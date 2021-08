Mit Bedauern nahm Ewald Engelbert (li.) zur Kenntnis, dass Daniela und Helmut Reiß ihren Laden in Rettigheim schließen. Foto: A.Dorn

Von Agnieszka Dorn

Rettigheim. "Es rentiert sich wirtschaftlich nicht mehr für uns", sagt Helmut Reiß: Und so musste der kleine, jahrzehntelang bestehende Tante-Emma-Laden von Helmut und Daniela Reiß in der Rotenberger Straße für immer schließen. Damit geht in Rettigheim eine Ära zu Ende.

Für die treue Kundschaft tut Reiß die Schließung sehr leid. Das Geschäft hatte einst Herrmann Josef Reiß geführt, bekannt war der Gemischtwarenladen damals unter dem Namen "Kander". Zurückzuführen ist der Name wahrscheinlich auf ein in Mannheim vor dem Krieg existierendes großes Kaufhaus, das "Kander & Schmoller" hieß.

Er bedauere die Schließung sehr, sagte der stellvertretende Bürgermeister Ewald Engelbert, denn nun habe der Ort ein Geschäft weniger. Rettigheim habe noch einen gut laufenden Bäcker und eine Apotheke. Helmut Reiß ist in dem vom Vater geführten Geschäft als kleiner Junge schon unterwegs gewesen und hatte es später übernommen. Kaufen konnte man alle Grundnahrungslebensmittel und einige Hygieneartikel sowie Zeitungen und Zeitschriften. Zu den Grundnahrungslebensmitteln gehörten unter anderem Zucker, Mehl, Milch, Nudeln, es gab eine Obstecke mit Obstangebot darunter Äpfeln und auch eine Wursttheke mit einem nicht kleinen Angebot an Wurstsorten. Zudem gab es ein kleines Angebot an Tiefkühlkost und verschiedene Getränke.

Ein Grund für die Geschäftsaufgabe ist der neue Rettigheimer Wochenmarkt, der sich mit seinem reichhaltigen Angebot eigentlich großer Beliebtheit erfreut. Aber: "Letztendlich hat die Errichtung des Wochenmarkts uns finanzielle Einbußen gebracht", berichtet der 70-jährige Helmut Reiß, das Geschäft sei nicht mehr tragbar. Einen Nachfolger wird es nicht geben, die Räume gehören Familie Reiß und sollen für private Zwecke umgebaut werden.