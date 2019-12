Mühlhausen. (rka) Wasser! Lebenselixier und Naturgewalt. Glitzernd, fließend, kraftvoll schäumend – ein wertvolles Gut. Klar die ruhigen stillen Bergseen, gefährlich die reißenden Bäche, geheimnisvoll die stillen Moorseen, tückisch der aufgewühlte Ozean. Wasser in all seinen Formen – bedrohliche Schönheit, Faszination Natur. Das Jahreskonzert des Musikvereins Mühlhausen unter Dominik M. Koch und seines Jugendorchesters unter Julian Metzger widmete sich diesem Thema. Dies gab den Ensembles die Möglichkeit, Virtuosität und klangliche Vielfalt zu präsentieren und zugleich die Zuhörer in das akustische Spektrum des Wassers zu entführen. Immer hart am Wind, mit voller Kraft voraus und manchmal auch gegen den Strom fahren: Der Konzertmarsch „Mit vollen Segeln“ deutete schon zu Beginn an, wohin die musikalische Reise steuerte. Um es gleich vorweg zu sagen: Solch eine Leistung hört man selbst bei Berufsorchestern nicht oft, insbesondere nicht mit so viel Einfühlungsvermögen, Spaß und Spielfreude.

Es war ein mitreißendes Konzert. Zweifellos hat das Orchester des Musikvereins hier einen weiteren Schritt in Richtung „Tabellenspitze“ getan. Zu Beginn des Abends hatten die beiden Vorsitzenden Stephanie Just und Stefanie Metzger Ehrengäste und Besucher herzlich begrüßt und einen „appetitreichen Konzertabend“ gewünscht.

Mit der Vertonung der Geistergeschichte „Das Waschweib“ führten die Musiker das Publikum in die spezifische Klangwelt der sinfonischen Blasmusik ein. Exakt artikuliert und prägnant in den einzelnen Registern öffnete das Orchester voller Spielfreude und mit klarer Linienführung musikalische Räume und stellte sich mutig den rhythmischen Herausforderungen. Das sinfonische Werk folgt der Legende um ein altes Waschweib, das wegen eines Fluchs bei Nacht und Nebel um ein Gewässer streifen muss. Wie aus einem Guss gestaltete das Orchester die geheimnisvolle, verwunschene Szene mit musikalischen Effekten wie dem Rauschen des Wassers, dem Pfeifen des Windes, dem Ruf der Nachtvögel und schließlich den erlösenden Schlägen der Glocke nach der Geisterstunde. Diese äußerst wirkungs- und klangvolle Dichtung gewinnt durch den klagenden Gesang der weiblichen Spukgestalt noch zusätzlich an Dramatik. Ein wahrhaft gruseliges Vergnügen!

„Beyond The Sea“ ist der letzte Song auf der legendären Swing-CD „Swing When You’re Winning“ von Robbie Williams. Dirigent Koch hatte diesen Song für Orchester und Sologesang arrangiert. Luisa Klein verlieh diesem zauberhaften Einklang von Text, Ton und Swing-Rhythmus mit warmer, variabler Stimme den gebührenden Glanz. Mit warmer Empfindung und perfekter Intonation traf die Sängerin dann auch bei ihrer Zugabe „All I Want For Christmas Is You“ den passenden Ton.

Der berühmte Abenteuerroman „Moby Dick“ ist die Grundlage für die fünfteilige Suite „Of Sailors and Whales“. Gefühlvolle, leicht melancholische Passagen erzählen von Ismael, der auf einem Walfängerschiff anheuert. Er trifft den Südseeinsulaner Queequeg, der zu seinem besten Freund wird. Gemeinsam besuchen sie im dritten Satz „Father Mapple“, einen ehemaligen Walfänger, der nun Geistlicher ist und von Jonas und dem Walfisch predigt. Dieser Satz wurde vom Orchester – man höre und staune – mehrstimmig gesungen, begleitet von Tuba, Schiffsglocken und Pauken. Es folgte der Auftritt von Kapitän Ahab mit dem Holzbein, der besessen davon ist, den Wal Moby Dick zu töten. In diesem letzten schrecklichen Kampf steuert auch die Musik auf ihren dramatischen Höhepunkt zu, wenn Ahabs Schiff sinkt, die Besatzung umkommt und Ismael als Einziger überlebt.

Die Filmmusik „Das Boot“ ließ die Wellen der musikalischen Emotionen ebenfalls höherschlagen, beginnend mit dem Herannahen des U-Boots, wobei besondere Effekte wie Maschinengeräusche zu hören sind. Fanfarenähnliche und mehrstimmig verarbeitete Signale beschreiben den Angriff. Trompeteneinwürfe, Paukenschläge, Schüsse, Hornsignale treiben das dramatische Geschehen voran. Die beiden folgenden Episoden „Auslaufen“ und „Erinnerung“ bilden einen Rückblick. Hier greift das Orchester nochmals in ruhiger Form das Thema auf und leitet über in die romantische Melodie „Erinnerung“. Im Gegensatz zum Film hat die Komposition ein versöhnliches Ende. Denn mit dem Satz „Heimkehr“ endet die Odyssee in einem überschwänglichen Finale.

„Riverdance“ ist eine spektakuläre irische Tanzshow. Der Komponist Johan de Meij hat daraus ein fulminantes Werk für Blasorchester geschaffen, das die schönsten musikalischen Momente aufgreift. Die vom Rhythmus lebende, ausdrucksstarke Riverdance-Show lebt vor allem von zahlreichen solistischen Intermezzi. Gleich auf welchem Instrument, das Orchester besitzt bei den Blechbläsern, den Holzblasinstrumenten, im Schlagwerk und am Keyboard ausgezeichnete Solisten.

Dahinter brauchte sich das Ensemble des Jugendorchesters nicht zu verstecken. Seine Darbietungen begeisterten durch hohe Qualität und kraftvollen Ausdruck. Dirigent Julian Metzger versteht es, seine 40 Jugendlichen mitzureißen. Geradezu selbstverständlich vermittelt er die Stimmung jedes Stücks. Die Wertung für den Auftritt: Bestnote! Bei der Ouvertüre „Terra di Montagne“ begeisterte das Jugendorchester das Publikum vom ersten Takt an durch mitreißende Rhythmen und klangvolle Melodien. Das Werk ist eine Liebeserklärung an die Tiroler Berge. Ausgedrückt wird dies durch wuchtige Fanfarenklänge, rasante und getragene Passagen, ruhig dahin gleitende Melodien mit einem Solo für Flügelhorn und einem grandiosen Finale. Mit dem vierteiligen Stück „Robinson Crusoe“ zeigten die Jungmusiker, dass sie auch höchst anspruchsvolle Werke mit Bravour meistern. Der erste Teil erzählt in musikalischen Bildern vom Leben eines Seefahrers, gefolgt von den Eindrücken auf stürmischer See. Das Leben auf einer einsamen Insel wird durch einen melodischen Hymnus ausgedrückt. Der letzte Teil beschreibt die dramatische Begegnung mit den Eingeborenen und die glückliche Heimkehr. Der „König der Löwen“ ist ein Dauerbrenner in der Publikumsgunst. Ihm wurde eine wunderschöne Bearbeitung für Blasorchester mit Höhepunkten wie „Circle of Life“, „Can You Feel The Love Tonight“ und „King of Pride Rock“ geboten. Auch hier glänzten die Solisten auf verschiedenen Instrumenten.

Am Ende des Konzerts erhob sich das Publikum von seinen Sitzen und spendete tosenden Applaus. Die beiden Vorsitzenden Stephanie Just und Stefanie Metzger bedankten sich herzlich bei den Dirigenten Dominik M. Koch und Julian Metzger, bei den beiden Orchestern, den Solistin sowie allen Helfern vor und hinter der Bühne. Das Orchester gab den Dank musikalisch zurück mit dem Marsch „Freundschaft über alle Meere“.