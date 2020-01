Mühlhausen-Rettigheim. (rka) Im Zweijahresrhythmus spielt der Kirchenchor von Rettigheim mit seiner Laienspielschar in der Sporthalle eine Komödie, in diesem Jahr das Stück "Der Urlaubsmuffel" von Beate Irmisch. Man darf allen Akteuren auf, vor, hinter und neben der Bühne eine großartige Gemeinschaftsleistung bescheinigen, sodass an den drei Abenden einige hundert Besucher zufrieden, fröhlich und gut gelaunt nach Hause gingen. Dabei griff man auf die seit Jahren bewährten Laienschauspieler zurück, die schon alle mehrfach auf der Bühne standen und das Publikum mit ihren Pointen zum spontanen Beifall animierten.

Bevor das Schauspiel begann, begrüßte Daniela Wacker die Zuschauer, unter ihnen einige Ehrengäste. Danach hieß es: "Vorhang auf!" Der Blick war frei auf das mit viel Liebe und Fleiß gestaltete Bühnenbild, das die Ortsmitte von Rettigheim mit Kirche, Fachwerkhäusern, Dorfplatz und Straßenlaternen zeigte. Vor den Fassaden einer Zahnarztpraxis und der Dorfkneipe "Zum Goldenen Hahn" spielte sich dann die turbulente Geschichte um eine erdichtete Urlaubsreise ab.

Da könnte man schon vor Neid erblassen, wenn die liebe Nachbarschaft mehrere Mal im Jahr die Koffer packt, um sich in der weiten Welt umzuschauen. Wieder in der Heimat angekommen, wird natürlich "aufgeschnitten", was das Zeug hält. Das Gegenteil davon ist Zahnarzt Hans Strobel (Michael Dorobek), denn er genießt seinen wohlverdienten Urlaub am liebsten zu Hause. Dabei würde seine Ehefrau Elfriede (Christine Thome) viel darum geben, endlich mit ihm in den Süden zu reisen. Deshalb pflegt sie auch ein Hobby: die Teilnahme an Preisausschreiben, in der Hoffnung auf den Hauptgewinn, eine Traumreise. Wenn es nichts kostet, könnte sie vielleicht ihren angeheirateten Urlaubsmuffel zum Mitkommen überreden. Dann könnten sie beide gegenüber ihren weitgereisten Nachbarn, Weltenbummlern und Gastwirten Wilma und Gerd Mecker (Anita Göbel und Günther Kolb) auftrumpfen.

Sie sorgten in der Kirchenchor-Komödie für ein köstliches Vergnügen: Zahnarztehepaar Strobel, das auf eine vermeintliche Traumreise geht ... Foto: Jan A. Pfeifer

Überraschend gewinnt Elfriede einen dritten Preis. Leider handelt es sich um eine zweitägige Kaffeefahrt in den Teutoburger Wald. Als die "liebe" Nachbarschaft erfährt, dass Elfriede gewonnen hat, lacht man sich ins Fäustchen. Vielleicht handelt es sich wieder einmal um einen Karton Nudeln oder eine Heizdecke? Doch als man auf dem Tisch im Garten des Zahnarztehepaars ein Kreuzworträtsel vorfindet, bei dem es eine Reise nach Ägypten zu gewinnen gibt, vermuten die Wirtsleute und bald auch das ganze Dorf, dass das Zahnarztehepaar diese einwöchige Reise zu den Pyramiden bald antreten wird. Als Elfriede davon erfährt, will sie sich keine Blöße geben, und ihr Mann hat gezwungenermaßen keine andere Wahl, als mitzuspielen. Da heißt es lügen, lügen, lügen!

Die "Nilkreuzfahrt" in den Teutoburger Wald kann also beginnen, sogar mit dem Segen des Dorfpfarrers (Alexander Schäffner), der gerade seinen Geburtstag im "Goldenen Hahn" vorbereitet. Da Zahnarzt Gerd Strobel wegen seiner Reise seine "Patienten ihrem Schicksal überlässt", beschließt Gastwirtin Wilma eine Urlaubsreise nach Tschechien zur "Reparatur ihrer Ruinen im Mund". So ganz nebenbei könnte sie noch ihre Falten im Gesicht aufspritzen zu lassen und einmal richtig auszuruhen. Weil die Strobels natürlich vom "Tal der Könige" viel zu früh zurückkehren, beginnt ein Versteckspiel. Als Geister treiben sie ihr Unwesen, bis die Wahrheit ans Tageslicht kommt: Man hat sie bei der Kaffeefahrt in flagranti erwischt. Mitten in diese Turbulenzen platzt die Nachricht von einem Paket mit mysteriösem Inhalt: drei Tropenhüte und drei Flugtickets. Elfriede hat jetzt wirklich eine Reise nach Ägypten für drei Personen gewonnen. "Urlaubsmuffel" Hans darf mit auf die Reise, den dritten freien Platz bekommt der Dorfpfarrer als Reiseführer.

... und ihre ständig urlaubenden Nachbarn, die Wirtsleute Mecker. Foto: Jan A. Pfeifer

Der Name der Gastwirtin Wilma Mecker ist Programm und die Rolle für Anita Göbel als Darstellerin wie auf den Leib geschneidert. Voller Herzenslust darf sie über Nachbarn, Bekannte oder Wirtshausgäste "herziehen" und tratschen, und vor allem ihren gutmütigen Ehemann drangsalieren. In ihrem missgünstigen Hochmut bemerkt sie gar nicht, dass auch ihr Gerd – Globetrotter wider Willen – sich sehr wohl seine Nischen zum Rückzug zu schaffen weiß. Er findet in der trinkfesten Wachtmeisterin Klara (Annette Bender) eine Leidensgenossin. Diese verkörpert ihre Rolle mit wandlungsfähiger Hintergründigkeit.

Auch die weiteren Schauspieler konnten sich mit ihren Rollen profilieren. Da ist die resolute Zahnarzthelferin Leni (Ulrike Heinzmann), die gute und treue Seele in der Zahnarztpraxis. Wenn ihr Chef mal nicht vor Ort ist, verarztet sie die Patienten kurzerhand selbst. Bis zum erlösenden Finale spielte Alexander Schäffner den würdevollen Dorfpfarrer und darf zur Belohnung mit an den Nil reisen. Mit einer gehörigen Portion Temperament gepaart mit einer krankhaften Neugier verkörperte Irmgard Wagner die "gar nicht neugierige" Postbotin Luise.

Dafür dass die Dialoge nahtlos ineinanderflossen, waren Silke Dorobek und Carolin Heinzmann als Souffleusen hinter den Kulissen zuständig, die Kamera schwenkte Jörg Wacker. Zur großen Freude der Rettigheimer Laienspielschar waren auch Mitglieder der Theatergruppe "Nach Feierabend" aus Östringen zu Gast, die voll des Lobes für die schauspielerische Leistung aller Akteure waren. Wer beim Theaterabend des Kirchenchors dabei war, ging mit Sicherheit nach all den herzerfrischenden Lachsalven und vielfach bestätigten Lebensweisheiten ("Wie im richtigen Leben") beschwingt nach Hause.