Das Gewerbegebiet „Ruhberg“ am Mühlhausener Ortsrand war Gegenstand einer intensiven Debatte im Gemeinderat. Argumente für eine Erweiterung waren die zu erwartenden Gewerbesteuer-Mehreinnahmen und Arbeitsplätze – nach Ansicht der Kritiker könnte man diese Ziele aber auch mit modernen Konzepten ohne weiteren Flächenverbrauch erreichen. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Mühlhausen. Muss das Mühlhausener Gewerbegebiet "Ruhberg" wachsen? Müssen dafür mehr Flächen in Anspruch genommen werden? Gibt es andere Wege, den Interessen der Unternehmen und der Gemeinde entgegenzukommen? Diese Fragen wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung kontrovers diskutiert. Es ging um die Anmeldung von Flächenbedarf in zwei überregionalen Nutzungsplänen.

Die Abstimmungen fielen knapp aus und wirken auf den ersten Blick widersprüchlich. Die Aufnahme der Gewerbegebietserweiterung in den Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar wurde mit 13 Ja-Stimmen und 12 Nein-Stimmen befürwortet. Den Bedarf in der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg anzumelden, wurde bei nur 11 Ja-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Die Metropolregion-Planungen haben eine teils sehr langfristige Perspektive, die einzelnen Schritte überspannen durchaus Jahrzehnte, dadurch wird es für Gemeinden schwerer, kurzfristig Anpassungen herbeizuführen. Im Gemeindeverwaltungsverband mit Rauenberg, Malsch und Mühlhausen wiederum können Flächennutzungen schneller und leichter umgeplant werden.

Den Bedarf in beiden Planungsprozessen berücksichtigen zu lassen, bezeichnete Bürgermeister Jens Spanberger als "wichtigen Schritt", durch den man auch früh auf eventuelle Probleme aufmerksam werden könnte.

Eingangs hatte Spanberger dargelegt, dass die Nachfrage nach Gewerbebauplätzen erfreulicherweise anhalte und im 2014 erschlossenen "Ruhberg II" 21 Grundstücke belegt und noch vier frei seien. Zeitnah dürfte das Gebiet nahezu komplett vermarktet und bebaut sein. Spanberger argumentierte mit Blick auf Gewerbesteuereinnahmen und neue Arbeitsplätze für eine Erweiterung auf einer nordöstlich an Ruhberg I und II grenzenden Freifläche.

Die Verwaltung rechnet mit einer Nettobaufläche von rund 2,5 Hektar oder zirka 12 bis 16 Gewerbebauplätzen. Dieses "Ruhberg III" genannte Areal könnte etwas kleiner ausfallen, sollte die nahe Kleingartenanlage "Lückenbusch" nach Osten erweitert werden, eine Frage, die in der Sitzung wegen fehlender Stellungnahmen der Naturschutzbehörde nicht thematisiert werden konnte.

Es gehe darum, weit in die Zukunft zu planen, den kommenden Generationen und nächsten Gemeinderäten überhaupt Entscheidungen zu Gewerbegebietserweiterungen zu ermöglichen, sagte Hans Becker (CDU). Das "Ruhberg"-Gebiet sei "ein Erfolgsmodell", der Bedarf sei da, meinte er. Über beliebig viele Flächen verfüge Mühlhausen auch nicht mehr – damit hob Becker auch hervor, dass der angesprochene Flächenverbrauch vergleichsweise gering sei, "0,2 Prozent der Gemarkung", die reich an "Natur, Wald und Reben" sei, auch künftig.

"Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es keine zwingenden Gründe, das Gebiet zu erweitern", meinte wiederum Bernhard Drabant (Grüne). Seine Fraktion sei mehrheitlich dagegen. Auch mit Blick auf die "Ungewissheiten durch die Coronakrise" war er "gegen übereilte Kurzschlussreaktionen". Die überregionalen Planungen könne man immer noch ändern, wenn man klarer sehe, wie stabil die Wirtschaftslage sei und welche Erweiterungs- oder Ansiedlungswünsche von Firmen es gebe. Mit Blick auf die "Schutzgüter Klima, Boden, Wasser" argumentierte Drabant generell gegen einen "Flächenfraß" wie in der Vergangenheit: Heute brauche man klügere, zukunftsweisende Konzepte. Man müsse an Innenverdichtung oder auch mehrstöckige Infrastruktur in bestehenden Gebieten denken: "Wir können es anders und cleverer."

Die Pandemie sei noch nicht vorbei, meinte Ralf Strähle (Freie Wähler): "Für die Unternehmen geht es mehr ums Überleben als ums Erweitern." In Folge der Coronakrise sei mit vielen Insolvenzen anstatt mit Neuansiedlungen zu rechnen, Strähle zweifelte daher am Bedarf an neuen Gewerbebauplätzen. Falls sich da etwas ändere, "können wir jederzeit neu entscheiden".

"Wir sollten nicht den zweiten vor dem ersten Schritt gehen", sagte Holger Schröder (SPD): Ehe man Bedarf an Gewerbeflächen anmelde, müsse man sich über die Ziele für die Gemeinde verständigen: Wie und wohin solle Mühlhausen sich entwickeln? "Boden ist eine endliche Ressource, damit müssen wir sparsam umgehen", so Schröder. Soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit müssten die Basis dieser Entscheidungen sein. Durch moderne Siedlungskonzepte und ein zeitgemäßes Management von Brachflächen könne man auch ohne zusätzlichen Flächenverbrauch viel erreichen.

Einmütig legten die Fraktionen auch dar, dass sie die Interessen des Obst- und Gartenbauvereins mit seiner Kleingartenanlage respektieren. Auch den Jugendlichen der Gemeinde, von denen sich ein Sprecher zu Beginn der Sitzung zu Wort gemeldet hatte, wolle man möglichst zeitnah entgegenkommen: Angedacht ist ein Treffpunkt für Begegnungen und Feiern, eventuell mit Grillstelle oder anderen Freizeitmöglichkeiten. Dieser "Chillplatz" ist aber, war man sich einig, nicht unbedingt nur im Zug der Gewerbegebiets- und Kleingarten-Erweiterung denkbar, andere Möglichkeiten sollen gesucht werden.