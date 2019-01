Mühlhausen. (rka) Vom großen Dichter Friedrich Schiller ist ein bedenkenswertes Zitat zum Thema "Spielen" überliefert. Er schreibt: "Ein Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt." Das gilt erst recht für Kinder. Die Straßenspielkultur, die "natürliche Ballschule" früherer Tage, gibt es aber leider heute nicht mehr. Denn den Kindern fehlen auf der Straße die Möglichkeiten zu einem freien und ungefährlichen Zugang zu den Ballspielen. Darüber hinaus werden die Bälle nicht mehr mit der Hand, dem Fuß oder dem Kopf gespielt, sondern eher mit dem Mausklick. Leider weiß man heute, dass aus bewegungsscheuen Kindern bewegungsferne Jugendliche und schließlich bequeme Erwachsene werden. Diese Lücke will der 1. FC Mühlhausen jetzt in Zusammenarbeit mit der Ballschule Heidelberg schließen.

"Eine wertvolle Bereicherung der Jugendarbeit beim FC", so sehen es die beiden Vorsitzenden Karl Klein und Hans-Josef Hotz. "Wir sind von diesem Konzept überzeugt und haben deshalb mit der Ballschule Heidelberg einen Kooperationsvertrag geschlossen." In zwei Gruppen - zwei bis drei Jahre und vier bis fünf Jahre - geht es los. Dabei sollen die kindgerechten Spiel- und Bewegungserfahrungen im Vordergrund stehen. "Kinder sollen in ihrer Freizeit miteinander toben, Ball spielen und Spaß haben", so geben die beiden Vorsitzenden die Ziele vor.

Das ganze Projekt soll aber nicht auf das Fußballspielen verengt werden. Die Ballschule, so sehen es die FC-Verantwortlichen, ist ein Angebot an alle Kinder, von motorisch schwachen bis hin zu den Talenten. Eva Klein und Laura Strobel werden vor Ort als Kontaktpersonen fungieren. Sie geben den Eltern alle Informationen, beantworten Fragen, führen die Anmeldelisten und halten Kontakt zu den Trainern.

Die Ballschule startet am 16. Januar 2019. Mit dabei sind ein Übungsleiter der Ballschule Heidelberg sowie ein Jugendlicher vom Bundesfreiwilligendienst des FC und der Kraichgauschule. Sollte das Projekt Fuß fassen, will der FC eigene Trainer bei der Ballschule Heidelberg ausbilden. "Kinder brauchen eine Welt, in der sie ihre Bewegungsfreude ausleben können", für Laura Strobel und Eva Klein mit ein Grund, warum sie sich für dieses Projekt engagieren. Laura Strobel bringt bereits einige Erfahrung mit, hat sie doch während ihres Studiums an der Deutschen Sporthochschule in Köln eine Trainerausbildung für die "Ballschule Heidelberg" absolviert und anschließend an einer Grundschule praktiziert. "Das Konzept der Ballschule hat mich überzeugt, weil es den Kindern viel bringt", sagte sie.

Im Gespräch nennen die beiden vier wichtige Eckpunkte der Ballschule. "Kinder sind keine verkleinerten Erwachsenen." Deshalb müsse zunächst berücksichtigt werden, welche Fähigkeiten die Kinder mitbringen und über welche Talente sie verfügen. Zum zweiten wolle man keine "Spezialisten", sondern "Allrounder" ausbilden. Deshalb wolle man Spaß an der Bewegung und am Ballspielen, ein besseres Körper- und Ballgefühl vermitteln, ohne Spezialisierung auf ein bestimmtes Ballspiel. "Probieren geht über studieren", so heißt die dritte Losung. Dabei werden die Kinder nicht fortwährend angeleitet und korrigiert, sondern dürfen flexibel agieren und selbst kreativ werden. Schließlich, so erklären Laura Strobel und Eva Klein, sei die Freude am Spiel das oberste Ziel. Es seien gerade die unerwarteten Erfolgserlebnisse, die bei Kindern Glücksgefühle und damit Fortschritte auslösten. Dies trage wiederum zu einem höheren Lernerfolg bei.

Da die Kinder die "Freiheit der Straße" heute kaum mehr nützen könnten, schaffe das Konzept der Ballschule diese Atmosphäre mit unterschiedlichen Spielen in der Sporthalle. Wie wichtig der Sport für die körperliche und geistige Gesundheit ist, machen die beiden Kontaktpersonen deutlich und stellen dabei fest: "Die heutige Kinderwelt ist oft keine Bewegungswelt mehr." Kinder, die nie den Spaß an der Bewegung kennengelernt hätten, müssten als Erwachsene mit manchen Problemen kämpfen.

Bewegung dagegen steigere die Leistungsfähigkeit des Gehirns, entspanne, sporne an, lehre, beim Spiel mit anderen Menschen umzugehen, betonen die beiden. Darüber hinaus kristallisiere sich mit der Zeit heraus, welche Sportart die richtige sei. Man spürt die Begeisterung der beiden. "Wir freuen uns sehr, dass der 1. FC Mühlhausen eine Ballschule anbietet, und unterstützen sehr gerne dieses Projekt."