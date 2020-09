Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Seit zwei Wochen sind die schönsten Tage des Jahres auch für die Schülerinnen und Schüler der Kraichgauschule vorbei und mit dem Schuleinstieg der Erstklässler sind vermehrt Kinder im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs – und damit auch Gefahren ausgesetzt.

In dieser Woche nahm der Polizeiposten Mühlhausen im Auftrag des Polizeipräsidiums Mannheim dies zum Anlass, im Rahmen der landesweiten Schwerpunktaktion "Sicherer Schulweg" die Autofahrer im Bereich der Schulwege mit Blick auf achtsames und umsichtiges Verkehrsverhalten zu sensibilisieren. Aber auch Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern sollten auf die Risiken auf dem Weg zur Schule hingewiesen werden. Vor Ort waren vom Polizeirevier Mühlhausen die Postenleiterin und Polizeioberkommissarin Rebecca Fell sowie Polizeihauptkommissar Uwe Winter. Dabei wurde das Verhalten von Schülern und Eltern überprüft.

Darüber hinaus wurde der Radverkehr beobachtet, genauso wie das Verhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern im Einzugsgebiet der Kraichgauschule. Mit den ankommenden Schulanfängern wurde das Überqueren einer Straße trainiert: Das stellt eine besondere Herausforderung für Kinder dar, weil ihnen das Einschätzen von Entfernungen und Geschwindigkeiten noch schwer fällt. Die "Eltern-Taxis" wurden darauf aufmerksam gemacht, wo die Kinder am sichersten aussteigen. In der Goethestraße wurden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Rebecca Fell, neue Leiterin des Mühlhausener Polizeipostens, erklärt Schülern, wie man sicher die Straße überquert. Foto: Pfeifer

Polizeioberkommissarin Rebecca Fell erläutert im Gespräch mit der RNZ die Aktion: "Dadurch sollen die Zahl der Schulwegunfälle verringert und die neuen ABC-Schützen für den Straßenverkehr fit gemacht werden." Sie weist diesbezüglich auf einen wichtigen Punkt hin: "Viele Schulanfänger bewegen sich erstmals selbstständig im Straßenverkehr. Sie sind kleiner als Erwachsene und nehmen den Verkehrsraum ganz anders wahr." Sie ergänzt: "Alle am Straßenverkehr Beteiligten sind gefordert." Deshalb richtet sich die Aktion "Sicherer Schulweg" gleichzeitig an die Verkehrsteilnehmer, die zufällig einen Schulweg kreuzen, und an Eltern sowie an die Kinder selbst.

Die Polizei rät von Eltern-Taxis ab, da es grundsätzlich sinnvoller sei, die Kinder bei der eigenständigen, sicheren Bewältigung des Schulwegs zu unterstützen, anstatt sie zur Schule zu fahren. "Dies trägt nicht nur zur Verkehrssicherheit bei, sondern fördert auch die Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein der Kids," so die Polizei.

Es sei wichtig, so die Polizei, ein Verständnis für schwierige Situationen und mögliche Gefahrenpunkte auf dem Weg zur Schule zu vermitteln. Ratsam sei, den Weg mehrmals gemeinsam "abzuwandern". Auf diese Weise könne das Kind Erfahrungen sammeln und die geübten Verhaltensweisen verfestigen. "Zeit ist ein wichtiger Faktor", so Rebecca Fell. Deshalb sei es wichtig, genügend Zeit für den Schulweg einzuplanen, sodass keine Hektik entsteht, die zu Stress und Fehlern führt. Auch jetzt schon sollte man an die bevorstehende, dunkle Jahreszeit denken. Dann sollten Kinder helle, reflektierende Kleidung tragen, gut sichtbar für andere.

Zum Schutz der Fußgänger im öffentlichen Straßenverkehr wird die Polizei auch in der ganzen Region verstärkte Kontrollen durchführen und fordert die Autofahrer zu besonders umsichtigen und rücksichtsvollen Fahrverhalten auf. So führt die Polizei Geschwindigkeitskontrollen an Stellen mit erhöhten Unfallgefahren für Kinder und Jugendliche sowie im Bereich der Schulwege durch. Das Parken im Bereich von Park- und Halteverboten um Umfeld von Schulen, Kindergärten oder geschützten Überwegen sowie die Nutzung von Handys während der Fahrt werden ebenfalls intensiv überprüft. Bei den Radlern unter den Schülern werden die Polizisten vor allem darauf achten, dass sie Helme tragen.

"All diese Maßnahmen dienen dazu, die Unfallrate auf Schulwegen weiterhin gering zu halten und den Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen", so Polizeioberkommissarin Rebecca Fell.