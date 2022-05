Von Timo Teufert

Mühlhausen. Terrassen, Hohlwege, trockene Hänge, schützenswerte Wiesenflächen: Die Vielfalt im Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Gräbenwiesen, Spechbach, Weidichberg, Birkenwald" in Mühlhausen ist groß. In den vergangenen Jahren hat das Land Baden-Württemberg in dem Areal 47 Hektar Fläche erworben, um den Naturschutz weiter zu stärken. Bei einer kleinen Wanderung verschafften sich Gisela Splett, Staatssekretärin im Stuttgarter Finanzministerium, Andre Baumann, Staatssekretär im Landesumweltministerium, und Grit Puchan, Ministerialdirektorin im Landwirtschaftsministerium, zusammen mit zahlreichen Vertretern der beteiligten Behörden einen Eindruck vom Erreichten.

"Die Landesregierung hat angesichts des Artensterbens den Schutz der biologischen Vielfalt in den Mittelpunkt ihrer Politik gestellt", erklärte Gisela Splett. Man wolle die Artenvielfalt im Land bewahren. Deshalb betreue das Land mittlerweile über 14.000 Grundstücke, die für den Naturschutz wichtig seien. Im vergangenen Jahr kaufte das Land 131 Hektar Fläche und gab dafür 3,2 Millionen Euro aus. "Das Land investiert so in das Naturerbe und kann eine langfristige, naturschutznahe Nutzung der Flächen sicherstellen", erklärte Splett die Zielrichtung. Seit 2016 – als man 50 Hektar ankaufen konnte – habe der Landtag die Mittel für den Flächenankauf stetig erhöht, so Splett.

Allein im Rahmen der Flurneuordnung in Mühlhausen habe das Land 47 Hektar Land im Bereich des Naturschutzgebietes für insgesamt 625.000 Euro gekauft. "Vorher hatten wir in diesem Bereich nur fünf Hektar Fläche", verglich die Finanzstaatssekretärin.

> Das Naturschutzgebiet "Gräbenwiesen, Spechbach, Weidichberg und Birkenwald" mit rund 44 Hektar Fläche ist im gleichnamigen Landschaftsschutzgebiet eingebettet und wurde 1993 ausgewiesen. Insgesamt umfassen die Schutzgebiete eine Fläche von rund 143 Hektar. Das Gebiet umfasst Teile eines typischen und ursprünglichen Ausschnittes der Kulturlandschaft des Kraichgaus. Es beinhaltet zahlreiche selten gewordene und naturnahe Biotoptypen und enthält unterschiedliche Landschaftselemente, die durch extensive, meist landwirtschaftliche Nutzung entstanden sind: Hohlwege, Terrassen und Stufenraine, Hangbereiche und Senken. Das naturbelassene Bachbett des Waldangelbachs, Auwälder, Röhrichte und Nasswiesen in den feuchten Bereichen wechseln sich mit Magerrasen, Hecken und Wiesen an den trockenen Hängen ab. Auf den Wiesen leben viele Insekten, die wiederum Nahrungsgrundlage für verschiedene Vogelarten sind. So kann man dort beispielsweise Neuntöter bei der Jagd beobachten. In den offenen Lösswänden der Hohlwege bauen viele Wildbienenarten, zum Beispiel die Zaunrüben-Sandbiene, ihre Nester. tt

Dass drei Ministerien bei der Begehung vor Ort waren, zeige die Bedeutung des Projekts, erklärte Baumann. "Die Bewahrung der Schöpfung und der biologischen Vielfalt ist sehr wichtig", betonte der Staatssekretär. Ein Großteil des Geldes, dass der Landtag bereit stelle, gehe an diejenigen, die im Auftrag der Behörden die Flächen bewirtschaften. So wie Landwirtin Helga Zimmermann aus Dielheim und Markus Grab aus Eichtersheim. Sie kümmern sich um die Flächen, die nicht wieder verwildern sollen.

Im Mühlhäuser Schutzgebiet habe man einen Querschnitt durch die Kulturlandschaft von nass bis trocken. "Das sind ganz wertvolle Kulturflächen, darunter Kalkmagerrasen und Flachlandmähwiesen, die als Mutter des Ackers gelten", erklärte Baumann. Ein Bauer sei früher reich gewesen, wenn sein Acker artenreich gewesen sei. Doch nun habe man mit einem massiven Artensterben zu tun, die Europäische Union habe deshalb sogar ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Für Baumann ein Grund, weiter in den Ankauf von Flächen, die für den Naturschutz wichtig sind, zu investieren: Ansonsten müsse man das Geld als Strafe an Brüssel überweisen.

"Agrarstrukturelle, ökologische und infrastrukturelle Ziele kann man nur mit einer Flurneuordnung erreichen", sagte Grit Puchan. Erst durch dieses Verfahren sei es möglich gewesen, die Flächen in den Schutzgebieten anzukaufen und beispielsweise die B39 auszubauen. In Mühlhausen habe man es mit dem zweitältesten Flurneuordnungsverfahren zu tun, das seit 1979 laufe. "Das ist echte Kernerarbeit, über so viele Jahre ,Ja’ zu einem solchen Projekt zu sagen", betonte Puchan und lobte die beteiligten Grundstückseigentümer und Behörden. Ziel einer Flurneuordnung sei immer, gemeinsam – Bevölkerung, Kommune und Nutzer – etwas zu verbessern.

Mit dabei waren (v.r.): Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger, Finanzstaatssekretärin Gisela Splett, Grünen-Landtagsabgeordneter Norbert Knopf, Ministerialdirektorin Grit Puchan, Umweltstaatssekretär Andre Baumann und CDU-Abgeordnete Christiane Staab. Foto: tt

Doch die Ziele der Verfahren hätten sich im Laufe der Jahre verändert: Habe man in den 1950er Jahren Feldbereinigung betrieben, um die Nahrungsmittelversorgung zu sichern, gehe es heute beispielsweise um die Umsetzung von Infrastrukturprojekten oder die Schaffung von Naturschutzgebieten. Bürgermeister Jens Spanberger erinnerte auf dem 2,5 Kilometer langen Weg daran, dass auch die Gemeinde Mühlhausen im Verfahren involviert war und elf Hektar Fläche eingebracht habe.

Jost Armbruster und Daniel Raddatz vom Regierungspräsidium wiesen bei der Tour auf die zahlreichen Besonderheiten hin. Das Alleinstellungsmerkmal des Gebietes seien die klein parzellierten Flächen, von denen viele brach lagen, so Raddatz. "Hauptaufgabe war, diese wieder in Nutzung zu bekommen." Einige werden gemäht, auf anderen weiden die Galloway Rinder von Helga Zimmermann. "Aber das Insektensterben ist natürlich ein Thema, das wir in unseren Pflegeverträgen auch aufgreifen", erläuterte Raddatz. So würden Altgrasstreifen und -inseln geschaffen, die nicht gemäht werden und so als Rückzugsraum für die Insekten dienen.

"Allein das Übergeben von Flächen an den Naturschutz bringt noch keinen Erfolg", machte auch Puchan deutlich. Würden die offenen Flächen nicht gemäht oder genutzt, würden sich Bäume, Sträucher und nicht-heimische Arten ausbreiten. "Das ist für die Landwirte harte Arbeit und es braucht dafür viel Liebe und Leidenschaft für die Kulturlandschaft", so Puchan. Auch wenn die Landwirte dafür bezahlt werden, sagt sie: "Anders lässt sich leichter Geld verdienen." Einen Beitrag für die Offenhaltung der Kulturlandschaft leisten auch die Ehrenamtlichen vom Vogelschutzverein Mühlhausen. "Vor 13 Jahren haben wir mit der Beseitigung des Bärenklaus begonnen, der giftig ist und als Neophyt einheimische Arten verdrängt", berichtete Josef Becker, der im Vorstand des Vereins und Naturschutzwart in Mühlhausen ist. Auch die Goldrute breite sich rasant aus, wenn man die Wiesen nicht dauerhaft pflege.