht zum Donnerstag der Schriftzug "ACAB" ("All Cops Are Bastards") im Bereich des Polizeipostens und im Bereich der sogenannten "Sozialen Mitte" an der Tür einer Sporthalle angebracht worden sein. Dort auch mit dem Zusatz "Es geht noch weiter".

Brandexperten des Dezernats Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Am Donnerstagvormittag wurde der Bereich um die Sambuga- und Schillerschule kriminaltechnisch untersucht und Flaschen sowie Flaschenreste zur Spurensicherung gesammelt.

Der Mann, der von mehreren Jugendlichen zusammengeschlagen worden war, befindet sich nach seiner ambulanten Behandlung in einer Klinik auf dem Weg der Besserung. Ebenso seine Ehefrau, die im Gerangel einen Schlag ins Gesicht erhalten hatte.

Die Polizei bittet Zeugen der Vorfälle sich zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 und der Polizeiposten Walldorf unter der 06227/841999-0 entgegen.