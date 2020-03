Mühlhausen. (rka) Am Pflichtzölibat mag’s liegen, auch die kalte Schulter gegenüber den Frauen trägt mit dazu bei: Katholische Priester werden immer rarer. Ein zweiter Grund gesellt sich dazu: Wenn sich Gesellschaft und Kultur rasant verändern, kann dies auch die Kirche nicht unberührt und unverändert lassen, ist sie doch Teil dieser Gesellschaft und Kultur. Aus diesen Gründen will die Erzdiözese Freiburg die seelsorgerischen Strukturen bis in gut zehn Jahren dramatisch verschlanken.

Die Zahl der Katholiken sinkt, die Kirchensteuereinnahmen werden – so die Ansicht der Kirchenleitung – langfristig weiter abnehmen. Das ist die Lage der katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Wiesloch und in der Seelsorgeeinheit Letzenberg. Um sich über dieses Thema umfassend zu informieren und Lösungen zu diskutieren, hatte die Kolpingsfamilie Mühlhausen den Dekan des Dekanats Wiesloch, Jürgen Grabetz, in die Bernhardushalle eingeladen.

Der jetzt veröffentlichte Entwurf der künftigen Raumplanung im Erzbistum Freiburg hat bei vielen Katholiken auch in der Seelsorgeeinheit Letzenberg Erschrecken ausgelöst, eine Reaktion, die Dekan Grabetz durchaus nachvollziehen konnte. Konkret heißt das, dass es statt der 224 Seelsorgeeinheiten künftig nur noch 35 bis 40 Großpfarreien geben wird. Für die Kirchengemeinde St. Cäcilia Mühlhausen bedeutet das, dass es sich in einer "XXL-Pfarrei" mit Leimen-Nußloch-Gauangelloch, Wiesloch-Dielheim, Walldorf-St. Leon-Rot und Letzenberg wiederfindet.

"Entschieden ist noch nichts", besänftige Dekan Grabetz seine Zuhörer. Mit dieser Veränderung "schaffe er sich selbst ab". Wichtig für ihn sei, dass man sich derzeit in einem "Prozess" befinde, dessen Ergebnisse noch nicht konkret sind. Aber: "Es kann nicht mehr so weitergehen," darüber ist er sich im Klaren. Und er sieht in dieser Reform auch eine große Chance: "Kirchliches Leben ist auch weiterhin möglich".

Für die notwendigen Reformschritte sind aus Sicht des Dekans vier Punkte ausschlaggebend: Kirchenaustritte in allen Gemeinden, der demografische Wandel, der Priestermangel, die nicht mehr so sprudelnden Steuereinnahmen. Dekan Grabetz riet seinen Zuhörern zu mehr Gelassenheit. Er selbst blicke den anstehenden Veränderungen "sehr positiv entgegen". Jede Gemeinde sei aufgerufen, in aller Ruhe zu überlegen, wie Kirche vor Ort überleben kann. Selbstverständlich würden die übergroßen Einheiten den landläufigen Vorstellungen von einer Pfarrei nicht mehr entsprechen. Das sei aber auch nicht nötig, denn bei den neuen Großpfarreien handle es sich in erster Linie um Verwaltungseinheiten. Mehrfach fiel an diesem Abend der Satz: "Wir müssen Kirche anders denken." Für Dekan Grabetz bedeutet dies eine große Möglichkeit: "Gerade vor Ort ergeben sich neue Chancen, das kirchliche Leben zu gestalten." Diese Möglichkeiten gelte es wahrzunehmen und zu nutzen.

Ob "die Kirche künftig im Dorf bleibt", hänge nicht an Strukturen, sondern an den Menschen vor Ort. Die Zukunft der Kirche entscheide sich daran, ob rund um die Kirchtürme genügend Menschen bereit sind, die entsprechenden Prioritäten in ihrem Leben zu setzen, sich zu engagieren und sich in Dienst nehmen zu lassen. An Herausforderungen mangle es also nicht. Es sei aber notwendig, die vielen Möglichkeiten zu entdecken. Dekan Grabetz warnte vor der übertriebenen Angst vor diesen Veränderungen und sprach Mut zu: "Kirchliches Leben ist möglich, wenn Sie es wollen." Dazu sei es aber notwendig, das bisherige Bild von der Kirche, dass Pfarrer und Hauptamtliche die Gläubigen "versorgen", über Bord zu werfen. "Wenn alle Seelsorge nur von uns Pfarrern ausgeht, dann gute Nacht Kirche!" Vielmehr sei es notwendig, zum "Ursprung der Kirche als Volk Gottes" zurückzukehren. Der Pfarrer dürfe in der Zukunft nicht als "Macher" gesehen werden, sondern als Begleiter, als Brückenbauer, als einer, der Hilfestellung gibt.

Immer wieder mahnte der Dekan in der anschließenden Diskussion: "Diese Veränderungen können nur gelingen, wenn wir unseren Blickwinkel verändern, wenn wir unser Verständnis von Kirche und Gemeinde neu entwickeln." Dazu zähle zentral der Gottesdienst in seinen verschiedenen Formen, "einen Schatz, den wir leider verloren haben". Dazu brauche es nicht unbedingt einen Pfarrer. Seine Aufgabe sei es, Dinge zusammenzuführen, Brücken zu bauen, Strömungen zu vereinen. "Dort wo eine Gemeinde sich engagiert, zieht Leben ein", so der Dekan.

Heute habe Seelsorge ganz verschiedene Gesichter. "Ich habe Tausende von Seelsorgern kennengelernt", stellte er mit Blick auf die engagierten Laien fest. "Hängt unser Glaube nur vom Pfarrer ab?", so seine provozierende Frage in die Runde der Zuhörer. Abschließend seine motivierende Aufforderung an sein Publikum: "Seien Sie keine verzagten Menschen. Seien Sie Christen voller Mut, Zuversicht und Hoffnung!"