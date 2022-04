Mühlhausen. (rka) Ein Jahr lang stand sie in der Fabrikhalle von Restaurator Wolfgang Schmitt in der Nähe von Weiler, die spätbarocke Madonna im Sternenkranz. Jetzt ist sie in ihre alte Heimat bei der Oberen Mühle zurückgekehrt. Die ganze Zeit stand das Kunstwerk aus dem Jahre 1775 in drei Teilen beim Restaurator: Der Sockel mit den verschiedenen Inschriften, der "Himmel" mit den Putten und Wolken, die Madonna im Strahlenkranz. Aus der Nähe betrachtet, konnte man genau sehen, wie der Zahn der Zeit an dem Kunstwerk aus rotem und buntem Sandstein genagt hatte.

Im RNZ-Gespräch erklärte Restaurator Schmitt, wie die Umwelt und Witterungseinflüsse dem fast 250 Jahre alten, historischen Werk zugesetzt hatten. Im Laufe der Jahre entstanden Fugen, Risse und Abspaltungen im weichen Sandstein, ein guter Nährboden für Flechten, Algen und Moose. Durch frühere Restaurierungen waren auch farbliche Unterschiede an den ausgebesserten Stellen entstanden. In fünf Schritten hat der Restaurator dem "Bild", wie die Madonna im Volksmund genannt wird, zu neuem Glanz verholfen.

Die Reinigung des Sandsteins musste sehr behutsam mit heißem Dampf geschehen. Vor allem mussten auch die Inschriften auf dem Sockel wieder sichtbar gemacht werden. Anschließend wurden die Risse und Unebenheiten mit kieselgebundenem Steinmehl verfüllt. Alle Teile wurden farblich angepasst und die Vergoldungen an Mond und Sternen überarbeitet. Den Gesichtszügen der Madonna und der Putten verpasste der Restaurator ein neues Lächeln.

Mit schwerem Gerät wurde nun das tonnenschwere Kunstwerk dieser Tage an alter Stätte in neuem Glanz aufgestellt. Um die Madonna nachhaltig zu restaurieren, musste die katholische Pfarrgemeinde St. Cäcilia knapp 20.000 Euro aufbringen, die ausschließlich aus Spenden finanziert wurden. Gemeinsam mit der Gemeinde Mühlhausen plant die katholische Pfarrgemeinde eine kleine Feier zur Wiederkehr der Statue und zur Fertigstellung der neuen Brücke über den Angelbach.