Karl Klein im Wintergarten seines Hauses in Mühlhausen. Dort möchte er in Zukunft öfter sitzen und in Ruhe Zeitung lesen. Foto: Busse

Von Timo Teufert

Mühlhausen. Von seinem Wintergarten aus hat Karl Klein nicht nur einen tollen Blick hinüber zum Heiligenstein und zum Rotenberger Schloss, von dort aus hat er auch "sein" Mühlhausen im Auge. Nach 15 Jahren endet heute die Amtszeit des CDU-Landtagsabgeordneten. Drei Wahlperioden lang war er der direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis Wiesloch. Für den 65-Jährigen beginnt damit ab morgen, am Tag der Arbeit, sein Ruhestand. Im RNZ-Gespräch blickt Klein auf seine Zeit als Bürgermeister von Mühlhausen und als Abgeordneter zurück.

Eigentlich hatte sich Klein auf einen ruhigen Ausklang seines Mandats gefreut: In Ruhe wollte er zum Beispiel sein Stuttgarter Büro räumen. "Sonst gab es nach der Landtagswahl kein Plenum mehr und auch keine Ausschüsse, aber das ist durch die Pandemie nun anders", berichtet er. Nach den Ministerpräsidenten-Konferenzen habe man sich im Plenarsaal versammelt, im Innenausschuss die Querdenker-Demo in Stuttgart behandelt und im Finanzausschuss die Hilfsgelder zur Verfügung gestellt. Das Räumen des Büros hat sich deshalb auf die letzten zwei Wochen beschränkt – und war am Ende doch hektischer als geplant.

"Es war ein intensives letztes Jahr mit viel Betreuungsaufwand", blickt Klein zurück. Er habe viele Gespräche wegen der Corona-Pandemie geführt – mit Kulturschaffenden, mit Einzelhändlern, Vertretern von Gesundheitsberufen und aus der Pflege sowie Hoteliers und Gastronomen. Und dabei versucht, verständlich zu machen, warum zum Beispiel die Gartencenter geschlossen, die Baumärkte aber offen hatten. "Das war aber kaum zu schaffen", gibt Klein zu. Die Gesprächspartner hätten ihm wegen der meist schwierigen wirtschaftlichen Situation oft voller Tränen gegenübergestanden: "So etwas habe ich zuvor noch nie erlebt."

Sein letztes Jahr als Abgeordneter war dann auch vor allem von der Parlamentsarbeit geprägt: "Ich bedauere sehr, dass die gesellschaftlichen Anlässe alle ausgefallen sind. Denn ich spreche dabei immer gerne mit den Menschen. Das hat mir gefehlt", so Klein. Es habe einfach keine Möglichkeit gegeben, ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch zu bleiben, was aber unheimlich wichtig für Gesellschaft und Vereine sei.

Am Montag stand zum letzten Mal die Fraktionssitzung im Terminkalender des langjährigen Abgeordneten: "Das war ein schöner Moment, begleitet von Wehmut." Nun konzentriere er sich auf das Neue, bleibe aber nach wie vor sehr stark ehrenamtlich engagiert und wolle sich mehr der Familie widmen: "Meine politischen Tätigkeiten wären ohne meine Frau nicht möglich gewesen. Als unsere Kinder klein waren, hat meine Frau den ,Familienbetrieb’ hervorragend geführt. Jetzt bin ich froh, dass ich es bei unseren Enkeln nachholen und unsere Kinder so ein wenig entlasten kann", sagt Klein. Die Betreuung der drei Enkel – die zwischen einem und viereinhalb Jahre alt sind – mache ihm riesigen Spaß: "Da blühen meine Frau und ich richtig auf. Es ist ein Segen, wenn man eine intakte Familie hat", so Klein. Eine enge Verbindung besteht auch zu seinem Schwiegervater, der jeden Tag zum Mittagessen kommt.

Wenn es Corona zulässt, will Klein mit seiner Frau Ria – die er 1974 beim Tanzen kennenlernte – aber auch wieder vermehrt reisen. "Wir haben uns da ein bisschen was vorgenommen", sagt der Noch-Abgeordnete. Das habe er mit seiner Frau auch während seines Mandats getan, aber er freue sich, nun auch kurzfristig in den Urlaub fahren zu können. Und auch die gemeinsame Freizeitgestaltung wollen Ria und Karl Klein weiter intensivieren: Zusammen fahren sie gerne Fahrrad und lieben das Wandern. "Wir laufen viel in der Region und ich will wieder vermehrt joggen gehen", spricht Klein über seine sportlichen Pläne.

Ein "Ruhestand" im eigentlichen Sinne wird es bei Karl Klein aber wohl nicht geben: Mit 65 zu Hause zu sitzen, bekennt Klein, sei nicht seins. Er wolle seine ehrenamtlichen Tätigkeiten im gebührenden Rahmen weiterführen, sodass aber noch Platz für die Freizeit und das Zeitunglesen im Wintergarten bleibe, verrät er im Gespräch. Klein ist zum Beispiel Vorsitzender beim 1. FC Mühlhausen, dem er seit seiner Zeit als Mittelstürmer eng verbunden ist, Aufsichtsrat des Caritasverbandes Rhein-Neckar, Stiftungsrat in der Klimastiftung für Bürger und Verwaltungsrat der Sparkasse. "Diese Aufgaben behalte ich auch zukünftig bei. Außerdem liegen weitere Anfragen vor, aber da mache ich langsam."

Sein Ehrenamt als Vorsitzender der CDU Rhein-Neckar, des mitgliederstärksten Kreisverbandes seiner Partei im Ländle, will er hingegen abgeben: "Ich bin davon überzeugt, dass die Position in Abgeordnetenhände gehört." Auch hier hatte er in letzter Zeit alle Hände voll zu tun: Die Entscheidung für Armin Laschet als Kanzlerkandidat schmeckte nicht allen Mitgliedern und so gab es auch einige Austritte. Und mit eben diesen Mitgliedern hat Klein persönlich gesprochen, um sie umzustimmen und zum Bleiben zu bewegen.

Mit den Menschen in seiner Heimat im Gespräch zu sein, ist für ihn selbstverständlich: Wie schon als Bürgermeister habe er auch als Abgeordneter versucht, sein Ohr am Bürger zu haben, und danach gestrebt, den Bürgerwillen in der politischen Arbeit umzusetzen. Allerdings sei die Umstellung vom Bürgermeisteramt zum Landtagsabgeordneten enorm gewesen: "Wenn ich nach einem Tag im Plenum auf dem Weg zum Bahnhof war, habe ich mich schon gefragt, was ich eigentlich Produktives an diesem Tag gemacht habe", erinnert sich Klein. Natürlich haben er und seine Kollegen gearbeitet, diskutiert und Gesetze verabschiedet. "Aber am Abend war vom Gesetz noch nichts umgesetzt. Als Abgeordneter braucht man einen langen Atem, bis man Ergebnisse sieht."

Diesen langen Atem bewies er auch schon als Bürgermeister: "Als ich 1992 gewählt wurde, war die Umgehungsstraße höchst umstritten und alle Varianten, darunter ein Tunnel unter dem Heiligenstein, waren tot." Er musste von vorne beginnen und viele Klippen umschiffen. Als dann der Planfeststellungsbeschluss vorlag, fehlte dem Bund das Geld: "Ich habe Jahre um die Finanzierung gekämpft." Zwischenzeitlich war die Gemeinde für die Kanalisation und Ausgleichsflächen sogar in Vorleistungen getreten. "Das hat alles viel Zeit und Nerven gekostet", berichtet Klein über die Zusammenarbeit mit den übergeordneten Behörden.

Der gebürtige Reilinger – Klein stammt aus einer landwirtschaftlichen Familie, die als Sonderkulturen Tabak und Spargel anbaute – war nach seiner Ausbildung zunächst ab 1978 Hauptamtsleiter in St. Leon-Rot. Auch dort hätte er sich vorstellen können, Nachfolger von Bürgermeister Helmut Martin, dem er eng verbunden war, zu werden. Und so entschloss sich der damals 36-Jährige, in Mühlhausen zu kandidieren. In der Heimatgemeinde seiner Frau, in der beide ein Haus gebaut hatten, wo er im FC aktiv Fußball spielte und wo er Vorsitzender des Pfarrgemeinderates war. Er trat damals gegen den Amtsinhaber Richard Schneider an, der das gleiche Parteibuch hatte wie Klein. "Das war damals eine ziemliche Überraschung, als ich das bekannt gegeben habe", erinnert er sich. Bei Teilen seiner Partei stieß seine Kandidatur nicht auf Wohlwollen.

Klein setzte sich bereits im ersten Wahlgang gegen den Amtsinhaber durch. Er packte an und brachte viele Projekte in seinen drei Amtszeiten über die Bühne. Auf ihn gehen zum Beispiel die Bürgerhäuser in den Ortsteilen zurück: "Es begann in Rettigheim, wo die Vereine Räume gesucht haben und alle über eigene Lösungen nachgedacht haben", berichtet der CDU-Politiker. Stattdessen habe man die Vereine für die Bürgerhäuser gewinnen können, diese seien ein Erfolgsmodell geworden: So habe man das Schlossgebäude in Tairnbach für diesen Zweck saniert und am Rathaus in Mühlhausen einen Neubau errichtet: "Heute ist das Bürgerhaus nicht mehr wegzudenken und das Herz der Gemeinde."

Seine kommunale Erfahrung – zwischen 2006 und 2011 war Klein Bürgermeister und gleichzeitig Abgeordneter im damaligen Stuttgarter Teilzeitparlament, das dann in ein Vollzeitparlament umgewandelt wurde – war später auch in der CDU-Landtagsfraktion immer gefragt: "So hat sich mein Vorschlag, die Kommunen 2020 steuertechnisch so zu stellen, als hätte es Corona nicht gegeben, zum Glück durchgesetzt." Auch für 2021 müsse es eine Lösung für die Kommunen geben: "Denn schließlich sind die Steuereinbrüche gewaltiger als gedacht und die Pandemie dauert an", so Karl Klein.

In der Fraktion hätte man gerne auch weiterhin auf den erfahrenen Politiker gesetzt, der in der letzten Legislaturperiode Vorsitzender des Innenausschusses war und zuvor den Finanz- und Wirtschaftsausschuss leitete. Doch Karl Klein entschied zusammen mit seiner Familie im März 2020, nicht erneut zu kandidieren. "Man ist nicht unersetzlich, deshalb sollte man gehen, wenn die Leute es noch bedauern."