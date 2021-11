Das letzte Mal stand die Sängerin Marlene aus Mühlhausen bei einem Konzert in Waldangelloch auf der Bühne. Als gefeierter Support-Act bei Künstler Michael „Gonzo“ Nowak begeisterte sie das Publikum mit Coversongs und eigenen Liedern. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Mühlhausen. Zuletzt hatte sie im August auf der Bühne gestanden und war bei dem weit über die Region hinaus bekannten Künstler Michael "Gonzo" Nowak gefeierter Support-Act. Mit gut performten Coversongs von Alanis Morissette oder Amy MacDonald und selbst komponierten Liedern, die "Angels Stay For A While" und "Who" heißen, hatte Marlene Bartosch das Waldangellocher Publikum begeistert. Jetzt veröffentlicht die 21-jährige Sängerin aus Mühlhausen ihre neue Single "Life Is A Book" (Englisch für "Das Leben ist ein Buch").

"Wie schon im Vorjahr fielen durch Corona auch 2021 einige Auftritte ins Wasser, doch eine Handvoll Gigs hatte ich schon zu verzeichnen", berichtet die in Heidelberg geborene Liedermacherin. Neben ihrem Highlight, einem Open-Air-Konzert in Zwingenberg an der Bergstraße, unterhielt sie auch in Bad Rappenau oder Schwetzingen alte und neue Anhänger auf beste Weise.

2020 hatte Marlene bei der "Dorf-Pride" auf dem Rathausvorplatz in Mühlhausen ein umjubeltes Heimspiel. Mit ihrer vielseitigen Stimme hatte die junge Künstlerin auf der Akustikgitarre durch eine gelungene Mischung bekannter Hitsongs und selbst geschriebener Lieder aufhorchen lassen. Jetzt hat sie die teils erzwungene Auszeit genutzt, um neue Lieder zu komponieren und aufzunehmen. Ihre Botschaft: Jeder ist für sich selbst verantwortlich und hat sein Leben und das, was er daraus macht, selbst in der Hand. "Jeder Mensch schreibt sein eigenes Kapitel", so Marlene, die vor allem aber Spaß und Freude vermitteln möchte. Durch ihre authentische Art und positive Ausstrahlung hat sie in der Vergangenheit sowohl in der Rhein-Neckar-Region als auch im Kraichgau mit ihrem Motto: "Listen and Feel" (Englisch für "hören und fühlen") schon viele Anhänger gefunden.

"Meine Lieder handeln meist von Erlebnissen und Dingen, die mir sehr am Herzen liegen oder mich beschäftigen", erklärt Marlene. "Schon ziemlich früh habe ich meine Leidenschaft und Freude für Musik und Gesang entdeckt", merkt sie an. Kinderchor sowie Gesangs- und Gitarrenunterricht an der Musikschule in Rauenberg folgten. Im zarten Alter von zehn Jahren entstanden erste eigene Lieder, die ihr großer Bruder Lukas auf der Akustikgitarre begleitete. Mit 14 gründete sie bereits ihre eigene Band "Black Pearl". Später entdeckte die junge Künstlerin, die neben Gitarre auch Ukulele spielt, ihr Talent, aus Liedern anderer Künstler ihr "eigenes Ding" zu machen. Als ehemaliges Mitglied der Pop-Rock-Formation "Unity" konnte sie viel Live-Erfahrung sammeln.

Musik ist für Marlene, die 2019 ihr Abitur an der sozialwissenschaftlichen Louise-Otto-Peters-Schule in Wiesloch absolvierte, schon lange Zeit "mehr als nur Hobby", pure Leidenschaft. Eigentlich wollte sie Musik auf Lehramt studieren. Seit September studiert sie nun an der Mannheimer Pop-Akademie "größtenteils in Präsenz, aber auch online" Musikbusiness. Zukunftspläne? "Alles mit Musik", lacht sie. Die Single "Life Is A Book" ist am Freitag digital auf den bekannten Kanälen erschienen. "Ich habe bereits zwei, drei weitere Songs im Kopf, die dann im nächsten Jahr an die Öffentlichkeit kommen werden", verrät sie abschließend.