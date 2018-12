Alle haben gemeinsam Spaß an der Musik

Von Sabine Hebbelmann

Dielheim. Marcel spielt einen Akkord auf der E-Gitarre und reckt die Faust in die Höhe. Er ist einer der vielen Stars der "Schlagabänd", die einen Tag vor Heiligabend das Publikum in der voll besetzten Aula der Leimbachtalschule Dielheim mit einem fulminanten Auftritt begeistert. "Es ist ein Experiment", verrät Hansjörg Widmer, Leiter der Musikschule Horrenberg-Dielheim, bei der Begrüßung, die auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner und Ortsvorsteher Harald Seib einschließt. "Wir hier auf der Bühne sind die Forscher und ihr", er lässt den Blick über das Publikum schweifen, "die rund zweihundert Versuchskarnickel."

Erstmals hat er die Trennung zwischen den einzelnen Sparten wie Orchester, Percussion-Gruppe und Inklusionsband aufgehoben und alle für ein gemeinsames Jahreskonzert auf der Bühne versammelt. "Wir wollen nichts unter Beweis stellen", betont der Musikschulleiter. Überhaupt wünscht er sich, niemand müsste niemandem etwas beweisen. Präsentieren beim Vorspielen Musikschüler für gewöhnlich ihr erlerntes Können, steht bei diesem außergewöhnlichen Projekt nicht Leistung, sondern die Freude am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund. Dabei bringt Widmer die unterschiedlichsten Leute zusammen: Musikschullehrer, Behinderte, Schüler, alle, die Spaß an Musik haben.

Aus "Inklusio - Band mit guter Laune" wurde der griffigere Name "Schla-gabänd". Beteiligt sind einige Mitarbeiter der Kurpfalzwerkstatt der Lebenshilfe Wiesloch. Es gehe nicht darum, Behinderte ins Rampenlicht zu zerren, sondern sie ganz selbstverständlich im großen Ensemble aufgehen zu lassen, betont der Musikschulleiter.

Alle tragen das Ihre bei. Bettina, die zu Beginn fröhlich ins Publikum winkt, spielt Mundharmonika, singt und moderiert zusammen mit Marcel gut gelaunt die Show: "Hallo geht’s euch gut? Ich freue mich, dass ihr da seid. Oh Happy Day, ihr könnt alle mitsingen!" Vorn am Bühnenrand schwingt Dirigent Lukas rhythmisch die Arme. Für den Drive sorgen Susi und Timo gemeinsam mit der brasilianischen Percussionistin Angela Frontera und deren Schülern in der Percussion-Gruppe. Kai bietet ein Trompetensolo mit Gänsehauteffekt und Tobias bearbeitet hingebungsvoll den Kontrabass wie ein geübter Jazzmusiker.

"Julchen, wir brauchen ein D", sagt Widmer und Julia stellt die gewünschte Tonart auf der Autoharp, einer Art elektronischer Zither, ein, streicht gewissenhaft über die Seiten und gibt so den Ton an. Trompeter Klaus Gaa sorgt mit seiner Bläserformation für satten Sound, Sängerin und Songwriterin Zelia Fonseca ist überall dort, wo Unterstützung gebraucht wird, und Sängerin Barbara Rühl-Schiere begeistert mit ihrer tollen Altstimme und "Schlager"-Glamour. Während sich die Musikschüler mehr an die Noten halten, spielen die Bandmitglieder mit Behinderung frei und gehen aus sich heraus.

Die große Band spielt unter anderem "Ob-La-Di, Ob-La-Da" und "Yellow Submarine" von den Beatles‚ "Über den Wolken" von Reinhard Mey und Stevie Wonders "Isn’t She Lovely". Als Zugabe nach anhaltendem Applaus gibt es den "Sansibamba", ein fröhliches Stück Brasilien, das Zelia Fonseca selbst geschrieben hat.

Das Experiment ist geglückt. Widmer freut sich über die positive Resonanz und darüber, dass das Konzert so gut über die Bühne gegangen ist. "Alle haben sich zusammengerissen, keiner hat auf der Bühne einen Heulkrampf gekriegt - das sah bei der Probe noch anders aus", verrät er.

Laut Widmer wurden die Arrangements eigens für diesen ganz besonderen "Klangkörper" geschaffen und einstudiert. Alle lernen voneinander, die einen Disziplin und die anderen Spontanität und Offenheit. Menschen mit Williams-Beuren-Syndrom etwa seien besonders musikalisch und kontaktfreudig. "Die sind zu hundert Prozent da, das sind Profis", sagt er. Manchmal stelle er sich schon die Frage: Wer ist hier behindert?

Die Fördermittel über die "Aktion Mensch" laufen zum Ende des Jahres aus, für die Finanzierung der "Schlagabänd" ab 2019 sucht Widmer noch nach Unterstützern. Trotz der schwierigen Situation steht für ihn fest: "Wir machen weiter."