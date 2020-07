Wohnraum, Gastronomie oder ganz andere Ideen? Das Grundstück in der Hauptstraße 51 und das Gebäude Nummer 53 in Mühlhausens Ortsmitte will die Gemeinde sinnvoll genutzt wissen. Wie, soll sich nun durch einen städtebaulichen Wettbewerb ergeben. Foto: Helmut Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Mühlhausen. Dass das von der Gemeinde erworbene Grundstück in der Mühlhausener Hauptstraße sinnvoll genutzt werden soll, war unumstritten, auch missgönnte niemand der Gaststätte nebenan Möglichkeiten, ihr Angebot zu erweitern: In der jüngsten Sitzung aber diskutierte der Gemeinderat intensiv, welche Weichen man jetzt stellen sollte.

Es ging um das Grundstück in der Hauptstraße 51 und das Wohnhaus daneben in der Hauptstraße 53. Gegenwärtig nutzt die Gaststätte einen Teil des Grundstücks bereits für die Außenbewirtung, aber nur bis Ende Oktober. Geparkt werden darf dort zurzeit auch. Wie dieser Leerstand künftig genau gefüllt werden soll, ist noch offen. Die Debatte entzündete sich am Stichwort "Biergarten". Einig war man sich über die Wichtigkeit der Entscheidung, schließlich geht es um ein städtebaulich bedeutendes "Schlüsselgrundstück" im Ortskern Mühlhausens.

2018 wurden zwei Gebäude an dieser Stelle erworben, wie Bürgermeister Jens Spanberger erinnerte: Das in der Hauptstraße 51, aus dem Jahr 1897, war baufällig und musste abgerissen werden. Das Grundstück hat knapp 800 Quadratmeter. Nummer 53 wurde 1968 erbaut, konnte bisher nach einigen Modernisierungsarbeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden, müsste aber für eine dauerhafte Wohnnutzung komplett entkernt und renoviert werden.

Grundsätzlich wäre für die Verwaltung eine Nutzung für gewerbliche Zwecke (Gastronomie) und für Wohnzwecke denkbar, wie Bauamtsleiter Uwe Schmitt darlegte. Das Städteplanungsbüro "Wick + Partner" aus Stuttgart, das auch die Umgestaltung der Mühlhausener Hauptstraße begleitete, hat hierfür mehrere Varianten vorgeschlagen. Nicht alle aber sind machbar, da sich Teile der benötigten Flächen, insbesondere das Gebäude des ehemaligen "Capitols", auf Privatgrund befinden.

Direkt an der Hauptstraße könnte aber nach einer der möglichen Varianten ein Biergarten gestaltet werden, abgetrennt von Nummer 53 durch eine schallschützende Mauer von mindestens 2,5 Metern Höhe. Eine Pergola könnte zudem errichtet und begrünt werden. Im rückwärtigen Bereich könnten sechs Stellplätze entstehen. Außerdem könnte ein Wohnhaus mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss neu errichtet werden, es könnte drei bis fünf Wohneinheiten, je nach Größe, beherbergen. In Richtung der Aue des Angelbachs orientiert, könnte die Wohnsituation sehr attraktiv werden.

Die andere machbare Variante sieht den Biergarten im rückwärtigen Bereich des Grundstücks vor, angeschlossen an den Fuß- und Radweg entlang des Angelbachs, und ebenfalls eine lärmabschirmende Mauer. Ein schmales Wohnhaus könnte zusätzlich direkt neben der erwähnten Gaststätte errichtet werden, auch mit etwa fünf Wohneinheiten in den beiden Vollgeschossen und im Dachgeschoss. Im vorderen Teil und rückwärtig könnten je drei Stellplätze angelegt werden. Für das Haus Nummer 53 ist in beiden Varianten eine neue Nutzung vorgesehen, ob Abbruch oder Sanierung für eine künftige Wohnnutzung, wurde aber offen gelassen. Die Verwaltung favorisierte die erstgenannte Variante und erwähnte, dass der Biergarten in diesem Fall für den Gastwirt nebenan besser nutzbar wäre – der mit einem Architekten bereits einen Entwurf hierfür erarbeitet hat. Ergänzend wurde erläutert, dass das Grundstück Nummer 51 aktuell gemäß dem Bodenrichtwert von 225 Euro pro Quadratmeter einen Wert von 179.000 Euro hat.

Der Gemeinderat wollte sich aber noch nicht auf diesen Biergarten festlegen. Man diskutierte auch, weiteren Wohnraum zu schaffen. So regten die Freien Wähler an, dass beide Grundstücke ausschließlich der Wohnnutzung dienen sollen, vorzugsweise preiswerte Mietwohnungen. Bianca Dolland-Göbel unterstrich für ihre Fraktion die Bedeutung von günstigem Wohnraum für junge Familien oder sozial Schwache. Mit nur vier Ja-Stimmen wurde dieser Antrag aber abgelehnt.

"Ein offeneres Konzept" ohne Festlegung auf bestimmte Bewirtungsformen wünschte sich Stephanie Kretz (CDU). Synergien wie der Biergarten ergäben für die Gaststätte nebenan Sinn, aber man müsse diesen städtebaulich wichtigen Bereich losgelöst von der aktuellen Situation betrachten. Eine größere Vielfalt an Ideen könne nur sinnvoll sein, so Kretz, eventuell könne man in Zusammenarbeit mit einem Investor wirtschaftliche Lösungen finden.

Auch Dr. Ralf Kau (Grüne) und Holger Schröder (SPD) plädierten für weniger "eng geformte Beschlussvorschläge": "Wir sollten jetzt noch nicht Dinge festlegen, die wir noch nicht festlegen können", so Kau. Schließlich stimmte man bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung für einen von "Wick + Partner" begleiteten städtebaulichen Wettbewerb, der sowohl Wohnraum als auch gewerbliche Nutzungsmöglichkeiten vorsieht.