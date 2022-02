Das Publikum strömte bereits um die 1920er-Jahre von weit her in die Bernhardushalle. Repro: Pfeifer

Von Rudi Kramer

Mühlhausen. In den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg, also vor gut hundert Jahren, rollten an Sonntagnachmittagen auf den Schienen der Nebenbahn Sonderzüge durch das Angelbachtal in Richtung Mühlhausen. Am Haltepunkt "Unterdorf" stiegen die Fahrgäste aus und pilgerten in Richtung Bernhardushalle. Denn es hatte sich in der Region herumgesprochen, dass dort auf der Bühne der "Halle" – wie man sie im Volksmund nannte – beste Unterhaltung geboten wird.

Das blühende Theaterleben in Mühlhausen begann im Jahre 1908. Heinrich Geiler, seit 1903 Pfarrer von St. Cäcilia, entfaltete im "Arbeiterdorf Mühlhausen" eine umfangreiche pastorale, soziale und bauliche Tätigkeit. Um alle gesellschaftlichen Gruppen in die Gemeinde einzubinden, gründete er für alle Altersgruppen kirchliche Vereinigungen, unter anderem auch den "Katholischen Arbeiterverein", der ihn bei der Verwirklichung seiner Baupläne unterstützen sollte. Um die pastorale und soziale Arbeit in der Gemeinde zu fördern und zu vertiefen, hielt der Pfarrer den Bau eines "Vereinshauses" beziehungsweise einer "Volkshalle" für eine Voraussetzung.

Die Aufführungen sorgten schon damals für Begeisterung beim Publikum. Repro: Pfeifer

Der "Katholische Arbeiterverein" übernahm unter Führung des Pfarrers die Verwirklichung des Baus. Am 1. Juni 1908 begannen in einem Teil des historischen Pfarrweinbergs die Bauarbeiten am "Arbeiterhaus". Architekt war Heinrich Jöst aus Heidelberg, örtliche Bauleiter waren der Pfarrer selbst und der Maurermeister Friedrich Geyer. Die Männer des Arbeiter- und des Jugendvereins legten selbst Hand an und erledigten die meisten Arbeiten ehrenamtlich. Bereits am Fest der heiligen Cäcilia, am 22. November 1908, wurde das Gebäude feierlich eingeweiht und nach dem Seligen Bernhard von Baden benannt.

Pfarrer Heinrich Geilers große Leidenschaft war das Theaterspiel, das er als religiöse Unterweisung verstand. Darüber hinaus war es sein großes Anliegen, die Menschen in ihrer sozialen Not zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung zu motivieren. Schon vor dem Bau der Bernhardushalle wurde im Kindergarten St. Josef Theater gespielt. So liest man in einem Protokoll: "An drei Sonntagabenden wurde im Schwesternhaus das Schauspiel ,Sankt Julias Tod’ mit großem Erfolg bei prächtigen Kostümen und herrlichen Gesängen zur allgemeinen Rührung aufgeführt." Mit dem Mysterienspiel "Maria Virgo" feierte das Theater auf der Bühne der Bernhardushalle kurz vor Weihnachten 1909 Premiere. Um die Schauspiele auch musikalisch zu gestalten, gründete man das Orchester "Capella Caecilia", eine kleine Gruppe aus einheimischen Musikern.

Das Theater spielt in Mühlhausen seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Rolle. Repro: Pfeifer

Im Jahre 1911 erfolgte der erste große Auftritt der Mühlhausener Laienspielschar – alle kamen aus den eigenen Reihen – mit Friedrich Schillers Drama "Jungfrau von Orleans". Es ist die Geschichte der mysteriösen Gestalt der Johanna: einer jungen Bauerntochter, die glaubt, von Gott berufen zu sein, die eigenen, in Not geratenen französischen Truppen doch noch zum Sieg über die Engländer zu führen. Regie führte natürlich der Pfarrer. Die Kostüme hatte man alle selbst geschneidert. Bis in die 1970er-Jahre hatte sich in den Kleiderschränken im Obergeschoss der Bernhardushalle ein riesiger Schatz an Requisiten gesammelt mit denen man jedes Schauspiel bestreiten konnte. Sonntag für Sonntag war die Bernhardushalle bis unter die Decke mit Zuschauern gefüllt, und das über viele Wochen. Damit begann die Erfolgsgeschichte der "Mühlhausener Volksschauspiele". Bereits 1912 genügte die Bühne nicht mehr den Ansprüchen der Stücke und wurde nach dem Vorbild des Münchner Hoftheaters in eine sogenannte "Shakespeare-Bühne" mit Vorder-, Mittel- und Hinterbühne umgebaut.

Georg Sommer, Pfarrer Geilers Nachfolger, setzte ab 1919 das Theaterspielen im Zusammenwirken mit dem jungen Hauptlehrer Julius Ritzi fort. Beide gehörten auch 1925 zu den Mitbegründern des Musikvereins, der in der Bernhardushalle sein erstes Probelokal hatte. Zu einem Volltreffer wurde im Jahre 1923 das Schauspiel "Joseph und seine Brüder", das vom biblischen Joseph aus dem Alten Testament erzählt, der sich, weil ihn sein Vater bevorzugt behandelt, bei seinen Geschwistern nicht gerade beliebt macht und von ihnen deshalb als Sklave nach Ägypten verkauft wird. Kurz danach folgte die Singspiel-Oper "Preciosa" von Carl Maria von Weber. Es ist die ergreifende und romantische Geschichte eines kleinen Mädchens, das jahrelang unter fremden Menschen lebt, bis es von seinen wirklichen Eltern gefunden wird.

Bald folgte ein weiterer Höhepunkt mit der Oper "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber", die 17 Mal aufgeführt wurde. Es war eine Oper voller Romantik mit Szenen im dunklen Wald, im Reich der Geister, Zauber und Märchen, mit einer Verführung eines jungen Mannes durch das Böse und seine Erlösung durch eine starke Frau. Die ältere Generation hat noch bis vor wenigen Jahren begeistert berichtet über die Szenen in der gespenstischen Wolfsschlucht und den kräftigen Gesang beim "Jägerchor".

Schwere Zeiten erlebte das Theaterspiel unter der Diktatur der Nationalsozialisten. Ab 1933 versuchte die örtliche NSDAP die Theaterarbeit zu stören. Zunächst mussten die Theaterstücke den Behörden zur Genehmigung vorgelegt werden. Vor allem Stücke mit religiösem Inhalt betrachtete man auf dem Rathaus mit Argwohn. Im Jahre 1938 wurden Pfarrer Sommer und sein Team gezwungen, das Theaterspielen endgültig einstellen. Zuvor hatte man die Spielerlaubnis gegenüber den Behörden immer wieder durch Hartnäckigkeit erstritten. Während des Zweiten Weltkriegs diente die Bernhardushalle zweckentfremdet als Lagerraum.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erteilte die amerikanische Militärregierung die Erlaubnis, das Theaterspielen wieder aufzunehmen. Auf tragische Weise starb Pfarrer Sommer am 26. November 1946 auf dem nächtlichen Weg zu einem Schwerkranken in Tairnbach. Julius Ritzi, inzwischen Rektor an der Schule, darüber hinaus Organist und Chorleiter des Kirchenchors St. Cäcilia, führte die Theatertradition weiter. Er selbst komponierte "Die Mondfahrt", eine Operette in drei Akten. Siebzehn Gesangsnummern, Chöre, Soli und Tänze bildeten den musikalischen Rahmen dieses Weltraumspektakels. Im Zentrum des Geschehens stand eine 2,50 Meter hohe Mondrakete, die nach dem Start auf dem "Heiligenstein" im dritten Akt der Komödie auf dem Mond landen sollte.

Nach und nach wagten sich auch die Ortsvereine an das Theaterspiel, um ihre Feste, Weihnachts- oder Winterfeiern in der Bernhardushalle zu gestalten, so beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr, der 1. FC Mühlhausen und der Kraichgau Fanfarenzug. Der Kirchenchor startete unter der Regie von Hanns Adam und Walter Becker seine Theaterabende am zweiten Weihnachtsfeiertag, die bis zur Corona-Pandemie von Regina Neidig und Erhard Becker weitergeführt wurden.

Ein Höhepunkt auf der Bühne der Bernhardushalle war sicher die Operette "Schwarzwaldmädel", aufgeführt im Jahre 1979 in Verbindung mit dem Kurorchester Bad Schönborn. Die Presse schrieb damals: "Die Aufführung war ein Schmaus für Auge und Ohr, typische farbenprächtige Trachten, teils mitreißende und heitere, teils träumerische, melancholische Melodien, sodass die Zuschauer stellenweise begeistert mitklatschten." Insgesamt fünfmal füllte das Publikum die Halle. Es war der letzte, große Theatererfolg des unvergessenen Regisseurs Hanns Adam.