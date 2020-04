Mühlhausen. (rka) In Deutschland werden täglich tonnenweise Lebensmittel vernichtet, obwohl sie noch verzehrbar sind. Gleichzeitig herrscht bei vielen Menschen Mangel. Die gemeinnützigen Tafeln schaffen einen Ausgleich. Sie sammeln überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel und verteilen diese an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Nun stellt die Corona-Pandemie die Tafeln vor große Herausforderungen. Die Folgen der Ausbreitung des Corona-Virus und die getroffenen Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung trafen die Tafeln sowie deren Kunden hart. Viele Standorte haben ihre Arbeit vorerst eingestellt.

So erreichte ein Hilferuf, die Tafeln bei der Krisenbewältigung zu unterstützen, zunächst die Kirchengemeinden des Dekanats Bruchsal und anschließend über den in Rettigheim wohnenden Dekanatsreferenten Thomas Macherauch auch die Seelsorgeeinheit Letzenberg. Deshalb stehen seit einer Woche in den Kirchen in Mühlhausen, Rettigheim und Rauenberg Boxen, in die Haltbares wie Teigwaren, Mehl, Zucker, Reis, Konserven und vieles mehr gelegt werden kann.

Der Bruchsaler Dekanatsreferent Thomas Macherauch, der die Hilfsaktion koordiniert, zeigt sich überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen. In einem Schreiben an die Kirchengemeinden, das auch in den Kirchen ausliegt, dankt er für die großzügigen Spenden. "Dem Tafel-Laden Bruchsal konnte ich drei große Autoladungen an Waren vorbeibringen. Diese Woche konnten wir der Tafel zudem ein weiteres Fahrzeug voller Lebensmittel bei uns vor Ort (Rettigheim) übergeben. Zudem habe ich drei große Kartons mit Waren ins Julius-Itzel-Haus für Obdachlose in Bruchsal gebracht.

Das Julius-Itzel-Haus der Caritas Bruchsal hilft Obdachlosen: Es bietet Wohnraum, Dusch-, Wasch- und Kochmöglichkeiten sowie Hilfe bei Behördengängen. Das Haus hat einen großen Einzugsbereich. Auch dort fehlt es an haltbaren Lebensmitteln. Deshalb gingen einige Spenden auch dorthin.

Für die Seelsorgeeinheit Letzenberg wird die Hilfe nach Ostern zur Tafel nach Wiesloch weitergeleitet. Man hat dort eine Möglichkeit gefunden, um den Kunden Einkaufsgutscheine zu überreichen. Junge Helfer haben sich gefunden, die diese Aufgabe übernehmen. Bei dieser Gelegenheit ist es möglich, den Besuchern der Tafel auch Essenspakete auszuhändigen. Dekanatsreferent Thomas Macherauch schließt seinen Dankesbrief mit einem "riesigen Dankeschön für Ihr Sammeln, für Ihre Spenden und Ihre Mitsorge für diejenigen, denen es oft am Nötigsten fehlt".

In den Kirchen der Seelsorgeeinheit Letzenberg besteht auch über die Kar- und Ostertage und über Ostern hinaus die Möglichkeit, Spenden in den Kirchen zu deponieren, die täglich von Mitgliedern der Gemeindeteams sortiert und abgeholt werden.