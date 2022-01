Mühlhausen. (rka) Einem großen Schuhdepot gleicht der Kolpingraum im Untergeschoss des Kindergartens St. Josef in diesen Tagen: Denn dort lagern Hunderte Paar Schuhe, um später in den Ländern des Globalen Südens getragen zu werden. Zum wiederholten Mal beteiligte sich die Kolpingfamilien Mühlhausen an der bundesweiten Aktion "Mein Schuh tut gut" zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung.

Stand im Herbst des letzten Jahres bei den Verantwortlichen der Kolpingfamilien noch die Frage im Raum, ob die Sammelaktion trotz der Corona-Pandemie ruhigen Gewissens durchgeführt werden sollte, war man sich dessen inzwischen sicher. Vor allem deshalb, weil die Abstands- und Hygieneregeln gut einzuhalten waren.

Fast 400 Paar Schuhe sind zusammengekommen – und das im zweiten Jahr in Folge: Damen-, Herren- und Kinderschuhe in allen Größen, Sandalen, Slipper, Pumps, Halbschuhe, Schnürschuhe, Stiefel, Sportschuhe oder Pantoffeln. Viele gut erhaltene Schuhe wurden gespendet: gebraucht, ganz neu, noch ungetragen oder ausgedient. Jetzt leisten sie anderen Menschen gute Dienste und werden darüber hinaus noch so manchen Euro einspielen.

Nach Abschluss der Aktion werden die gesammelten Schuhe in Kartons verpackt, per Post ins Sortierwerk der Kolping-Recycling GmbH geschickt und vermarktet. Sommerschuhe gehen beispielsweise in die Länder Afrikas, Winterstiefel in die kalten Regionen der Welt. Der gesamte Erlös der Aktion kommt der Adolph-Kolping-Stiftung zugute. Ziel der Stiftung ist beispielsweise die Förderung von Berufsbildungszentren in aller Welt, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen sowie Sozialprojekten.

Das Vorsitzenden-Trio der Mühlhausener Kolpingfamilien, Paul Hotz sowie Rosemie und Rudi Becker weist auf den vielfachen Sinn dieser Schuh-Aktion hin: "Alle Spender können sicher sein, dass ihre Schuhe im Leben anderer Menschen Spuren hinterlassen werden. Die Schuhspenden helfen den Empfängern der Schuhe, die sich andernfalls keine oder nur minderwertige Schuhe leisten können", heißt es. Durch die Wiederverwendung werde viel Müll vermieden und wertvolle Rohstoffe würden eingespart. "Darüber hinaus erfährt der Spender ganz genau, welche sozialen Projekte mit dem Erlös der gebrauchten Schuhe verwirklicht werden."