Mühlhausen. (RNZ) "Mit Bildung und Gesundheitsvorsorge den Kreislauf der Armut durchbrechen": Das ist das Leitbild der Hilfsorganisation "Amour et Partage – Lieben und Teilen – Madagaskar", für die sich die beiden Freunde Alex Kretz und Rudi Kramer aus Mühlhausen seit nunmehr zwölf Jahren engagieren. Allein in diesem Jahr konnten die beiden dank großzügiger Unterstützung von Spendern etwa 11.000 Euro investieren.

Im Hochland von Madagaskar begleitet ihre Hilfsorganisation Kinder aus den ärmsten Familien: Vom Kindergarten, in der Schule, während der Ausbildung oder Studium – bis zu dem Tag, an dem sie dafür gerüstet sind, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. "Von Beginn an haben wir ein großes Ziel verfolgt, Einrichtungen zu bauen, die den Kindern vor Ort Perspektiven verschaffen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen," so die beiden Freunde. Darüber hinaus war "Lieben und Teilen" am Bau des Krankenhauses "St. Anne" in Mananjary an der Ostküste des Landes am Ufer des Indischen Ozeans unterstützend beteiligt.

Eine so dramatische Hungersnot wie im Süden des Landes herrscht oben in Antsirabe im Hochland von Madagaskar auf 1400 Metern Höhe nicht, wo es genügend regnet, damit Reis und weitere Grundnahrungsmittel angebaut werden können. Aber die größten Herausforderungen dort oben sind die Armut, fehlende Bildung und das Elend, in dem die Menschen leben.

Weil Alex Kretz und Rudi Kramer davon überzeugt sind, dass Bildung langfristig die schärfste Waffe gegen Armut ist, haben sie mit Hilfe vieler Spender in diesen Bereich investiert. In dem zwischen 2018 und 2020 erbauten Kindergarten und in der angeschlossenen Schule werden derzeit 105 Kinder unterrichtet, kostenlos und mit dem Angebot einer warmen, sättigenden Mahlzeit an jedem Schultag. Denn das können sich die wenigsten Familien leisten. "Wer hungrig ist, kann nicht gut lernen, aber wer nicht gut lernt, wird immer hungrig bleiben," so die beiden Unterstützer.

Die Hilfe wurde jetzt auch auf die Nachbargemeinde Tombotsoa ausgedehnt. Dort erhalten jetzt 139 Kinder Schulgeld, Schulranzen, Bücher und Schreibzeug. Im nächsten Jahr wollen Alex Kretz und Rudi Kramer und "Lieben und Teilen" eine weitere Schule für etwa 100 Kinder bauen. So hofft man, dass die Kinder durch eine gute Ausbildung dem Teufelskreis der Armut entkommen. Stolz ist man darauf, dass sich bis heute viele junge Menschen in der Ausbildung als Mechaniker, Computer-Fachleute, Elektroniker, Köchinnen und Köche, Näherinnen, Hebammen, Krankenschwestern, Fremdenführerinnen befinden, oder ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben.

Der zweite Schwerpunkt von "Lieben und Teilen" liegt auf der Gesundheit. Umgeben von einem grünen Dschungel, von Reisfeldern und einem Obstgarten liegt das Sainte-Anne-Krankenhaus in Mananjary an der Ostküste des Landes. Diese Einrichtung ist für die Ärmsten der Stadt und der Region, die keinen Zugang zu einer modernen Gesundheitsversorgung haben. In dieser eine Million Einwohner zählenden Region gibt es ein einziges, staatliches Krankenhaus.

Auf einem riesigen Grundstück von zehn Hektar fünf Kilometer von der Stadt Mananjary entfernt im Herzen der Natur liegt das neue Krankenhaus, mitfinanziert von "Lieben und Teilen". Da galt es zunächst, ein einfaches Buschland vermischt mit Unkraut und Eukalyptus in eine Einrichtung für Gesundheit zu verwandeln. "Es war ein ungewöhnlich heikles Gelände, um ein Krankenhaus zu bauen", erzählt Louis Couturier, Präsident von "Amour et Partage", der selbst vor Ort beim Aufbau mitgearbeitet hat.

Seit zwölf Jahren unterstützen Alex Kretz und Rudi Kramer die Hilfsorganisation „Lieben und Teilen“ auf Madagaskar. Das Bild zeigt das neue Krankenhaus nahe der Stadt Mananjary, das auch mit Spenden aus der Region um Mühlhausen möglich gemacht wurde. Foto: privat

Nach europäischen Standards gebaut, beherbergt das Krankenhaus 50 Betten, 25 in der Chirurgie, 25 in der Medizin. Auch ein Mutter-Kind-Zentrum ist im Bau. Es wird für die Ärmsten geschaffen, um ihnen die bestmögliche Versorgung zu bieten. Neben einem festen Ärzteteam arbeiten zeitweise auch Fachärzte von außerhalb im Hospital.

"Es ist ein Krankenhaus, das ausschließlich von Einheimischen gebaut wurde," betonen Alex Kretz und Rudi Kramer. Außergewöhnlich ist auch, dass auf dem zehn Hektar großen Gelände alles wächst, was die Patienten zur Ernährung brauchen. Im Gegensatz zu den öffentlichen Krankenhäusern, wo die Familie das Essen für die Kranken bringen müssen, werden hier auf vier Hektar die Grundnahrungsmittel vor Ort angepflanzt. Reis und Gemüse bieten eine ausgewogene Ernährung, Hühner liefern die Eier. Völlig autonom produziert das Krankenhaus seine elektrische Energie und sein Trinkwasser.

Für die Hilfsorganisation schreibt Louis Couturier in seinem Jahresbrief ein herzliches Dankeschön an alle Spender: "Danke für eure Treue und Hilfe und dafür, dass ihr zu denjenigen gehört, die uns auf dem Weg zu einer Welt der Liebe und des Teilens voranbringen. Ich bin immer wieder erstaunt über so viel Solidarität und Freundschaft, die über die Jahre zwischen uns allen gewachsen ist."