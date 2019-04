Mühlhausen. (seb) Soll die Gemeinde die Kelterhalle der Winzergenossenschaft (WG) Mühlhausen kaufen? Und wenn ja: Was soll aus ihr werden? Um diese Fragen drehte sich eine rege Diskussion in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bei zwei Mal Nein und drei Enthaltungen entschied man sich für den Kauf, der Preis wurde nicht öffentlich gemacht.

Hintergrund ist die geplante Fusion der Winzergenossenschaft mit der WG Kraichgau: "Überalterung der Mitglieder" und gestiegene Ausgaben gaben den Ausschlag, so Bürgermeister Jens Spanberger. Mit dem eingeschossigen, 1975 errichteten Gebäude, das Traubenannahmestelle, Büro und WC beherbergt, erwirbt die Gemeinde auch das Grundstück mit knapp 1000 Quadratmetern.

Laut Spanberger befindet sich dieses Areal "an einer Schlüsselstelle für eins der letzten Wohngebiete, die wir noch ausweisen können": Gemeint ist "Fraubrunnen", ein Sechs-Hektar-Gebiet am nordöstlichen Ortsrand (Richtung Tairnbach). Wenn, wird es von der verlängerten Oberen Mühlstraße und vom Hurstwiesenweg aus erschlossen, so Spanberger, auch eine Anbindung an die Hauptstraße wäre wünschenswert. Das alles sei aber Sache des neu gewählten Gemeinderats. Bis das überhaupt konkret wird, könnte die Halle durch den Gemeindebauhof oder auch örtliche Vereine und Gruppen genutzt werden, ergänzte er.

Ehe der Gemeinderat sich 2017 auf einen Kompromiss geeinigt und "Fraubrunnen" im Flächennutzungsplan um zwei Hektar reduziert hatte, reichte das Gebiet bis an die Kreisstraße Richtung Tairnbach. Auf die Gründe für diese Entscheidung verwiesen Freie Wähler und Grüne: dass man nicht überzeugt sei, ein derart großes Neubaugebiet überhaupt ausweisen zu müssen, und dass man gerade die Aue am Waldangelbach für schützenswert erachte.

Bruno Sauer (Freie Wähler) erklärte, er werde sich enthalten, nachdem man das Thema "kontrovers diskutiert" hatte. Ihm schwebe eher eine "durchgehende Schutzzone" am Bach entlang bis zur Kreisstraße vor, eine "grüne Lunge", die attraktiv gestaltet, nicht bebaut werden sollte. Für ihn bedeute das Ja zum Kelterhallenkauf auch die Zustimmung zur Bebauung des Areals, die könne er nicht geben. Dr. Bernhard Drabant (Grüne) konnte der Bebauung ebenfalls nicht zustimmen: "Die Gemeinde sollte die Halle nicht kaufen und schon gar nicht umnutzen." Sie sollte weiterhin einem landwirtschaftlichen Betrieb oder einem Winzer zur Verfügung stehen. Holger Meid (CDU) stimmte aus finanziellen Gründen mit Nein: Die Halle sei das Geld nicht wert, das ein Gutachten als Kaufpreis nenne.

Für Daniel Bender (SPD) war mit dem Kauf der Halle nicht unvermeidlich die Weiche für die Frauenbrunnen-Bebauung gestellt. "Wir wollen dem neuen Gemeinderat die Chance geben, zu gestalten, und alle Optionen offenhalten", erklärte er: Die Halle in Gemeindehand zu haben, sah er grundsätzlich positiv. Dem stimmte Martina Krause (Freie Wähler) zu und verwies auf schlechte Erfahrungen in der Rettigheimer Ortsmitte. Die Gemeinde sei nicht an ein Grundstück gelangt, das für die Erschließung des Dorfplatzes wichtig gewesen wäre. Ob Bebauung oder nicht: "Es ist gut, wenn die Gemeinde entscheidet." Hans Becker (CDU) stimmte für den Kauf. Was aus Halle und Grundstück wird, sei "Sache des nächsten oder übernächsten Gemeinderats", wichtig sei, dass die Gemeinde die Kontrolle habe, niemand sonst.