Mühlhausen. (seb) In großen Städten gibt es bereits Demonstrationen wie den "Christopher Street Day" für die Rechte der LSBTTIQ-Community. Damit gemeint sind Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle sowie Menschen, die sich als "transgender", also nicht ihrem biologischen Geschlecht entsprechend, oder "queer" fühlen. Mit dieser letzten Bezeichnung sind vielfältige Formen der sexuellen Orientierung und nicht der "Norm" entsprechende Geschlechtsidentitäten gemeint. Jetzt wird es Zeit, dass auch im ländlichen Raum, "auf dem Dorf", Solidarität mit diesen immer noch teils schwerster Diskriminierung ausgesetzten Menschen zu zeigen: Das betonen Susanne Hun und Sarah Kinzebach, die im Namen des Organisationsteams das Projekt in der Gemeinderatssitzung vorstellten.

Die "erste ,Dorf-Pride’-Demonstration im Südwesten" soll am Sonntag, 2. August, um 15 Uhr starten. Man will unter dem Motto "Vielfalt braucht Verständigung" darauf aufmerksam machen, dass es in kleineren Orten "oft nicht gerade einfach ist, schwul, lesbisch, bi, trans, inter oder queer zu sein". So fehle es an Schutzräumen und Unterstützungs- und Informationsangeboten zu diesem Themenkomplex, gerade für Kinder und Jugendliche.

Los geht es am 2. August am Edeka-Parkplatz in Mühlhausen, von dort bewegt sich der Demonstrationszug die Hauptstraße entlang zum Rathaus-Vorplatz. Der Gemeinderat spendete einigen Beifall für das Vorhaben, Bürgermeister Jens Spanberger begrüßte die Solidaritätsbekundung und erwähnte, dass auch der Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises dabei sein wird.

Stephanie Kretz (CDU) äußerte Bedenken: Mühlhausen sei weltoffen, nichtsdestotrotz hätten die Bürger in der Coronakrise Sorgen. "Was ist, wenn es wieder schlimmer wird?" Das öffentliche Leben sei für den Infektionsschutz "auf Eis gelegt" worden, größere Veranstaltungen verboten, "jetzt ist nicht die Zeit für Demonstrationen", so Kretz. Daher plädierte sie dafür, zurzeit Kundgebungen vorzugsweise ins Internet zu verlegen. Ansonsten müssten alle Corona-Hygieneregeln strengstens beachtet werden. Das sei in den Vorgesprächen geklärt worden, sagte Bürgermeister Spanberger, auch die Organisatorinnen versprachen größte Vorsicht.

Info: Nähere Informationen unter www.dorfpride.de.