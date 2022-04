„Vor vielen Problemen“ stehe die Eingemeindung Rettigheims nach Östringen, schrieb die RNZ 1970. Heute wissen wir, dass Rettigheims Gemeinderat einstimmig für die Eingliederung des Orts in die Gemeinde Mühlhausen entschied. Ebenso wie Tairnbach sieht man den Zusammenschluss nun als sinnvoll und zukunftsweisend an. Foto/Repro: Helmut Pfeifer

Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Die Gemeindereform der siebziger Jahre stellte einen tiefen Einschnitt dar. "Damit wir morgen besser leben können", unter dieses Motto stellte die Landesregierung von Baden-Württemberg ihre Bemühungen. Ziel war es, leistungsfähigere Gemeinden durch größere Verwaltungsräume zu schaffen. Damals verschwanden zwei Drittel aller selbstständigen Orte quasi von der Verwaltungskarte, wurden mit anderen Gemeinden fusioniert oder gingen in bestehenden Gemeinden auf: Statt 3350 gab es nunmehr nur noch 1110. Um die Gemeinden zum Mitmachen zu bewegen, lockte man mit finanziellen Anreizen. Wer sich freiwillig zusammenschloss, sollte bei der Berechnung der sogenannten Schlüsselzuweisungen einen zwanzigprozentigen Zuschlag auf die Einwohnerzahl erhalten.

Doch die Menschen bewegte damals etwas ganz anderes: Ist die Gemeindereform mehr als nur der Eingriff in die Verwaltungsstruktur? Für viele war es auch im persönlichen Empfinden ein Einschnitt. Rathaus, Schule, Kirche standen über Jahrhunderte hinweg für eine Einheit, wirkten verbindend. Die Gemeinden waren gleichzeitig Heimat. Damit konnte man sich identifizieren, mit Nachbarschaften, einem vielfältigen Vereinsleben, mit Dorffesten und Symbolen. Sollte das alles in Frage gestellt werden?

Die Landesregierung setzte zunächst auf Freiwilligkeit, grenzte allerdings die neuen Verwaltungsräume als Orientierungshilfe ab. So sollte in unserer Region ein neuer Verwaltungsraum mit den Gemeinden Malsch, Malschenberg, Mühlhausen, Rauenberg, Rotenberg und Tairnbach entstehen, wobei die Art der Zusammenarbeit der Gemeinden nicht näher festgelegt war. Auf der Tagesordnung der Gemeinderatsgremien stand daher oft die "Gemeindereform".

Vom Zankapfel zum Erfolgsmodell

In der Folgezeit entwickelte sich ein geschäftiges Treiben und Verhandeln der einzelnen Gemeinden untereinander. Wer mit wem? Das war die Frage. Da wurde von einem Zusammenschluss aller sieben Gemeinden zu einer Einheitsgemeinde gesprochen. Zwischen den Letzenberggemeinden Malsch, Malschenberg und Rettigheim liefen Verhandlungen. Östringen vom Nachbarkreis Bruchsal umwarb Rettigheim, Mühlhausen sprach mit Rotenberg, Tairnbach mit Eichtersheim und Horrenberg, und auch die Stadt Wiesloch war mit verschiedenen Gemeinden im Gespräch.

Abordnungen von Gemeinderäten trafen sich, sprachen miteinander, schmiedeten Fusionspläne und warfen sie bald wieder in den Papierkorb. Eilsitzungen der Gemeinderäte, Bürgerversammlungen und Bürgerbefragungen waren an der Tagesordnung. Im Rückblick kann eines festgestellt werden: Die Gefühlswelt der Gemeinden wurde heillos durcheinandergewirbelt. Die Hektik dominierte, es folgten unzählige Stunden des emotionsgeladenen Verhandelns. Dazu gesellte sich die ständige Angst, zu kurz zu kommen.

Erstes Ergebnis war die Eingemeindung von Rettigheim nach Mühlhausen am 1. Januar 1972. Vorausgegangen war eine Bürgeranhörung, bei der sich die Bürgerinnen und Bürger Rettigheims mit überwältigender Mehrheit gegen die Alternative Östringen und für Mühlhausen aussprachen. Grundlage bildete die von beiden Gemeinden gemeinsam erarbeitete und am 20. Dezember 1971 in getrennten Gemeinderatssitzungen genehmigte Eingliederungsvereinbarung.

Im Protokoll der Sitzung ist zu lesen: "Bürgermeister Philipp Ernst Kretz teilte sodann dem Gremium mit, dass gemäß dem soeben telefonisch durchgegebenen Bescheid (21.20 Uhr) der Gemeinderat Rettigheim einstimmig den Bürgermeister von Rettigheim beauftragt hat, die Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Rettigheim in die Gemeinde Mühlhausen zu unterzeichnen."

Fortan bestand die Gemeinde Mühlhausen-Rettigheim mit einem von 12 auf 22 Mitglieder erweiterten Gesamtgemeinderat, einem Bürgermeister, einem Ortsvorsteher und einem Ortschaftsrat für den Ortsteil Rettigheim. Den gleichen Schritt gingen gleichzeitig die Gemeinde Malschenberg und die Stadt Rotenberg in Richtung Rauenberg.

Es vergingen zwei Jahre, bis die Landesregierung ihr endgültiges Konzept bekannt gab: Tairnbach sollte mit Mühlhausen und Rettigheim eine neue Einheitsgemeinde bilden. Darüber hinaus sollten die Gemeinden Mühlhausen, Malsch und Rauenberg zu einem Gemeindeverwaltungsverband mit Sitz in Rauenberg zusammengefasst werden. Dieser Sitz in Rauenberg wurde zum Politikum, da auch Mühlhausen ihn beanspruchte. Der Gesetzgeber ließ den Gemeinden noch bis Juni 1974 Zeit, die Reform freiwillig mit finanzieller Förderung zu verwirklichen.

Aber trotz weiterer zäher Verhandlungen gab es weder bezüglich des Gemeindeverwaltungsverbands noch Tairnbachs eine freiwillige Vereinbarung, sodass das Gemeindereformgesetz, das am 1. Januar 1975 in Kraft trat, Fakten schaffen musste.

Die Gemeinde Mühlhausen beantragte ein Normenkontrollverfahren mit der Maßgabe, einen eigenen Verwaltungsraum zu schaffen. In gleicher Weise wollte Tairnbach seine Selbstständigkeit, für die man so lange gekämpft hatte, gerichtlich bestätigt wissen. Gleichzeitig wurde bei den Verwaltungsgerichten sowohl von Mühlhausen als auch von Malsch gegen einen Verwaltungssitz in Rauenberg geklagt.

Während das Verfassungsgericht des Landes die Eingemeindung Tairnbachs nach Mühlhausen bestätigte, gingen die Gerichtsverfahren gegen den Sitz des Gemeindeverwaltungsverbands bis 1977 weiter.

Im Gespräch zieht Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger eine überaus positive Bilanz der Gemeindereform: "Heute – 50 Jahre später – sieht und schätzt man auch die Vorzüge dieser Reform. Die Gesamtgemeinde Mühlhausen mit den Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach hat sich zu einem attraktiven Wohnort und Gewerbestandort entwickelt. Sie verfügt über ein lebendiges und vielfältiges Gemeindeleben mit einem angenehmen Wohn- und Arbeitsfeld, mit guter Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, mit sicheren Arbeitsplätzen, guter Infrastruktur, aber auch mit einer intakten Natur, einem lebenswerten Umfeld mit attraktiven Freizeitangeboten und Sportmöglichkeiten."

Der Ortsteil Rettigheim werde heute "als ein attraktiver und lebendiger Wohnort wahrgenommen, der über eine Vielzahl an öffentlichen Einrichtungen verfügt", so der Bürgermeister. Dies belege auch die Entwicklung der Einwohnerzahl: Von 1796 zum Zeitpunkt der Eingemeindung stieg sie auf heute rund 2600.

Zahlreiche Projekte und Maßnahmen hätten das Zusammenleben und das gemeinsame Miteinander gefördert, das gelte auch für Tairnbach. Seit der Eingemeindung 1975, so Jens Spanberger, sei es den politischen Entscheidungsträgern gelungen, alle drei Ortsteile gleichermaßen zu fördern und zu einer attraktiven und lebendigen Gesamtgemeinde weiterzuentwickeln. Zudem habe jeder Ortsteil seine eigene Identität bewahren können.

Bürgermeisterstellvertreter Ewald Engelbert sieht auch nach fünfzig Jahren Rettigheims Zusammengehen mit Mühlhausen "als die vernünftigste und sinnvollste Lösung" an. Zusammen mit Tairnbach habe sich im Laufe der Jahrzehnte eine "gute Lösung" entwickelt. Man sei gemeinsam kooperativ, produktiv und achte mit Respekt sowie gegenseitigem Verständnis auf das Wohl der Bürgerinnen und Bürger sowie der Einrichtungen und Gewerbetreibenden.

Der Tairnbacher Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf spricht für seinen Ortsteil von einer "richtigen Entscheidung". Nach anfänglichen Startschwierigkeiten sei man zu einer Einheit zusammengewachsen unter "Wahrung der eigenen Identität". Viele Vorhaben seien in diesen 50 Jahren umgesetzt worden oder befinden sich in Planung. Viele Projekte hätte man bei der damals angestrebten Selbstständigkeit nicht verwirklichen können. Wichtig ist für Egenlauf auch das "gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung in den Ratsgremien". Jeder Ortsteil werde gleichermaßen bedacht. So sieht der Ortsvorsteher eine "gute Grundlage für die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren."