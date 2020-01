Von Sebastian Lerche

Mühlhausen. Eine "sehr lebendige Gemeinde", die sich äußerst dynamisch entwickelt: Das ist Mühlhausen und das macht das Bürgermeisteramt für Jens Spanberger so reizvoll. Wenn er auf 2019 zurückblickt, ist für ihn daher natürlich seine Wiederwahl "mein persönliches Highlight": Über 90 Prozent der Stimmen erhielt er bei einer Wahlbeteiligung von gut 33 Prozent, "ich bin echt zufrieden und sehr dankbar". Mit "diesem Rückenwind" und "voller Tatendrang" werde er die nächsten acht Jahre weitermachen. Er wolle weiterhin "ein offenes Ohr für alle" haben und sich gemeinsam mit dem Gemeinderat, dem tüchtigen Mitarbeiterteam und den Bürgern den kommenden Herausforderungen stellen.

Und das sind, eben weil Mühlhausen eine dynamische Gemeinde ist, nicht wenige, angefangen bei den Schulen, denen in den nächsten Jahren das Hauptaugenmerk gilt. Da muss man als Gemeinde mit Weitsicht vorgehen und will langfristig planen, es fehlen aber essenzielle Vorgaben: So kommt laut Spanberger wahrscheinlich ab 2025 verpflichtend der Ganztagsbetrieb auch in Grundschulen, da hätte er jetzt gern Klarheit. Denn auch so gibt es genug zu tun, um die Schulen mit teils über 40 Jahre alter Bausubstanz zukunftsfähig aufzustellen. Mit dem "Blick von außen" erstellt ein Ingenieurbüro in Zusammenarbeit mit Schulbaukommission und Gemeinderat ein Gesamtkonzept für die Kraichgauschule: für die Sanierung der Grundschule sowie für einen Anbau mit weiteren Klassenzimmern der Gemeinschaftsschule, ein Gebäude, das flexibel nutzbar sein soll, um möglichst für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Container als Ausweichquartier werden spätestens ab 2021 gebraucht, nachdem das Kraichgauschulteam durch noch engeres Zusammenrücken "ein Jahr rausgeschwitzt" und Platz für eine weitere Klasse geschaffen hat.

Nachdem die Kernzeitbetreuung der Grundschule Tairnbach rechtzeitig zum aktuellen Schuljahr für rund 110.000 Euro in Containermodule ausgelagert wurde, widmet man sich jetzt im Frühjahr der Frage von Sanierung und Erweiterung beziehungsweise Neubau des Schulgebäudes. "Der Bedarf ist da", blickt Spanberger nicht nur auf die Schülerzahlen generell – so werden "bis 2026 jährlich zehn bis 20 Kinder" eingeschult – , sondern auch die Nachfrage nach Hausaufgabenbetreuung, und das in allen Ortsteilen. Hinzu kommen Schulsozialarbeit, Jugendbegleitung, die Kooperation mit Vereinen – denen Spanberger sehr dankbar ist – gerade auch beim Nachmittagsprogramm. Der Bürgermeister lobt die "tolle pädagogische Arbeit" von "engagierten, zukunftsorientierten Teams" in allen Ortsteilen. Offene Fragen sieht Spanberger aber zuhauf: Was ist notwendig, was wird es kosten, was kann sich die Gemeinde leisten, welche Fördermittel gibt es?

Auch wenn weiterhin Betreuungs- vor allem Krippenplätze benötigt werden: Eine gute Nachricht gab es laut Spanberger, der generalsanierte Kindergarten St. Josef konnte im November "in einem Kraftakt für die Erzieherinnen" wieder bezogen werden und seinen Betrieb mit nunmehr sieben Gruppen in "modernen, großzügigen, hellen Räumen" wieder aufnehmen. Das Außengelände soll demnächst im Frühjahr gemacht werden. Der Bürgermeister freut sich bereits auf die große offizielle Einweihung des Kindergartens im Juni, die ins Bürgerfest in der Hauptstraße eingebunden werden soll, das seit dem ersten Mal 2013 zur Tradition geworden ist.

Apropos: Bauabschnitt II der Mühlhausener Hauptstraße wurde 2019 fertiggestellt, "freundlicher und schöner", ein öffentlicher Raum "zum Wohlfühlen", so Spanberger. Der dritte Bauabschnitt ist aktuell angesichts der Schulsituation nachrangig, ergänzt er. Dass da noch eine Förderung im Rahmen der Ortskernsanierung möglich wird, ist zwar nicht ausgeschlossen, nachdem man eine Aufstockung und eine Verlängerung bis 2023 beantragt hat, doch allmählich geht man hier in die Abrechnungsphase über und kann auch keine privaten Förderanträge mehr annehmen.

Ebenfalls ins Landessanierungsprogramm gelangt ist Rettigheim. Neben privaten Maßnahmen und Gemeindeprojekten zur Ortsbildverschönerung steht die Ortsdurchfahrt im Fokus. Über vier Monate wurde die Kreisstraße K3520 zwischen Mühlhausen und Östringen ertüchtigt und ausgebaut, seit Ende September kann sie mehr Verkehr, insbesondere Lkw, übernehmen und damit Rettigheim entlasten. Verschiedene Ideen für mehr Sicherheit, Ruhe und Lebensqualität stehen im Raum. Sie sollen in einer Bürgerinformationsveranstaltung im ersten Quartal 2020 in Rettigheim vorgestellt werden. Ob Tempolimit oder bauliche Veränderungen, Ziel ist laut Spanberger: "Die Rettigheimer Ortsdurchfahrt muss möglichst unattraktiv für den Durchgangsverkehr werden."

Freut sich über den Rückenwind seiner Wiederwahl im Oktober: Jens Spanberger.

Beide Ortskernsanierungsprogramme wollte und will die Gemeinde dem Bürgermeister nach nutzen, um nicht nur die Modernisierung von Altbeständen zu fördern, sondern auch, um Baulücken zu schließen. Innerorts Potenziale zu entwickeln: Das erreichte man 2019 mit dem Baugebiet "Riebel" in Mühlhausen. Nach einem Jahr intensiver Arbeiten war die Erschließung des nördlich der Speyerer Straße gelegenen Gebiets abgeschlossen. Jetzt hat sich dort laut dem Bürgermeister bereits eine rege Bautätigkeit entfaltet. 28 Grundstücke stehen auf den 1,6 Hektar für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften zur Verfügung. Über die Laube und künftig auch die zur Durchgangsstraße umgestaltete Heinrich-Geiler-Straße, die aufwendig saniert wurde, erreicht man nun das Wohngebiet. Diese Form der Innenentwicklung ist für Spanberger ein Gebot der Stunde.

Das Ohr dicht an der Bürgerschaft möchte Jens Spanberger mit zwei Foren halten, die 2019 starteten und zu einem stetigen Austausch führen sollen. Bei der Bürgerkonferenz war die Teilnehmerzahl zwar nicht so hoch wie erhofft, zehn gute Ideen für konkrete Projekte gingen aber daraus hervor, um Jung und Alt, Neubürger und Alteingesessene, Einwohner gleich welchen Hintergrunds, enger zusammenzubringen. Alle Bürger, gerade neu Zugezogene, sollten Mühlhausen als ihre Heimat ansehen, "sich für die Gemeinde begeistern, sich mit ihr identifizieren". Das gelte in besonderem Maße für Jugendliche, denen eine eigene Konferenz gewidmet war, durchaus erfolgreich, so Spanberger. Man habe einige Jugendvertreter gefunden, die mit der Gemeinde den Kontakt halten und Anliegen der jungen Leute weitergeben sollen. Zwei Mal im Jahr sollen offene Treffen mit den Jugendlichen stattfinden.

Von der Jugend zu den Senioren: Hier verfügt Mühlhausen Spanberger zufolge demnächst über ein umfassendes, für eine Gemeinde dieser Größe außergewöhnliches Angebot. Im Januar eröffnet nämlich die "Seniorenresidenz Kraichgau" am Mühlhausener Ortsrand mit 90 vollstationären Plätzen und seniorengerechten Wohnungen. Dazu hat Mühlhausen bereits ambulante Angebote, Tagespflege, Senioren-Wohngemeinschaft, außerdem Seniorenbeauftragte der Gemeinde und verschiedene Veranstaltungen für die älteren Mitbürger. In Tairnbach werden überdies zurzeit 15 betreute Seniorenwohnungen in zwei Gebäuden errichtet, die Arbeiten sind in vollem Gange. Das alles "hat Leuchtturmcharakter", freut sich der Bürgermeister.

Die Bürgerkonferenz hat ihre Wurzeln ursprünglich in der Flüchtlingsarbeit, doch wurde der Blick auf die gesamte Bürgerschaft erweitert, damit niemand das Gefühl erhält, vernachlässigt zu werden. Was die aktuell 85 Geflüchteten in der Anschlussunterbringung angeht: "Das haben wir im Griff", so Spanberger, gerade dank der Integrationsbeauftragten des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg und der Integrationsmanager des Roten Kreuzes. So gibt es alle zwei Wochen das "Café International" gegenüber dem Rathaus, ein Treff für Flüchtlinge und Ehrenamtliche, "der gut angenommen wird", so Spanberger.

Anlass zur Freude war 2019 auch die Einweihung des zweiten Bauabschnitts der Mühlhausener Hauptstraße, die zum „öffentlichen Raum zum Wohlfühlen“ umgestaltet wurde.

Auch dank über 65 Vereinen sei in der Gesamtgemeinde immer viel geboten. Und dank der Winzer neuerdings auch im "Sommerloch": Der "Wine-Beach" am neuen Wasserspielplatz des umgestalteten Waldangelbachs im Mühlhausener Ortskern "war enorm erfolgreich, vier Wochen war immer etwas los". Diesen "Ort der Begegnung" wolle man auch im kommenden Sommer anbieten.

Ein wichtiges Anliegen ist Spanberger die Pflege des Walds, der unter der Hitze und Trockenheit der vergangenen beiden Sommer gelitten hat. Entlang der Umgehungsstraße wurden ihm zufolge starke Schäden festgestellt, kleinere Kiefern- und Fichtenbestände mussten insbesondere wegen Borkenkäferbefall abgeholzt werden. In Zusammenarbeit mit dem Forst will man sich dem Anpflanzen neuer Kulturen widmen, die dem Klimawandel eher standhalten, so Spanberger. Und mit dem Gemeindebauhof wird geprüft, auf welchen Grünflächen Bäume gesetzt werden können. Darüber hinaus sollen im Dienst des Arten- und besonders des Insektenschutzes auch Blühwiesen angelegt werden. Auch den Klimaschutz will er neu in den Fokus rücken, die Maßnahmen des gemeindeeigenen Konzepts verstetigen.

Der Bauhof kann übrigens voraussichtlich ebenfalls jetzt im Frühjahr sein neues Domizil beziehen. Laut Spanberger wird das Außengelände demnächst fertiggestellt, gegenwärtig müssen auch noch einige Baumängel innen beseitigt werden. Oben aufs Dach soll eine Fotovoltaikanlage kommen, ähnlich wie bei Tairnbacher Dorflädl und Rettigheimer Kinderhaus, wo die Leistung stimmt.

Nachdem die Feuerwehr Tairnbach ihr neues Löschfahrzeug LF 10 und die Mühlhausener Kameraden ihren Einsatzleitwagen bekommen haben, ist "der Fahrzeugpool auf dem neusten Stand". Anders sieht es bei den Feuerwehrhäusern in Mühlhausen und Rettigheim aus: Da herrscht dem Bürgermeister zufolge Platzmangel. Selbst wenn der Bauhof umgezogen ist, braucht die Mühlhausener Wehr mehr Platz, vor allem getrennte Umkleiden für Männer und Frauen und Sanitärräume. Ähnlich sieht es in Rettigheim aus, wo zudem weitere Räume für den Unterricht und Lager nötig wären.

Viel getan hat sich auf den Friedhöfen, um dem Bedarf an neuen, alternativen Bestattungsformen gerecht zu werden, so Spanberger. So wurden am Volkstrauertag das gärtnerbetreute Grabfeld und das Grabfeld für Sternenkinder, also Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind, in Mühlhausen übergeben. Alle drei Friedhöfe haben Wiesengräber, in Rettigheim wurden auch mit viel Aufwand Wege saniert, laut Spanberger nicht einfach bei dieser Steillage, "da kann man nicht mit schwerem Gerät arbeiten", daher sei noch einiges zu tun.

Angesichts der kommenden Aufgaben hätte der Bürgermeister gerne bessere Nachrichten gehabt, doch offenbar liegt "was die Finanzen angeht ein schwieriges Jahr vor uns". Nach dem "steuerstarken 2018" rechnet man mit höheren Umlagezahlungen und weniger Zuweisungen, noch dazu "ist der Anteil der Einkommenssteuer rückläufig, das ist schwer zu erklären". Die Personalausgaben sind seinen Worten nach gestiegen, gerade im Bereich der Kinderbetreuung. So ist ein Defizit im Ergebnishaushalt zu erwarten und ein Schuldenstand von 6,2 Millionen Euro oder 725 pro Einwohner im kommenden Jahr. Viele Investitionen stehen ihm zufolge an, doch jede muss auf den Prüfstand.