Bei den vergangenen „Musiktagen“ in Walldorf trat Timo Jouko Herrmann als Dirigent und Komponist in Erscheinung. Auch für die kommenden Konzerte hat er ein vielfältiges Programm mit einigen Überraschungen vorbereitet. Foto: Helmut Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Endlich wieder Kultur", "das war eine lange Durststrecke": Walldorfs Musikbeauftragter Timo Jouko Herrmann und Otto Steinmann, Erster Beigeordneter der Stadt, zeigten sich "sehr froh", die kommenden "Konzerte der Stadt" und die "Musiktage" ankündigen zu können. Damit kehre – hoffentlich – "eine gewisse Normalität zurück". Schon am 17. März starten die "Konzerte der Stadt" und gehen bis in den Sommer, die "Musiktage" beginnen am 21. September.

Seit er Musikbeauftragter geworden sei, habe er leider nur wenige Konzerte möglich machen können, sagte Herrmann bedauernd: Immerhin habe man der Corona-Pandemie die Musiktage im vergangenen Herbst abtrotzen können. Vor dem Hintergrund der nach wie vor unsicheren Lage sei man bei den Planungen der beiden Konzertreihen "auf Nummer sicher" gegangen, so Herrmann.

Und vor diesem Hintergrund zeigte er sich zufrieden, vor allem jüngere Ensembles für Auftritte gewonnen zu haben. "Jene am Anfang ihrer Karriere wurden mit am härtesten von der Krise getroffen, die Etablierten hatten ganz andere Möglichkeiten." Ebenfalls erfreulich: Einige der Musikerinnen und Musiker kommen aus der Region um Walldorf.

Und so weckte er Vorfreude auf folgende

Konzerte der Stadt

> Das "Blattspiel"-Klarinetten-Quartett tritt am Donnerstag, 17. März, 20 Uhr, in der Astoria-Halle auf. Sarah Geiger, Laure Kettenring, Johanna Reissfelder und Maria Wunder haben das Ensemble 2014 an der Mannheimer Musikhochschule gegründet. Sie scheuen keine Grenzgänge und kennen keine Berührungsängste mit modernen Klängen, daher bieten sie neben klassischen Stücken auch Jazz oder Unterhaltungsmusik. Natürlich können sie sich damit nicht auf Originalwerke für Klarinette beschränken, vieles haben sie für ihre Zwecke umarrangiert. Die vier nutzen auch nicht nur die bekannten Versionen ihres Lieblingsinstruments, sondern auch Bass- und Es-Klarinetten. "Mit Hingabe lassen sie alle Facetten der Klarinette erklingen", so Herrmann.

> Das Malion-Streichquartett, "jung und aufstrebend, am Start einer großen Karriere", so Herrmann, ist am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr, in der Astoria-Halle zu Gast. Mit einem "schönen, spannenden Programm" beleuchten Alexander Jussow (Violine), Jelena Galic (Violine), Lilya Tymchyshyn (Viola) und Bettina Kessler (Violoncello) laut dem Musikbeauftragten "die Königsgattung der Kammermusik auf vielfältige Weise", und zwar "von seinen Wurzeln bis zur Moderne". Werke von Haydn, Janácek und Debussy werden zu hören sein. Der Malion-Auftritt war eigentlich schon für 2020 geplant, so Herrmann, jetzt werde er endlich möglich. Cellistin Kessler ist in Frauenweiler aufgewachsen.

> "Tonegallery" präsentiert am Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr, "open air" im Hof der Stadtbücherei eine Hommage an den Frankfurter Jazzposaunisten Albert Mangelsdorff, der 2005 verstarb. Steffen Weber (Saxofon), Bastian Ruppert (Gitarre), Hans Glawischnig (Kontrabass) und Holger Nesweda (Schlagzeug) müssen allerdings ohne Posaune auskommen: "Tonegallery" hat die Stücke daher kreativ bearbeitet, so wollen sie einen ganz neuen Blickwinkel auf die Musik ermöglichen. Bereits 2017 waren die vier in Walldorf zu Gast, damals mit Stücken des Jazzpianisten Lennie Tristano. Holger Nesweda ist übrigens Walldorfer, wie Herrmann informierte.

> Das "Klaviertrio Momo" kommt am Donnerstag, 23. Juni, 20 Uhr, in die Astoria-Halle. Katharina Berrío Quintero (Klavier), Konstanze Glander (Violine) und Moritz Benjamin Kolb (Violoncello) sind "ausgezeichnete Solisten" und in bekannten Ensembles aktiv, so Herrmann. Und sie sind ebenfalls Grenzgänger: Sie stellen ihrem Publikum "das faszinierende Werk ,Light and Matter’ der finnischen Komponistin Kaija Saariaho" vor und kontrastieren es mit Werken von Debussy und Schumann. Pianistin Katharina Berrío Quintero ist aus Kirrlach.

> Die "Sommerserenade" beschließt die Konzerte der Stadt 2022: Damit wird das für 2020 angedachte "Waldkonzert" vor anderer Kulisse doch noch erklingen. Am Samstag, 9. Juli, 20.30 Uhr, sind Andrius Puskunigis (Oboe), David Neuhaus (Violoncello), die "Heidelberger Sinfoniker" und Dirigent Otto Lamadé im Aqwa-Freibad auf der Seebühne zu erleben. Am Waldklassenzimmer wollte man das Konzert aus Sorge um die Pandemielage nicht planen. Cellist Neuhaus und Dirigent Lamadé stammen aus Walldorf. Herrmann selbst tritt als Komponist in Erscheinung: Sein zum 1250-jährigen Stadtjubiläum geschaffenes "Notturno", das auf einem Gedicht des Schweizer Poeten Conrad Ferdinand Meyer basiert, wird – endlich – uraufgeführt. Herrmann: "Hoffen wir auf gutes Wetter."

Info: Karten für die "Konzerte der Stadt" und die "Musiktage" gibt es in der Buchhandlung Dörner, Bahnhofstraße 8, im Rathaus und an der Abendkasse. Der Eintritt kostet in der Regel zehn Euro, ermäßigt sechs Euro, nur für die "Sommerserenade" zwölf Euro. Infos unter www.walldorf.de.