Die Bühne der großen Mannaberghalle in Rauenberg verwandelte sich für drei Tage in den Hof des chinesischen Kaisers Qing Chiang. Hier spielt das Musical "Lian und die Nachtigall", das von den Kinder- und Jugendchören des Gesangvereins Liederkranz mit über 100 Mitwirkenden aufgeführt wurde. Foto: Pfeifer

Von Benjamin Starke

Rauenberg. Rund 1500 Zuschauer besuchten die drei Vorstellungen des Musicals "Lian und die Nachtigall" der Kinder- und Jugendchöre des Gesangvereins Liederkranz in der großen Mannaberghalle in Rauenberg. Nach zwei Jahren Vorbereitung übertrafen sich Leiterin Sabine Stier und die über 100 Mitwirkenden mit ihrem sechsten Musical selbst. Liederkranz-Vorsitzende Gaby Hertenstein lud in ihrer Begrüßung zur Reise nach China in den Garten "Tschang An" des Kaisers Qing Chiang ein, in eine Zeit des Friedens und der Harmonie.

Langsam hob sich der große Vorhang. Dahinter überraschte eine beeindruckende Bühnenarchitektur, die den kaiserlichen Hof und seinen Garten zeigte. Eine umfassende Ton- und Lichttechnik trug ihr Übriges zum begeisternden Gesamtergebnis bei. Musikalisch war das Stück "Wir feiern ein Fest" der Auftakt, zu dem gleich über 100 Darsteller auf der Bühne zusammenkamen. Ein buntes Farbenmeer aus individuellen, fernöstlichen Kostümen erfreute die Betrachter und ließ bei herrlicher Musik immer wieder neue Entdeckungen zu: Eine Heerschar von kleinen Dienern fegte zunächst jedes Staubkorn elegant hinweg, ein buntes 30-köpfiges Blumenmeer eilte herbei und öffnete seine Blüten, im Hintergrund baute sich des Kaisers treu ergebener Hofstaat auf, es eilten die jungen Hofsänger herbei, der Gongschläger und seine Gehilfen bereiteten ihr Handwerk vor und der Oberhofrat Peng richtete mit seinen Dienern alles für die Ankunft des Kaisers und seiner Schwester.

Der stolze Kaiser (Jan Bartel) präsentierte der schönen Kaiserin des östlichen Nachbarlands (Anna Schiemann) seinen wunderbaren Garten. Nach dem Sologesang der Blumen stimmten die versammelten Kinder-, Jugend- und Elternchöre des Liederkranzes den imposanten und von mehr als 100 Sängern getragenen Gesang "Shao Yao" an, was einen ersten Gänsehautmoment bescherte.

Nachdem die Frühlingsnacht (Soli: Isabell Klefenz, Alena Rühl, Madeleine und Vicky Stier) besungen worden war, begrüßte der kaiserliche Sonnenuhrleser Tian (Maike Post) am nächsten Morgen die Sonne und nach einem kleinen Disput mit den aufmüpfigen Blumen versammelte sich zum großen Gong (Nico Strecker) erneut der Hofstaat. Der kaiserliche Postbote Li (Valerie Engelmann) verlas im Lied "Viele Briefe hab ich hier" tonal gekonnt die Morgenpost. Besonders waren die Zuhörer an den Briefen der Kaiserin des östlichen Nachbarlands interessiert. Der junge Kaiser erfuhr von einem für ihn zunächst unbekannten Vogel und dessen beeindruckendem nächtlichen Gesang in seinem Garten.

Mit "Der Vogel bei Mondschein" bescheinigten die vier Ornithologen Ning, Nang, Nong und Nung (Alena Rühl, Annabel Erhart, Sarah Steger und Anna Stötzel), dass es sich um eine Nachtigall handelte. Der hilflose Vogelfänger Fang (Felix Steidel, Solo-Gesänge: Andre Klefenz) sollte sie auf Geheiß des Kaisers in der nächsten Nacht fangen. Währenddessen spann die gelangweilte Kaiser-Schwester Fu (Marlène Strifler) eine erste Intrige gegen ihren Bruder. Nachdem sich eine Schar kleiner Diener am nächsten Morgen mit Gießkannen um das Erblühen jeder einzelnen Blume gekümmert hatte, musste der Kaiser nach dem Solo-Gesang (Sarah Steger) tobend feststellen, dass der herbeigeschleppte goldene Käfig einen Kuckuck (Marie Zimmermann) und nicht die gewünschte Nachtigall beinhaltete.

In der Rolle der Küchenmagd Lian brillierte Vicky Stier in den Eröffnungssoli des Liedes "Nachtigall, komm sing mit mir", bevor die Nachtigall (Sofia Steger) in unerwartet hohen Tönen mit einstimmte. Vogelfänger Fang wurde ebenfalls Teil des Schauspiels und vereinbarte mit der Küchenmagd Lian einen Bund, wonach die Nachtigall nicht gefangen werde, dafür aber freiwillig dem Kaiser in der folgenden Nacht sänge. Am nächsten Morgen verzweifelte Kaiser Chiang am leeren Vogelkäfig. Mit "Warten auf den Mond" (Solo von Marlène Strifler) schufen die Chöre im gemeinsamen Wohlklang einen neuen Gänsehautmoment für die Zuschauer. Anschließend beeindruckten Vicky Stier und Sofia Steger im Duett von Küchenmagd und Nachtigall.

Während sich der Kaiser schlafend von seinen nächtlichen Strapazen erholte, intrigierte seine böse Schwester Fu erneut gegen ihn. Die Nachtigall wurde im Käfig festgesetzt und verstummte daraufhin. Doch die Blumenschar eilte mit dem Rätsel-Gesang "Eins-Zwei-Drei" (Solo: Lena Wierzbicki) dem Kaiser zur Hilfe, um den Schlüssel wiederzufinden. Nach der Öffnung des Käfigs machte sich die Nachtigall stumm davon. Jan Bartel (als Kaiser) überzeugte aber mit seiner kräftigen Bariton-Stimme im Solo nicht nur die Zuhörer, sondern auch die Nachtigall. Nachdem der Kaiser seiner Magd Lian seine Liebe gestanden hatte, gipfelte dies im Liebesduett der beiden.

Zum famos dargebotenen Abschlusslied "Im Licht der Blüten" versammelten sich noch einmal alle Mitwirkenden auf der Bühne. Langer Applaus war an allen Abenden der Lohn für eine überragende Aufführung. Danach dankte die sichtlich überwältigte Chorleiterin Sabine Stier allen Akteuren vor und hinter den Kulissen für das einzigartige Zusammenspiel. Ein besonderer Dank galt den Stadträten, denn erst durch eine Sondernutzungsgenehmigung für die große Mannaberghalle konnte das Projekt in die Tat umgesetzt werden.