Wiesloch/Mühlhausen. (rka) Fußball ist die Sportart Nummer eins in Deutschland, nicht nur für Menschen ohne, sondern auch für viele Menschen mit Behinderung. Damit behinderte Menschen ihren Lieblingssport ausüben können, ist es wichtig, dass Fußballvereine ihre Strukturen für Menschen mit Handicap öffnen. Ein wichtiger Akteur für die erfolgreiche Inklusion eines behinderten Menschen in einem Fußballverein ist neben den Spielern vor allem der Trainer. Er bietet nicht nur regelmäßiges Fußballtraining, sondern wirkt auch häufig zusätzlich als Motor, Freund oder manchmal auch als Seelsorger. Um Menschen mit Behinderung den Zugang in die Fußballfamilie zu erleichtern, besteht seit einigen Jahren zwischen der Lebenshilfe Wiesloch und dem 1. FC Mühlhausen eine Partnerschaft, die auch von der "Aktion Mensch" gefördert wird.

"Der Ball ist für alle rund", meint dazu der zuständige Jugendleiter Paul Klose und ergänzt: "Inklusion braucht lebendige Begegnung und Teilhabe. Wir begreifen die benachteiligten Sportler als gleichwertige Partner und möchten ihnen die Möglichkeit bieten, in unserem Verein ihren Sport zu treiben." Deshalb treffen sich Fußballspieler und sportbegeisterte Menschen mit und ohne Behinderung zweimal im Monat auf den Mühlhäuser Sportplätzen, um gemeinsam Fußball zu spielen. Geplant, vorbereitet und durchgeführt wird das Training von Fußballtrainern aus den Reihen des FC. Im Vordergrund steht natürlich der Spaß am Spiel, aber auch das Gefühl für den Ball wird geübt und neue Tricks ausprobiert. Dabei wird genau darauf geachtet, dass alle Spieler in das Spielgeschehen mit einbezogen werden, ganz nach ihren Möglichkeiten.

Nun durften die Fußballer, die unter dem Namen "Abstauber Wiesloch" am 1. ABB-Lebenshilfe-Fußballturnier im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion teilnahmen, ihre Trainingserfahrungen in den "Ernstfall" umsetzen. Dazu eingeladen hatten die Mitglieder des ABB-Betriebssports in Kooperation mit der Lebenshilfe Mannheim. Die TSG Weinheim stellte freundlicherweise Kabinen und Rasenplätze zur Verfügung und so konnten die Ausrichter acht Teams aus der Region zu diesem Sport-Event in der "Zweiburgenstadt" begrüßen. Der Gedanke "Vom Nebeneinander zum Miteinander" wurde von allen angereisten Mannschaften in die Tat umgesetzt. So bestanden alle Teams aus Spielern mit und ohne Behinderung im Alter zwischen 12 und 62 Jahren.

Die "Abstauber Wiesloch" waren mit Coach Paul Klose und Koordinator Matthias Stang vom 1. FC Mühlhausen angereist. Als Spieler wurden Jugendleiter Jürgen Schneider sowie Hugo Balura und Lucas Rotter aus der B-Jugend eingesetzt. Von der Lebenshilfe Wiesloch waren drei Betreuer und fünf Sportler mit Behinderung mitgekommen. Die acht gemeldeten Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Gleich zu Beginn verlor man gegen das Team von "Unified Lebenshilfe Mannheim". Im zweiten Gruppenspiel gab es ein Unentschieden, dann einen Sieg, was zum dritten Platz reichte und schließlich zu einem guten fünften Platz im Gesamtklassement.

Heiß war es an diesem Tag und es gab viel zu schwitzen, aber trotzdem hatten alle Teilnehmer viel Spaß, zumal die Veranstalter die Sportler mit kühlen Getränken versorgten und auch noch mit Speisen. "Wir alle sind Gewinner von diesem tollen Tag", so Coach Paul Klose vom FC Mühlhausen. "Die Stimmung in und zwischen den Teams war sehr freundlich. Die Mannschaften spielten schnell und vor allem fair mit vielen guten Kombinationen auf dem Spielfeld und tollen Paraden der Torhüter."