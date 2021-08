Von Sophia Stoye

Mühlhausen. Es ist der letzte Schritt der ersten Etappe. Der Mühlhausener Gemeinderat hat sich einstimmig für Tempo 30 in der Rettigheimer Ortsdurchfahrt entschieden. Mit dem Beschluss des Teilverfahrens des Lärmaktionsplanes Mühlhausen ist die Maßnahme – die schon letztes Jahr umgesetzt wurde – nun auch "in rechtssicheren Tüchern", wie Peter Köhler sagte.

Der Geschäftsführer des zuständigen Ingenieurbüros "Köhler und Leutwein" informierte den Gemeinderat zudem über die weitere Vorgehensweise des Büros. Denn auch innerhalb der Gesamtgemeinde Mühlhausen sollen für den Lärmschutz kritische Zustände ermittelt und verbessert werden. Das passiert mithilfe des Lärmaktionsplanes.

Sobald die Lärmbelastung tagsüber mehr als 65 Dezibel und nachts mehr als 55 Dezibel beträgt, gilt sie als gesundheitskritisch. Dann können Maßnahmen folgen, um den Lärm zu reduzieren: beispielsweise eine Geschwindigkeitsreduzierung von Tempo 50 auf 30, wie hier bei der Rettigheimer Ortsdurchfahrt.

Wie die Verwaltung informierte, hatten bis Ende Mai die sogenannten Träger öffentlicher Belange, wie Kommunen oder Behörden, Zeit, Stellung zu Tempo 30 in Rettigheim zu beziehen. Köhler zufolge haben sich die benachbarten Kommunen und der Rhein-Neckar-Kreis als nicht betroffen erklärt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe nach der Anzahl der von Lärm Betroffenen gefragt.

"Eine exakte Zahl muss noch ermittelt werden", erklärte Köhler, "sie liegt aber nach der Voruntersuchung über den notwendigen 50". Damit seien die Voraussetzungen für Tempo 30 gegeben. Allerdings stand in der Beschlussvorlage, dass nur zwei Menschen auf dieser Strecke vom Straßenlärm betroffen sind, wie Ratsmitglied Bruno Sauer (Freie Wähler) während der Sitzung anmerkte.

Köhler zufolge sei diese Untersuchung unvollständig gewesen, da nicht alle kartierungswürdigen Straßen erfasst wurden. Mittlerweile gebe es aber neue Berechnungen, bei denen die Mindestanzahl von über 50 betroffenen Menschen ermittelt werden konnte.

Zu den Trägern öffentlicher Belange gehört auch die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG). Der Verkehrsverbund gab keine Stellungnahme ab, obwohl die Busse durch die jetzige Geschwindigkeitsreduzierung mehr Zeit benötigen. Laut Beschlussvorlage der Verwaltung handelt es sich dabei aber lediglich um eine Fahrzeitverlängerung von 16 Sekunden.

Aus der Bevölkerung gab es bei der Anhörung der Öffentlichkeit keine Beiträge zum Tempo 30 in Rettigheim. Dafür beschwerte sich während der Gemeinderatssitzung eine Bürgerin aus Mühlhausen: "Warum gilt in der Speyerer Straße nicht auch Tempo 30?", fragte sie. Die Bewohnerin schilderte, dass die Situation dort unzumutbar sei: "Da steht man manchmal nachts kerzengerade im Bett."

Laut Bürgermeister Jens Spanberger und Peter Köhler ist der Lärmaktionsplan der Gesamtgemeinde gerade in Entwicklung. Wenn der rechtliche Rahmen für eine Geschwindigkeitsreduzierung gegeben ist, könne man dort auch Tempo 30 anordnen, so der Bürgermeister. Dies werde mit der aktuellen Kartierung des restlichen Mühlhausens überprüft – auch in der Speyerer Straße. Köhler geht davon aus, dass die Ergebnisse bis zum Herbst vorgestellt werden können. CDU-Rat Jochen Knopf fragte, ob ab dem Ortseingang Tempo 30 ohne Einschränkungen möglich ist. Oder ob eine übergeordnete Behörde die Geschwindigkeitsbegrenzung auf nur die Wohnhäuser reduzieren könne, bei denen der Lärmgrenzwert überschritten wird. Köhler hatte dazu keine Bedenken. Tempo 30 werde oft auch schon kurz vor der Überschreitung des Lärmgrenzwertes eingeführt. "So wie es gerade ist, soll es bleiben", versprach er.

Fraktionskollege Helmut Strobel wollte wissen, ob bei den Untersuchungen zum Lärmschutz auch E-Autos berücksichtigt wurden. Denn Köhler zufolge machen auch E-Autos Lärm. Das maßgebliche Rollgeräusch sei schon ab 30 Kilometer pro Stunde erreicht. In den Berechnungen seien diese Autos noch nicht berücksichtigt worden. "Wenn es in Zukunft mehr wird, müssen wir das ändern", so Köhler.

Laut Bernhard Drabant (Grüne) war die Rettigheimer Ortsdurchfahrt bis vor Kurzem noch Kreisstraße. Damals hätte der Rhein-Neckar-Kreis schon Tempo 30 anordnen können, kritisierte er. "Alles in allem sind wir aber froh, dass Tempo 30 endlich da ist", so Drabant.

"Letztendlich ist es eine landesweite Entwicklung, dass die Geschwindigkeit reduziert wird", resümierte SPD-Ratsmitglied Holger Schröder. "Das hat ja auch einen guten Grund."