Mühlhausen. (seb) Der Tagesordnungspunkt wirkte unscheinbar: „Kündigung des Planungsvertrags.“ Doch dahinter verbarg sich ein brisantes Thema und vor allem eine Forderung von 400.000 Euro oder mehr an die Gemeinde Mühlhausen, die in Sachen Schulsanierung und -erweiterung zuvor noch um jeden Cent Einsparung gerungen hatte.

In Sachen Starkregen- und Hochwasserschutz hatte die Gemeinde einen Planungsauftrag für eine Baumaßnahme vergeben, der nach Darstellung des Bauamts quasi übererfüllt wurde. Eine „für uns nicht nachvollziehbare Rechnung“ sei bei ihnen eingegangen, so Bauamtsleiter Uwe Schmitt. Man sei davon ausgegangen, dass das Büro abwarte und sich eng mit der Gemeinde abstimme, stattdessen seien offenbar mehrere Varianten der Baumaßnahme erarbeitet worden.

Und das, obwohl Mühlhausen in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen überdies in der Zwischenzeit Alternativen erarbeitet hatte, die Art und Umfang der angedachten Baumaßnahme stark veränderten. Daher habe man die Planer aufgefordert, „alles einzustellen, was zu weiteren Kosten führt“. Doch zur 400.000-Euro-Rechnung türmten sich monatlich mehrere Tausend Euro Verzugskosten auf.

Die Gemeinde schaltete laut Bürgermeister Jens Spanberger die Gemeindeprüfanstalt und rechtlichen Beistand ein und sah sich im Recht. Eine außerordentliche Kündigung wollte man als ersten Schritt gehen. Aus dem Gemeinderat kamen zunächst ernste Bedenken angesichts der zahlreichen Unwägbarkeiten, vor allem zur Rechtssicherheit dieses Vorgehens und zur Eindeutigkeit der Konfliktlage. Die Frage nach einer einvernehmlichen Einigung wurde aufgeworfen – ehe die Debatte in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung verlagert wurde.

In der Zwischenzeit, erklärte Bürgermeister Spanberger in einem Pressegespräch, habe man sich mit dem Planungsbüro zu einem „intensiven Gespräch“ getroffen und sich auf einen Kompromiss verständigt. Teile der Baumaßnahme müssten nach wie vor geplant und vorbereitet werden, daher sei die Kündigung des Vertrags vom Tisch. Ebenso aber auch die bisher im Raum stehende Forderung: Man passe den Vertrag an und vergüte „nur die Leistung, die erbracht wird“.

Anschließend legte der Gemeinderat fest, wann Bürgermeister Spanberger nach seiner Wiederwahl im Oktober aufs Amt verpflichtet wird: am Sonntag, 19. Januar, 11 Uhr, im Rahmen einer öffentlichen Ratssitzung mit kleinem Empfang der Gemeinde im Bürgerhaus. Mit 14 Stimmen wurde Bürgermeisterstellvertreter Ewald Engelbert als einer der dienstältesten Räte dazu bestimmt, Spanberger feierlich auf den bereits geleisteten Eid und auf seine besonderen Amtspflichten gegenüber der Gemeinde und ihren Einwohnern hinzuweisen.

Im Dezember findet übrigens keine öffentliche Gemeinderatssitzung mehr statt, die nächste ist erst am Donnerstag, 30. Januar.